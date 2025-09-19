POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA NI ALII SE TO’ALUA ONA O FUALAAU FAASAINA

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ua ta’ua ai le ave faapagotaina o ni alii se toalua, i le aso muamua o Aukuso, 2025, ina ua taofia e leoleo le la taavale, ma maua ai ni vaega o fualaau faasaina – Aisa ma Mariuana.

Ma o le aso lava lea e tasi, sa maua ai e le vaega a le Ofisa a Leoleo, o lo’o mataituina vaega o fualaau faasaina, ia sa valaau mai i le ofisa leoleo a Tafuna, e tusa ai ma nei vaega o Fualaau Faasaina.

Sa ta’ua e le leoleo na taofia ia le taavale lea na maua ai vaega o Fualaau Faasaina, ia lona va’aia o le taavale i luga o le alatele i Iliili, ua oso i leisi itu o le alatele ma toeititi feto’ai ai ma se taavale o lo’o sau mai i leisi itu.

Na ta’ua foi e le leoleo, e to’atolu i latou sa i totonu o le taavale, na aofia ai le avetaavale ma le pasese e to’alua. Ina ua le mafai ona tu’uina atu e le avetaavale se laisene avetaavale, na faapea loa ona talosagaina o ia e sau i fafo o le taavale.

Sa faapea ona fa’ailoa atu e le leoleo i le tamaitai aveta’avale, o le a tosoina lana taavale i le ofisa a leoleo, ma faatonuina o ia e ave’ese ni ana meatotino taua mai totonu o le taavale. Ae tali mai le tamaitai avetaavale, o se tasi o lana pasese, o lo’o iai ni mariuana. Ma ia ta’uina le suafa o Weiqiang Ma.

Sa faapea ona tu’uina atu e Weiqiang ia sana ato na iai i totonu ia ni tama’i taga pepa i’ila, sa iai i totonu ia ni vaega o le Aisa, o se paipa mata’eta’e, o ni pepa ta’ai, o se afi lanumoli, o se tui ma seisi tama’i taga pepa i’ila, sa iai ni laula’au lanumeamata.

Na faapea ona aveina uma atu e leoleo ia i latou uma e toatolu ma meatotino uma sa maua i o latou tagata, i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou suesuega.

O le su’esu’eina o la’ei a Kionasina Faletoi (se tasi na molia), i le ofisa a leoleo, na maua ai se tama’i taga pepa iila sa iai totonu se vaega o le Aisa, i totonu o le taga o lona ofu.

O nei mea uma, sa faia ai su’esu’ega a leoleo ma fa’amautuina ai, o ni vaega o Fualaau Faasaina.

The crystalline substance inside the glass pipe and a stamp-sized baggie found inside Ma’s fanny.

Na molia uma ia Weiqiang ma Kionasina i le moliaga o le Umia faasolitulafono o ni vaega o fualaau faasaina, o se solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $5,000.00 ma le $20,000.00; po o faasalaga uma e lua.

Sa iai seisi moliaga, na fa’aopoopo i le moliaga a Weiqiang, o le umia faasolitulafonoina o se vaega o fualaau faasaina (Mariuana) - o se solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $5,000.00 ma le $20,000.00; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua ia Weiqiang, mai i le falepuipui, ae $2,000 ia Kionasina.

MOLIA SE ALII I LE LIMA I SAMALA

O le aso 22 o Iulai, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e se tina i Ofu, Manu’a, ia leoleo i Ofu, ina ua sauaina e se tasi lona to’alua, i se samala.

E tusa ai ma le ripoti a le tina i le afiafi o le aso 22 o Iulai, o le susuga ia Roy Taeotui sa na ia fa’ao’oina manu’a i lona to’alua.

Na aga’i atu leoleo ma nisi o le ofisa o le soifua maloloina, e tali le valaau mo se fesoasoani, ae le gata i lea, o le togafitiga o manu’a a le na a’afia. Ma sa fa’ailoa e le tina, i leoleo, ua mae’a ona ia tuli’esea ia le na molia, e alu i le latou aiga.

Sa fa’atalanoaina e leoleo ia se molimau ma e tusa ai ma le faamatalaga a le molimau, sa fai se latou faatasiga ma le na a’afia faapea ma le na molia, ina ua mae’a ona faia sa latou galuega, i le maota o le na a’afia. Ae e na te le’i tu’ua lona fale, sa ta’ua e le molimau ia le faia o se talanoaga a le na a’afia ma le na molia.

Ae o lona toe fo’i atu, sa ta’ua e le molimau, ia lona fa’alogoina o valaau mai le na a’afia, i lona igoa ma ina ua alu atu i tua o le fale, sa ia va’aia le na molia, o saofa’i luga o le na a’afia, ae o lo’o u’uina i le lima a le na a’afia, ia se samala.

Sa ta’ua e le molimau ia lona tamo’e atu ma ave’ese le samala mai i le na molia ma u’una’i ese o ia mai i luga o le na a’afia. Ma ia tago atu i le faatu i luga ia le na a’afia ma valaau atu i lana (le na a’afia) fanau, e o mai e ave atu o ia.

Na fa’atalanoaina foi e leoleo ia le tama sa a’afia ma sa ia faamatalaina e faapea, o le fa’ato’a mae’a o sana galuega i le fale a lona tuaoi. Ma sa fai se latou faatasiga ma lona tuaoi faapea ma le na molia, ma tupu ai se finauga e faatatau i meafaigaluega. Sa ta’ua e le na a’afia e faapea, i le mae’a ai o le latou finauga, na tu ai i luga e alu i le fale le ta’ua, ae ta ai e se tagata lona ulu ma pa’u ai, ua matapogia.

Ma na fa’aauau le faamatalaga a le na molia, i le ta fa’afia o ia, e le na molia, i le samala. Ma sa ia taumafai e taofi le na molia, ona ua ufitia ona foliga, i le toto. Sa ia valaau atu i le ana le fale, lea na tamo’e atu ma ave’ese le samala mai le na molia, ma u’una’i ‘ese o ia ma ave o ia (le na a’afia) i le fale.

Sa faatonuina le tina na valaau i leoleo, e ave lona to’alua i le falemai a le itumalo i Ofu mo nisi togafitiga.

O le aso 23 o Iulai, sa agai atu ai leoleo e saili le na molia, i lona fale, ae e le’i maua atu ai. Ae o le toe o atu fa’alua, i le aso 25 o Iulai, sa maua atu ai loa le na molia ma ave faapagotaina o ia, i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

I le faamatalaga a le na molia, sa ia ta’ua ai e faapea, ina ua mae’a le latou galuega, sa alu i le fale ae na valaau atu le tuaoi ma le na a’afia, e sau fai se latou inuga. O iina na o la talatalanoa ai ma le na a’afia, e uiga i meafaigaluega, ma tula’i mai ai se finauga.

Ina ua tula’i le na a’afia ma savali i tua o le fale, sa ta’ua e le na molia, le iai o sona masalosaloga, o lo’o alu e aumai e se mea e fasi ai o ia, ona o le vave o lana savali.

O le mafuaaga lea na tu ai i luga ma piki i luga le samala, ma faatopetope atu agai i le na a’afia ma tu’I o ia. Ina ua pa’u i lalo le na a’afia, sa ta’ua e le na molia, lona tago atu i le ta i le samala.

Na molia ia le susuga ia Roy Taeotui i moliaga e lua;

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga muamua – O se vaega ‘A’ i solitulafono mamafa, e mafai ona soloatoa ai i le falepuipui, po o le va o le 10 ma le 30 tausaga.

Faitauga 2: Faatupu vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e tatala ai o ia i tua.