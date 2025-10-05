POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

SULUFA’I SE AIGA I LEOLEO ONA O SE ATALII FAATUPU VEVESI I TOTONU O LE AIGA

O le afiafi o Aukuso 16, 2025 , sa valaau atu ai se tina mai i le afioaga o Afono, i le ofisa a leoleo i Fagatgo, mo se fesoasoani ona o sona alo e suafa ia James Mose, o lo’o faatupu vevesi i totonu o le latou aiga.

O le na molia, o se tama fai a le tina na valaau i leoleo.

Ina ua taunu’u leoleo i Afono, sa talatalanoa teisi ma le tina na a’afia ma sa faamatalaina e le tina, a’o nofonofo i totonu o lona fale ma matamata TV, sa ia lagonaina se pa’o leotele mai i tua o le fale. Ae ina ua ia savali atu i fafo o le fale, agai atu i le faitoto’a pito i luma, sa ia vaaia ai se fusuaga i le va o lana fanau tama (aofia ai ma le na molia).

Sa faamatalaina e le tina lona valaau atu i le na molia, ina ia alu ese ma le fanua ma ia lapata’ia o ia (le na molia), o le a valaau leoleo. E tusa ai ma le faamalamalamaga a le tina, o le na molia, ua faasa mai lo latou fale, talu ai ana amioga faatupu veves

Sa faatalanoaina foi e leoleo ia le tama a le tina na a’afia, lea na fufusu ma lona uso fai, ma sa ia faamatalaina i leoleo lona taunu’u atu i le fale a ona matua, o taotooto mai le na molia, i luga o le tu’ugamau, i autafae o le latou fale, ae ua uma ona faasa le na molia, ona toe alu atu i le fale.

Na ta’ua e le alo a le tina na valaau i leoleo, lona alu atu ma fa’ailoa atu i le na molia, o ia (le na molia) ua le toe nofo i le fale. Ae ita le na molia ma amata ona fa’amisa i lona uso ma palauvale iai, ma fai atu, e leai seisi e mafai ona faatonuina o ia i le mea e fai. Ona tu lea i luga o le na moila ma amata ona taumafai e tu’i lona uso fai, a’o ia lafoina ni faamatalaga taufa’amata’u.

Sa fai atu le alo o le tina na valaau i leoleo, i lona uso fai (le na molia), e alu, ona faapea lea ona tu’ua e le na molia ia le fanua. Na ta’ua e le alo o le tina na valaau i leoleo, o lo’o nofo le na molia, ma se tasi o ona ‘Aunty’ pe a ma se poloka le mamao mai le fale a ona matua.

Sa agai atu loa leoleo e saili le na molia ma maua atu i le fale o le ‘Aunty’ ma sa fa’alauiloa atu e leoleo, i le na molia, le mafuaaga o le latou o’o atu ma lokaina mai ai loa o ia. Sa lagonaina e leoleo ia le malosi o le manogi o le ‘ava malosi I le na molia.

O moliaga sa faia faasaga ia James Mose, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, I le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o fagasolo lona faamasinoga.

VALAAU E SE AVE PASI IA LEOLEO ONA O SE PASESE FA’ASUA’AVA

O le aoauli o Aukuso 16, 2025, na vala’au ai e se ave pasi ia le ofisa a leoleo i Tafuna, e ripotia se tasi o ana pasese, o lo’o fa’asaua’ava ma fa’atupu vevesi i totonu o le pasi, ma na popole le avepasi i le saogalemu o isi ana pasese.

Sa agai atu leoleo ma fa’aafe le pasi i tua ma le alatele, i Tafuna ma agai atu i totonu o le pasi, ma fa’afeao mai i fafo le susuga ia Siamupini Tanielu – lea na molia i lenei faalavelave.

Sa tu’uina e leoleo ia Siamupini i totonu o le taavale a leoleo, ae na lagonaina e leoleo ia le malosi o le manogi pia mai i le na molia. I le taimi atoa sa faafeao mai ai i fafo o le pasi, se’ia o’o ina tu’uina o ia i totonu o le taavale a leoleo, na fa’aauau ona tete’e atu Siamupini i le faatinoga o tiute a leoleo, ma lona palauvale i leoleo.

E o’o lava i le taunu’u o leoleo ma Siamupini i le ofisa a leoleo, sa fa’aauau ai le amio a Siamupini (le na molia), na i’u ai lava ina ona fa’amata’uina leoleo, i lona fasiotia o i latou.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le avepasi, sa ia ta’ua ai le amata mai i Faga’alu, se’ia o’o mai I Tafuna, ona pisapisa o ia le na molia, i luga o le pasi. Na fautuaina foi e le avepasi ia le na molia, i lana amio. Ae ina ua o’o mai le pasi i Ottoville, sa va’aia ai le fa’ateteleina o amioga a le na molia, ma ua a’afia ai isi o le pasese.

O moliaga na faia faasaga ia Siamupini, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Tete’e atu i le avefaapagotaina o ia e leoleo – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.