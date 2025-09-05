POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE ALII TALAVOU I LE GAOIA O SE TAO FAGOTA

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le o’o atu o se tina i le Ofisa Leoleo i Fagatogo, ma ripotia le osofa’ia o lona fale, ma tu’ua’ia ai le susuga ia Jared Mageo (lea na molia mulimuli ane), i le aveina o se tao fagota, e $200 lona tau.

Ma na fa’aalia ai le osofa’ia fa’alua ai lea, e le na molia, ia le fale o le tina na a’afia.

I le fa’atalatalanoaga a leoleo ma le tina na a’afia, sa ia ta’ua ai lona va’aia i ata vitio o lana masini pu’e ata, ia Jared i tua o lona fale, ma faai’u i lona (Jared) sola ma le tao fagota a lona (tina na a’afia) to’alua.

Sa ta’ua foi e le tina na a’afia, le iai o sona popolega, ona o le saogalemu a si ana fanau teine e to’alua faapea ma lona tina.

Na taumafai leoleo e saili le na molia, ae peitai, e le’i mauaina o ia. Ma e le’i ma’oti foi i totonu o fa’amaumauga a le malo, pe sa mauaina ia Jared. Ae na moliaina o ia i se taimi mulimuli ane, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Solivale o fanua a isi, e aunoa ma se faatagana – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Gaoi – o se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipupi, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.

LOKA SE ALII INA UA TU’UA’IA I LONA SAUAINA O LONA TINA MA LONA TUAFAFINE

O le taeao o le aso 22 o Iulai, 2025, na o’o atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo ma faia sana ripoti e faasaga i lona tuagane, le susuga ia Bernard Muliau, i lona (le na molia) sauaina o ia (tamaitai) ma lona tina.

Na alia’e i su’esu’ega sa faia, le togiina e le na molia, o se auli, ma tau i le vae o lona tina, faapea ma lona toe togiina o se ili eletise, ma tau i le lima o lona tuafafine. Faatasi ai ma lona ‘e’e ma palauvale.

Sa agai atu isi leoleo e su’esu’e atili lenei mataupu, a’o fa’aauau pea fa’atalatalanoaga a leoleo i le latou ofisa, ma le tamaitai na a’afia.

Na faamatalaina e le tamaitai na a’afia, ia lona lagonaina o le ‘e’e ma le palauvale, o lona tuagane (le na molia) i lona tina ma ina ua alu atu le tamaitai, e su’esu’e le mataupu, sa ia molimauina ai se tauga’upu, i le va o lona tina ma lona tuagane.

Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, le iai o ni fanau iti i le fale, i le taimi na tupu ai le faalavelave, ae leai seisi o i latou na manu’a.

Na ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ia le taumafai o lona tuagane, e tuli ‘ese lona tina mai i le fale. Ma le togiina e lona tuagane o se auli ma le ili eletise, ma lavevea ai o ia (tamaitai na a’afia) ma lona tina. Na talifuaitau atu le tamaitai na a’afia, i lona tuagane, e ala i le u’una’ia ‘ese o lona tuagane ma ‘e’e iai e soia.

Sa agai atu leoleo e saili ia Bernard (le na molia) ma na maua atu o ia i le latou fale. Ma ina ua taumafai leoleo e ave faapagotaina o ia (le na molia), sa le gata i lona tete’e mai i leoleo, ae sa faapea foi ona ia ‘e’e ma palauvale mai i lona tina.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le tina na a’afia, sa ia ta’ua ia lona le lava i uiga a lana tama, ma sa ta’ua e le tina na a’afia e faapea, e le o se taimi muamua lea ua faia ai e lona alo lea tulaga. Ma sa toe faaleoina e le tina ia le molimau a lana tama teine, e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

E leai ni manu’a sa va’aia i le tamaitai na a’afia faapea lona tina.

O moliaga na faia faasaga ia Bernard, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga e tasi, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i totonu o le Aiga – o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $300 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, le na molia.