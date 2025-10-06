POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

SAUAINA E SE TAMALOA IA SONA TOALUA ONA SA TUTU FAATASI MA SE TEMONI

O le po o Aperila 11, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e se alii ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani mo lona tuafafine, lea sa masalomia le sauaina e lona to’alua, le susuga ia Apisaloma Filemoni, i le latou aiga i Nu’uuli.

Na agai atu leoleo i le fale na tupu ai le faalavelave, i tua o le faleoloa a le KT Mart. Sa fa’ailoa iai e le alii na valaau atu i le ofisa a leoleo, ia le tupu so’o o lenei tulaga i lona tuafafine, ae musu lona tuafafine e faila sana ripoti.

Sa faamatala e le alii na valaau i le ofisa a leoleo, o ia sa i totonu o le potu malolo o le latou fale, ae alu atu lona tuafafine mai totonu o le la potu, o lo’o toto lona ulu. Na ia tu mai i luga e siaki le manu’a a lona tuafafine, ae ona maitauina ua tu’ua e Apisaloma (le na molia) ia le fale.

Na ta’ua e le alii na valaau i leoleo, lona le mana’o e toe a’afia i le mataupu, ina nei ona faia se tulaga ia Apisaloma, ma i’u ai ina ave ma ia (le alii na valaau i leoleo) i le falepuipui.

Ina ua ulufale leoleo i le fale o le tina na a’afia, sa va’aia o ia, o nofonofo i luga o le nofoa ma u’u se faguvai malulu i ona foliga. Sa fa’ailoa atu iai e leoleo, o le a aveina o ia i le ofisa a leoleo, mo le togafitia o ona manu’a faapea ma le fa’aauauina o su’esu’ega a leoleo.

Ae o le taimi lea, na vaaia ai e leoleo, le toe fo’i atu o le na molia, i le fale, ma ave faapagotaina ai loa o ia.

I le fa’atalanoaga o le tina na a’afia, sa ia fa’ailoa atu ai i leoleo, ia lona le mana’o e fai sana faamatalaga tusia e tusa ai ma le fa’alavelave na tupu ma sa molimauina e leoleo, le le mautonu o le tina na a’afia. Sa faailoa atu foi e le tina na a’afia i leoleo, o lo’o tiga lona gutu ma lona ulu.

Ae i le fa’atalanoaga a leoleo ma Apisaloma (le na molia), sa ia ta’ua ai l e tupu o le faalavelave i totonu o le latou umukuka, a’o faamama e le tina na a’afia, ia ipu. Ae ina ua savali atu Apisaloma i totonu o le fale, sa ia ta’ua, lona va’aia o tutu mai lona to’alua (le tina na a’afia) ma se temoni.

Sa faamaonia e le na molia, ia lona sauaina o foliga o lona to’alua ma na fa’aauau lana sauniga i lona to’alua, i totonu o le la potu. Ona i lona mafaufau, sa fai sana fa’aliga, na sau mai i le lagi, ae toe tatala ifo ona mata, ua i luga o le moega le tina na a’afia (lona to’alua). Ma na toe ita, ona sa iai sona talitonuga, o lona to’alua, o se temoni.

Sa fa’amaonia foi e le na molia, ia lona ta ina o tua o le ulu o lona to’alua, i se moliuila mamafa, ma ina ua matapogia lona to’alua, sa ia faapea, ua maliu o ia (to’alua). O lea, na ia alu ‘ese ai loa ma le fale.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

TOE MOLIA SE ALII I LE TULAFONO

O le taeao o Aukuso 13, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e se tina loto mafatia, ia le Ofisa a Leoleo i Leone, mo se fesoasaoni, ona o sona alo, o lo’o faatupu vevesi i totonu o le latou aiga i Leone. Ma na fa’ailoa atu e le tina i leoleo, na tu’ua e lona alo ia le fale ma ua pasi atu lana savaliga i le faleoloa a le California Mart, i Leone.

Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa atili ai ma le tina na valaau mai i le ofisa a leoleo. Sa ta’ua e le tina, le alu atu o lona alo o Eteuati Fifita (le na molia), i lena taeao ma se agaese ma ta ai le tane okesene a le molimau, ma palauvale atu ia i la’ua (ona matua). Ae peitai, sa fa’amaonia i su’esu’ega a leoleo, le le’i latalata o le molimau, i le tane okesene, i le taimi na ta ai e le na molia.

Na faatalanoaina foi e leoleo ia le molimau (o se tina matua) sa i totonu o le fale ma sa ia ta’ua e faapea, o le mafua’aga na le fiafia ai Eteuati (le na molia), ona sa otegia e lona tama i le le nofo i le fale, ae fealuai solo i le po atoa.

O le na molia, e 21 tausaga le soifua, mai Tonga ma sa a’afia foi o ia i nisi o fa’alavelave ua tuanai, ae e le’i lokaina o ia.

O se taimi mulimuli ane, na molia ai Eteuati, i le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, mo aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.