POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le po o Aukuso 24, 2025, e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’afeso’ota’i atu ai e se tamaloa ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripotia le susuga ia Henry Talia, o lo’o faatupu vevesi i autafa o le latou fale i Fagaima.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, na mua’i talanoa leoleo ma le tua’a a le na molia. Ma sa na ia faamatalaina le alu atu o lona atalii (le na molia) i le fale, ua fa’asuaava, ma sa alu e moe. Ae peitai, na o latou fa’alogoina lona pa’o mai i autafa o le fale.

E o’o atu leoleo, o lo’o iai Henry i totonu o le fale. Ae ina ua ia vaai mai i leoleo, na tu i luga ma fa’alala mai i leoleo se paipa sa u’u i lona lima, ma fai mai i leoleo, e aua le latalata atu ia te ia, ma o le a ia sasaina leoleo i le paipa.

Sa oso atu le tina o le na molia, ma taumafai e taofi o ia, ae peitai, sa musu le na molia, e faalogo i lona tina. Ona tago lea o le tina ua se’i ‘ese le paipa mai i le lima o le na molia.

Ae peitai, ina ua toe agai atu leoleo i le na molia, sa amata ona sasau mai moto a Henry i leoleo. Na vave ona ave faapagotaina e leoleo ia le na molia ae peitai, sa taumafai le alii e sola ese ma leoleo. A’o fefaloa’i ia Henry ma leoleo, na i’u ina tau ai se tu’i a leisi leoleo, i foliga o leisi leoleo.

Sa faamatalaina e le tamaloa lea na valaau i le Ofisa a leoleo, sa alu i le nofoaga o iai taxi, e faaaoga le latou fale le ta’ua, ae ona va’aia le na molia o tu atu i tua ma se pate pesipolo faapea se apa pia, ma amata ona ‘e’e ma palauvale ma ona tu’ua’ia ia ave taxi i le le fa’a’aloalo.

Na valaau mai ai le tamaloa lea na valaau i le ofisa a leoleo, e alu i le fale e moe, aua o le fale e nofo ai le na molia, e i tua tonu lava o le nofoaga e tu tu ai taavale taxi. Ae peitai, na amata ona tau’ai e le na molia ia le fale a le tamaloa lea e latou te tuaoi. Ina ua mae’a le gaioiga lea a Henry, ma alu ai loa i le latou aiga.

I moliaga a Henry Talia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000 po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Tete’e i le ave faapagota e leoleo - O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000 po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

VALA’AU SE TINA LOTO MAFATIA I LEOLEO E AVE ‘ESE ATU LANA TAMA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aoauli o le aso 17 o Aukuso, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e se tina loto mafatia, ia le Ofisa a Leoleo i Leone, e tusa ai ma sona alo, e suafa ia Rocky Lavasi’i, o lo’o faapisa i lo latou aiga ma ua ia mana’omia ai le fesoasoani a leoleo.

Ina ua taunu’u leoleo, sa o latou talatalanoa ma le tina na a’afia ma sa ia faamatalaina i leoleo, le fa’ate’ia o ia ina ua amata ona ‘e’e ma palauvale lona alo (le na molia) ae e ‘ote atu iai le tina, ae to’atama’i le alii ma amata ona ia fa’amata’u i lona tina.

Sa ta’ua e le tina lona fefe, e le gata i lona saogalemu ae faapea foi le saogalemu o lona aiga, ona e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea. Na ta’ua e le tina lona fa’afeso’ota’ia o leoleo mo se fesoasaoni, a’o fa’aauau pea ona malosi sauaga a le na molia.

Ma sa ta’ua ai foi le tina, o lo’o loma seisi faamasinoga a le na molia, ona o seisi foi mataupu e faapea foi.

Sa fa’afaigata ona taumafai leoleo e ave faapagota le na molia, ona o lona tete’e mai i leoleo ma ia fai mai i leoleo, e aua le tago atu seisi ia te ia.

Ina ua mafai ona aveina tu le na molia, i le ofisa a leoleo, sa fesiligia o ia mo se fa’amalamalamaga o le mafua’aga na tupu ai le faalavelave. Ae tali le na molia, na mafua ona ua le fiafia.

O moliaga na faia faasaga ia Rocky Lavasi’i, o le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe ua fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, i tua mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.