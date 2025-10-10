POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE TAMALOA I LE SAUAINA O LONA TO’ALUA MA LE FANAU

O le po o Aukuso 15, 2025, na vala’au atu ai se tagata mai Vaitogi, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o se vevesi a se aiga tuaoi.

[O le a le lomia e le Lali ia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o le fanau]

Ina ua o’o atu leoleo i le auala e latalata i le fale o le aiga sa tupu ai le fa’alavelave, na va’aia ia ni tamaiti se to’alua, o tamomo’e atu aga’i i le taavale a leoleo, a’o tuliloaina mai e se tamaloa fa’asua’ava. Sa fa’atuina e leoleo le taavale ma lavea’i ia le fanau, ae ave faapagotaina le tamaloa se tuliloaina maia i la’ua.

I su’esu’ega a leoleo sa faia, na fa’amaonia ai, o le na molia, o le tama fai a le fanau.

Sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le ova o le fa’asua’ava o le na molia ma sa ave faatasi o ia ma le fanau, faapea le tina na a’afia, i le ofisa a leoleo.

I le ofisa a leoleo, na faia ai se faamatalaga tu’u gutu a le na molia, ae na musu e fai sana faamatalaga tusia. Ma i lana faamatalaga i leoleo, sa ia ta’ua ai le taumafai o lona to’alua, e tu’ua lo latou aiga, ma le fanau. Ma sa ia taumafai e taofi le tina, e ala i le tosoina atu i tua o le mitiafu a le tina. Na ioe foi le na molia, i lona tuliloaina o le fanau, ona sa taumafai e aumai le fanau i le fale.

Na faamatalaina e le tina na a’afia, i leoleo, e faapea, na fo’i atu le tama o le aiga, i le fale, ua fa’asua’ava ma sa fai sina o la fa’avevesi i le siaki a le tamaloa (le na molia). Sa ta’ua e le tina na a’afia, ia le tu’ua’ia o ia e lona to’alua (le na molia) i fa’afitauli o feagai ma ia (le na molia) ma i’u ai ina kola atu lona ofu e lona to’alua (le na molia) ma fetosoa’i solo o ia (tina na a’afia), a’o ‘e’e ma palauvale le na molia.

Ma na ta’ua e le tina na a’afia, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai lenei tulaga ma ua le toe iai sona lagona saogalemu, lea na mafua ai ona ia aveina lana fanau ma o ese mai i le fale.

Ae peitai, sa maua atu i latou e lona to’alua ma toe amata ona sauaina o ia.

Na fa’atalanoaina e leoleo ia se tasi o le fanau, ma sa ia ta’ua ia lo latou tu’ua o le latou fale mo le fale a lona ‘aunty’, ae na maua atu i latou e le na molia ma toe kola mai lona tina ma tu’i lona muaulu. Sa ita le na molia i le fanau ma tuliloa i la’ua, ae sa le’i mauaina i la’ua.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, ao faagasolosolo lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII I LE SAUAINA O LONA TUAFAFINE

O le aoauli o le aso 20 o Aukuso, 2025, na vala’au atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Leone ma ripotia lona tuagane, le susuga ia Toeleve Logotaeao, i faatupu vevesi i totonu o le latou aiga, i Malaeloa.

Sa faamatalaina e le tamaitai i leoleo, sa alu atu i le fale o lona tina, lea e nofo ai lona tuagane (le na molia) ma fa’apipi’i i luga ata o ona matua, ae sa ia faalogo atu o talanoa lona tuagane ma leisi ona tuagane matua, o lo’o i atunu’u i fafo. Ma sa lagona atu le fautua mai o lona tuagane matua o lo’o i atunu’u i fafo, i le na molia, ina ia tu’u le faamisa ma lona tuafafine. Ae na ita le na molia ma faatonu lona tuafafine e alu ‘ese ma le fale.

Sa ta’ua e le tuafafine ia le to’atama’i o le na molia, ma faatonuina o ia e alu i fafo mai i le fale, a’o ia tu i luga o se apefa’i 4-5. Na fa’aauau ona ‘e’e ma palauvale atu le na molia ia te ia, ma fai atu o le a ia susunuina lona fale ma fasioti o ia. Sa taumafai foi le na molia, e ta o ia (tuafafine) i le ‘au o se salu fale, ae na taofia o ia e lona afafine.

O iina na savali ese ai le tamaitai na a’afia ma vala’au leoleo. Ma na ia fa’ailoa atu foi i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua fa’afefeina ai e lona tuagane (le na molia) ia le susunuina o lona fale ma fasioti o ia. Sa ia ta’ua ia lona le saogalemu atoa ai ma le fa’aauau pea ona lagona lona le saogalemu, ona o se tulaga sa faia e lona tuagane matua ia te ia, i le lima tausaga ua tuanai.

Na faamatala e le tamaitai na a’afia i leoleo, o le lima tausaga ua tuanai, sa faafefeina ai foi i la’ua ma lona to’alua, e lona tuagane ma na i’u ai ina taofia lona to’alua i le falemai ma e o’o mai i le taimi nei, ua fafagaina lona to’alua, i se faga’au (tube). Ma o lo’o iai sona popolega, ina ne’i faia e le na molia, ia le tulaga lava lea e tasi, ia te ia.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le na molia, sa ia fa’ailoa atu i leoleo ia lona ita i lona tuafafine, ona o lona faamatalaina o mea o tutupu iinei, i lona uso matua o lo’o i atunu’u i fafo. Ma sa ia fa’amaonia lona u’uina o se salu fale ma taumafai e sasa ai lona tuafafine, ae sa oso atu lona afafine ma taofi o ia.

O le faamatalaga a le afafine a le na molia, i leoleo, e na te le iloa le mea sa tupu, ae sa ia lagona mai le ‘e’e o lona tama i lona ‘aunty’, ma o le mafuaaga lea na ia sau ai ma taumafai e fa’ato’ato’a lona tama.

O moliaga sa faia faasaga ia Toeleve Logotaeao, na aofia ai ia le Faatupu vevesi i nofoaga tuma’oti, ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu.

O nei moliaga, o ni vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ta’i 15 aso, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina, e tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.