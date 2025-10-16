POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I totonu o fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le o’o atu o se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mai i le falema’i i Faga’alu, i le 6:02 o le taeao o le aso 30 o Aukuso, 2025, mo se fesoasoani, ona o se gasegase o lo’o faatupu vevesi i totonu o le ER.

Ina ua taunu’u leoleo i le ER, sa talanoa ma le tamaitai tausima’i na valaau i l e ofisa a leoleo, ma e tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, i le faamatalaga a le tamaitai tausima’i, ina ua mae’a ona ia togafiti manu’a a le na molia, i le 3:00 i le taeao, sa ia agai atu e asiasi isi gasegase. Ae i le 5:30 o lea lava taeao, sa ia lagona le ‘e’e a le na molia.

Na alu atu seisi tausima’i, na ia lagona mai foi le ‘e’e a le na molia, e mana’omia se fesoasoani e fa’aaoga le fale le ta’ua, ma faailoa atu i le na molia, e mafai ona ia fa’aaoga le fale le ta’ua. Ma na fesoasoani iai le tausima’I, ae peitai, na fa’aauau ona ‘e’e le na molia ma fesili pe aisea e le fia fesoasoani atu ia tausima’i.

Sa ta’ua e le tausima’i na valaau i leoleo, ia lona lagonaina o le na molia, o ‘e’e ma mana’o e fia talanoa i le CEO a le falemai. Na fa’ailoa e le tausima’i i le foma’i ta’ita’i, ia le faafitauli o lo’o tupu. Ma na alu atu le foma’i ma fa’ato’ese i le na molia, ae sa mana’o le na molia, e fia talanoa i seisi i luga atu o le foma’i. Ma le tu’ua ai lona ‘e’e i tausima’i ma foma’i, ma fa’alavelave i isi gasegase sa i totonu o le ER.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoa e leoleo ia tausimai, sa o latou agai atu loa ma leoleo o le falema’i, e saili le na molia. Ma sa maua atu le alii, o lo’o saofa’i i totonu o le potu faatalitali a le ER.

O le suafa o le na molia, o Ieti Naufahu. Ina ua latalata atu iai leoleo, sa lagonaina le malosi o le manogi pia mai ia Ieti. Sa aveina o ia e leoleo i le ofisa a leoleo i Fagatogo, ae o lo’o fa’aauau ona ‘e’e ma palauvale le na molia i leoleo, ma tu’ua’i ia tausima’i.

Na molia ia Ieti i le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina e tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MAUA LE ATA A LE GAOI I LE MASINI PU’EATA A LE FALEOLOA

O le aso 31 o Aukuso, 2025, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Leone, mai i se fa’atauoloa i Puapua, mo se fesoasoani, ona o le alii o Trevor Tasi (lea na molia), sa alu atu i totonu o le faleoloa ma gaoia ni pepa saimini se tolu ma se apa pisupo 12 aunese.

Sa le’i mauaina e leoleo ia Trevor, ae o se taimi mulimuli ane, na molia ai o ia i le Gaoi, o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma le faamatalaga a le faatauoloa, na alu atu Trevor i totonu o le faleoloa, ma tu’u ia saimini ma pisupo i luga o le laulau e fa’afoliga mai o le a totogi. Ae peitai, sa ia toe tago i le se’i atu nei oloa ma savali i fafo o le faleoloa, e aunoa ma le totogiina.

Ae na maua i luga o le masini pu’e ata a le faleoloa ia gaioiga a le na molia. Ma na mafai ona vave iloa ai e leoleo, le tagata o lo’o latou tau sailia, ona o Trevor, o se tagata ua lauiloa foi i le gaoi i isi faleoloa.