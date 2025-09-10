POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

VALA’AU E TUAFAFINE IA LEOLEO INA UA LE MAFAI ONA FA’ATO’ATO’A LE TUAGANE

O le po o Iulai 24, 2025, na vala’au ai e se tamaitai ia le Ofisa a Leoleo, ma ripotia ai lona tuagane, le susuga ia Absalom Fanene, i le faatupu vevesi i lo latou aiga, i Malaeimi.

Ina ua taunu’u atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou talatalanoa ma le tamaitai na valaau atu i le Ofisa a Leoleo. Ma na faamatala e le tamaitai e faapea, na fa’ate’ia i latou i lea afiafi, ina ua faia malologa, i le tu’itu’i leotele mai o se tagata i le faitoto’a.

Ae ona o latou o lo’o i le fogafale pito i luga o le fale, sa ia tuliina mai ai sana tama, e sau e tatala le faitoto’a. Ae o le taimi foi lea, ua amata ona leotele le leo o lona tuagane (le na molia), lea o lo’o valaau atu, e faatopetope ma e faatali le tagata.

Ina ua tatalaina e le tamaitai na a’afia (uso laititi o le tamaitai na valaau i leoleo ma o leisi tuafafine laititi a le na molia) ia le faitoto’a, sa oso atu le na molia ma se uaea moli ma se salu fale, ma sasa ai o ia. Ma na faapea ona tulei ‘ese mai e le tamaitai na a’afia ia lona tuagane, ae peitai, sa fa’aauau pea ona osofa’i o ia e le na molia.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ina ua iloa e le la tuagane, ua mae’a ona vala’au leoleo, sa faapea loa ona ia toe tu’ua le fale.

Ma sa fa’amaonia i su’esu’ega a leoleo, le tupu so’o o nei ituaiga fa’alavelave, i le va o le na molia ma ona tuafafine, ona o lo’o iai se talitonuga i tuafafine a le na molia, o lo’o ia (le na molia) tagofia ia vaega o fualaau faasaina. Na fa’ailoa atu e tuafafine a le na molia, i leoleo, ia lo latou le toe mana’o, e o’o atu le na molia, i le fale.

O moliaga sa faia e faasaga ia Absalom, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i totonu o le aiga – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’o lima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, mo le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $3,000 se vaegatupe sa faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui.

TO’ALIMA NI ALII NA MO LIMAUINA I LE FASIGA O SEISI ALII, AE NA’O LE TO’ALUA NA MOLIA

O le vaveao o le aso 27 o Iulai, 2025, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o ni alii se to’alima, sa sauaina seisi alii i le pakaga taavale a se fale’aiga. E taunu’u atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, e na’o le to’atasi na ave faapagotaina, ae na silafia e molimau, ia le suafa o leisi alii na to’alua ai la’ua na molia i lenei mataupu.

E to’atolu sa tau saili e leoleo.

O i la’ua na molia i lenei fa’alavelave, na aofia ai Sammy Mikaele ma Jacob Sala.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le togiina e Sammy o se fagu pia, i le ulu o le alii na manu’a i le faalavelave, lea sa tupu i luma o le fale’aiga a le McDonald’s ma sa faapea foi ona oso atu Jacob ma fesoasoani i le fasiga, o le na manu’a, se’ia o’o ai lava ina matapogia o ia.

E taunu’u atu leoleo, ua totolia uma foliga ma le ulu a le na manu’a ma sa faapea loa ona o latou aveina o ia i le vaega a le EMS i le ofisa a leoleo, e togafitia ai ona manu’a. Ma fa’aauau atu ai lava i le falemai a le LBJ mo nisi togafitiga.

I le toe taliu mai a leoleo i le McDonald’s (le nofoaga na tupu ai le faalavelave) sa faapea ona, na o latou talatalanoa ai ma se molimau – o se tagata faigaluega a le McDonald’s. Ma sa ta’ua e le molimau, sa faatonuina o ia e alu i le auala lea e agai atu ai taavale, e fai a latou ‘oka. Sa na ia va’aia ai ni alii o tuliloaina se alii se to’atasi, agai atu i le pakaga taavale.

Ma sa ta’ua foi e le molimau, lona va’aia o le pa’u i lalo o le alii lea ua manu’a, ae o’o atu loa iai le alii sa fai sona mitiafu lima pupu’u, lanu samasama (Sammy) ma ia tago i le togi le ulu o le na manu’a, i se fagu pia. Ma e taunu’u atu isi alii, o lo’o fasi mai e le na molia (Sammy), ia le alii na manu’a. Ona feosofi atu loa lea o leisi to’afa ma fesoasoani, ona o latou toe o ‘ese lea, ina ua matagopia le alii na sauaina.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo ia le molimau, sa o latou agai atu loa i le falekalapu lea sa ta’ua e le molimau, na agai atu ai i latou e to’alima lea na sauaina le alii na manu’a. E taunu’u atu leoleo, o lo’o nonofo mai ai alii e to’alua, mai i le to’alima lea sa a’afia i le vevesi i luma o le McDonald’s.

Na faapea loa ona ave faapagotaina i laua e leoleo, ma aveina atu i le ofisa a leoleo i Tafuna, mo le fa’aauauina o a latou suesuega.

O iina na faamaonia ai e Sammy (le na molia) ia lona sauaina o le alii na manu’a. Sa faamatalaina e le na molia, ia lo latou tuliloaina o le na manu’a, ma fasi o ia i luma o le McDonald’s ma na ia fa’amaonia foi lona togiina o le ulu o le na manu’a, i se fagu pia.

Sa ta’ua e Sammy, le auai uma o ana uo ma tausoga i le faatinoga o lea solitulafono ae e na’o le tasi le tagata sa ia manatua, o Jacob Sala.

Na toe fa’atalanoaina e leoleo ia seisi molimau ma sa faamatala e le molimau lona lua, le tau o le fagu pia i le ulu o lona tausoga (le na manu’a) ma le pa’u i lalo a lona tausoga. Sa ta’ua le molimau lona lua, le alu atu o lona tuafafine ma ave lona tausoga (le na manu’a).

O se taimi mulimuli ane, na lokaina ai Sammy i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga ae tu’uina atu le molimau lona lua, e toe fo’i i lona aiga.

Ma na faapea foi ona agai atu leoleo i le LBJ, e faatalanoaina le alii na manu’a. Ma sa ia faamatalaina, na amata le misa, ina ua tu’iina o ia e seisi i fafo o le falekalapu, a’o ula sana sikaleti. Ae na fa’ato’a ia ta ina lea alii i le fagu pia, ina ua amata ona tapuni le falekalapu. Ae peitai, sa ta’ua e le na manu’a, ia lona le manatua o se mea na tupu, ina ua tau le fagu pia i lona ulu.

O moliaga na faia faasaga ia Sammy Mikaele, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.

O Jacob Sala, sa molia i le:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

