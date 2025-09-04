POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA NI ALII SE TO’ALUA I LE SAUAINA O SE TAMAITITI 17 TAUSAGA

O le po o Iulai 10, 2025, na o’o atu ai se tina ma sona alo e 17 tausaga le matua, i le Ofisa a Leoleo, e fa’aulu sa la tagi, e faasaga ia Emmett Su’a-Kalio (31 tausaga) ma Lee Foluena (37 tausaga), ona o lo la sauaina o le atalii a le tina.

Na faamatala e le atalii 17 tausaga, sa o la savalivali ma sana uo, i le faleoloa, ae taofi o ia e Emmett ona o le ta ta o ana musika i lana ‘speaker’. Sa fa’atolu ona po ona foliga e Emmett, ae oso atu Lee ma tatu’i o ia ma pa’u ai i lalo. Ae o le taimi lea, ua sola lana uo na la o atu.

Sa ta’ua foi e le atalii 17 tausaga, na fai sina umi o faia sauniga a Lee, o le takikiina o ia, ae fa’ai’u i lona (Lee) taofiofi o le na a’afia, ae oti e Emmett lona lauulu.

Ina ua mafai ona sola ‘ese le atalii 17 tausaga, na fa’asasa’o lava i lona tina ma fa’amatala iai le faalavelave na tupu, ma la o atu ai loa i le ofisa a leoleo.

Na agai atu loa leoleo i Iliili, e saili Emmett ma Lee, ma sa mauaina atu Emmett i lona fale, ma aveina ai loa o ia i le ofisa a leoleo. Sa taumafa nisi o sui malu o le malo, e saili ia Lee ae peitai, sa le’i mauaina o ia.

O le faamatalaga a Emmett i leoleo, sa ia ta’ua ai le ta so’o o musika a le alii 17 tausaga, i lana ‘loudspeaker’ ma o le mafua’aga lea na ia (Emmett) taofia ai o ia (le na a’afia), e fofoina lea faafitauli. Ma sa ta’ua e Emmett, e na’o le fa’atasi lava lona po ina o le alii na a’afia, ma ona fa’aaogaina se seleulu, e ‘o’oti ai lona lauulu.

Ma sa ta’ua foi e Emmett e faapea, e na te le iloa po o fea na oso atu ai Lee. Ae sa fai atu Lee ia te ia (Emmett), na ia lagona mai i lona fale le fasiga o se tagata.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na toe tu’uina atu Emmett, e toe fo’i lona aiga, e faatalitali ai se fa’atonuga aloaia mai i le faamasinoga, e lokaina ai o ia. Ae sa fa’aauau pea le sailiga o Lee.

O manu’a o le alii 17 tausaga, na aofia ai le fula o lona mata taumatau, o maka mumu i ona foliga ma lona ua, ma le fula o lona laugutu pito a luga. Sa ta’ua foi e le alii 17 tausaga, lona fefe ona e latou te nonofo faatasi ma i la’ua na molia, i le nu’u e tasi.

O moliaga sa faia e ia Emmett ma Lee, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le to’ese, i le o’o atu i le tausaga atoa, po o ni sala tupe e ta’i $1,000 a le tagata; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faia o se gaioiga e a’afia ai le saogalemu o fanau talavou – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le to’ese, i le o’o atu i le tausaga atoa, po o ni sala tupe e ta’i $1,000 a le tagata; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’atupu Vevesi i nofoaga faitele – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i ono masina, po o sala tupe e ta’i $500 a le tagata; po o faasalaga uma e lua.

E $3,000 se vaegatupe a le tagata, na fa’atulagaina, e tatalaina ai i la’ua e faatalitali ai o la faamasinoga.

TAOFI LE TAAVALE AE MAUA AI VAEGA O FUALAAU FAASAINA

O le aso 15 o Iulai, e tusa ai ma fa’amaumauga ale faamasinoga, na taofia ai e leoleo ia se taavale na aga’i mai i le itu i Sisifo, ona o le alu saoasaoa, ae sa leai se laisene avetaavale a le alii taavale, le susuga ia AJ Talauega, ma o le mafua’aga lea na fa’ao’oina mai ai loa o ia i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o suesuega a leoleo.

O le alii aveta’avale, o le susuga ia AJ Talauega, e 21 tausaga o lona soifua.

Ina o faatino tiute a leoleo, i le su’esu’eina o la’ei o AJ, sa maua ai i totonu o lana taga ia se paipa mata’eta’e, na iai i totonu, ni tulaga, sa foliga mai o se vaega o fualaau faasaina, o le Aisa.

E to’atolu le pasese a AJ na iai i totonu o le taavale, i le taimi sa faatuina ai. O ni tamaitai se to’alua ma se alii e to’atasi. Ma sa aveina uma faatasi atu i latou i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo.

Sa su’esu’eina e leoleo ia le taavale, ma mauaina ai ni ‘straw’ lanu meamata, ua mae’a ona tipitipi ma tu’uina i totonu o le vaega o le taavale, e tu’u ai ipu inu. Ma sa maua ai i totonu o lea ‘straw’ se vaega o fualaau fa’asaina.

Na faapea ona logoina le vaega a leoleo, e gafa ma le mataituina o vaega o fuala’au faasaina, mo le faia o su’esu’ega, i le paipa ma le ‘straw’. Ma sa fa’amaonia mai ai i ia su’esu’ega, ia vaega o fualaau faasaina, o le Aisa, ia na maua i totonu o le taavale a le alii o AJ.

Sa fa’amaonia e AJ, o le paipa ma le ‘straw’, o ana meatotino ia, ae le a’afia ai lana pasese. O se taimi mulimuli ane, na faapea ona lokaina ai AJ i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

O le moliaga na faia faasaga ia AJ, o le umia o se vaega o fualaau faasaina, o se vaega o solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe, e i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.