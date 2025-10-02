POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII I LE AVE TAAVALE E AUNOA MA SE LAISENE

O le taeao o le aso 28 o Aperila, 2025, na valaau atu ai se tamaitai i le ofisa a leoleo i Fagatogo, e ripotia ai se alii na o la tau’upu, ae oso le alii i totonu o se taavale ‘rental’ ma agai ese atu ai.

Sa faapea ona taumafai leoleo e saili le susuga ia Sialaoa Aunei (le na molia) ma va’aia ai le taavale ‘rental’ i tua o le nofoaga sa iai le McDonald’s i Fagatogo.

Na faapea ona ave faapagotaina e leoleo ia le na molia i le ofisa a leoleo i Fagatogo ma na maua ai i a latou su’esu’ega, le faasala o se laisene avetaavale a Sialaoa (le na molia), mai i le lua tausaga ua tuanai.

O moliaga na faia faasaga ia Sialaoa, na aofia ai:

Faitauga 1: Avetaavale le fa’autauta – Vaega ‘D’ o solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le sili atu ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Leai se Laisene Avetaavale – O se vaega ‘B’ o solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe sa fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII FAATUPU FAALAVELAVE I VAILOA-TAI AE LE TA’UA PE NA AVEFAAPAGOTA

O le aoauli o le aso 7 o Aukuso, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e se tasi mai i le afioaga o Vailoa-Tai, ia le ofisa a leoleo, e tusa ai ma se faalavelave na tupu i luma o se faleoloa ma o le tagata o lo’o faatupu faalavelave, e suafa ia Sopa Sianini, o se tasi ua lauiloa i le faatupu faalavelave i totonu o le latou nu’u.

Sa faamatala e le na a’afia i le fa’alavelave, sa alu i le fale le ta’ua, ae ona lokaina muamua le faitoto’a o le faleoloa. A’o iai o ia i totonu o le fale le ta’ua, sa ia lagonaina mai le pa’o o luma o le faleoloa. Ma ina ua matamata i le ata vitio mai i le masini pu’eata, o lo’o i luma o le faleoloa, sa ia vaaia ai le na molia, o takikiina ma tatu’i ia le faitoto’a o le faleoloa.

Sa ta’ua e le na a’afia, ia lona faatonuina o Sopa, auala mai i luga o le masini faaleotele a le masini pu’eata, e alu ese ma luma o le faleoloa. Ae peitai, sa fa’aauau ona pisa leotele le na molia, ma palauvale. Sa fa’ailoa atu ai loa e le na a’afia, o le a ia valaauina ia leoleo pe a le alu ese. O se taimi mulimuli ane, sa faapea loa ona alu ese ia Sopa.

Sa su’esu’eina foi e leoleo ia le tagata lea na valaau atu i le ofisa a leoleo ma sa ia faamatalaina e faapea, na iai o ia I lona fale, ae ona lagonaina mai le pa’o o luma o lona fale. Ma ina ua alu atu e va’ai po o le a se mea o tupu, sa ia va’aia ai le na molia, o ‘e’e ma palauvale i luma o lona fale. Ona ia savali atu loa i le tuli ‘ese le na molia.

Sa taumafai leoleo e saili le alii o Sopa, ma sa faigofie ona maua o ia e leoleo, ona o isi foi faalavelave ua te’a atu, na a’afia ai leoleo. Na maua atu le na molia, i lo latou aiga ma ina ua savali mai le na molia, mai totonu o le latou fale, sa ia fesiligia leoleo po o le mafuaaga na o atu ai, ona o le faalavelave na tupu i le faleoloa.

Sa ta’ua e le na molia, e leai sana mea sese na faia, na mana’o e faatau sana meainu ae na loka le faleoloa. Ma sa alu atu lona ‘uncle’ ma tuli ‘ese o ia. Ae sa te’ena e le na molia, ia mea uma.

Na fautuaina o ia e leoleo ina ia ‘aua ne’i toe alu i le faleoloa.

O le aso 12 o Aukuso, 2025, na faila ai i le faamasinoga faaleitumalo ia se faatonuga mo le lokaina, o le na molia faatasi ai ma lona o’o atu i luma o le faamasinoga. Ae e le’i ta’ua i fa’amaumauga a le malo, pe sa ave faapagotaina le na molia.

Ae o ona moliaga, na aofia ai lona Solivale o fanua a isi e aunoa ga ma se faatagana, faapea ai ma le moliaga o le Faatupu vevesi i nofoaga tuma’oti. O nei moliaga uma, o ni vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai le na molia, i l e to’ese mo le ta’i ono masina, i le moliaga e tasi. Po o sala tupe e ta’i $500. Po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.