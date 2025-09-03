POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE ALII NA TAUMAFAI E GAOI TOTOGA O LE TAAVALE A LONA TUAOI

O le taeao o le aso 16 o Iuni, na valaau atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Leone, e ripotia se fa’alavelave o lo’o tupu i lo latou fale, ona o se alii ua alu atu ma taufa’amata’u lo latou aiga, i le oti.

Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talanoa ai ma le tamaloa na a’afia, lea sa ia faamatalaina i leoleo e faapea, na alu atu lona afafine ma ta’u atu ia te ia, o lo’o iai se alii o lo’o i le latou fale taavale, ua tago tu’u i luga le tapuni o le afi o le latou taavale.

Ma ina ua alu atu le tamaloa na a’afia e siaki le faamatalaga a lona afafine, sa ia va’aia ai le na molia, o lo’o taoto i lalo o le latou taavae ma taumafai e ave’ese se vaega o le taavale.

Na ta’ua e le tamaloa na a’afia, ia lona fesiligia o le na molia, po o le a lana mea o fai, ae tali mai le alii (le na molia) o lo’o ia taumafai e ave’ese se vaega o le taavale. Ma ina ua tu mai i luga le alii sa I lalo o le taavale, sa ta’ua e le tamaloa, ia lona iloa ai, o le atalii a le latou tuaoi, o lona igoa o Sirus Rhodes.

Sa ta’ua foi e le tamaloa na a’afia, le tu’iina o lona mata taumatau e le na molia ma o iina na amata ai le la fusuaga, ae ina ua tamo’e ese ia Sirus, sa ia vala’au mai, o le a ia toe sau e faia ni tulaga mata’utia i le aiga. Ma na faapea mai foi Sirus (le na molia), o le a ia susunuina le fale o le aiga.

Ina ua mae’a ona talatalanoa leoleo ma le tamaloa na a’afia, sa liliu loa leoleo ma fa’atalanoaina lona afafine, ma na faapea ona fa’amaonia e le afafine ia le faamatalaga a lona tama. Sa ta’ua e le afafine e faapea, e ui ina sa fesili atu lona tama i se auala lelei, ia Sirus (le na molia) ae peitai, na ‘e’e ma palauvale mai le na molia, i lona tama, ma o’o ai ina ona (le na molia) tu’iina lona tama, i se ma’a sa ia (le na molia) u’uina.

Sa ta’ua e le afafine le fa’ailoa atu e lona tama, i le na molia, o le a ia valaauina leoleo, ae oso mai Sirus ma amata ona fufusu ma lona tama. Ona tamo’e ese lea o Sirus (le na molia) ae na vala’au mai, o le a ia toe fo’i mai e susunu le latou fale ma fa’ao’o ni tulaga mata’utia i le latou aiga.

Na maua atu e leoleo ia Sirus (le na molia) i lo latou fale ma ave faapagotaina ai o ia, ma momoli atu i le ofisa a leoleo.

E tusa ai ma le faamatalaga a le na molia, sa ia ta’ua ai e faapea, o le tamaloa na alu atu ia te ia ma fesiligia o ia ma mana’o e la te fufusu. Na te’ena e Sirus ia le o’o o lona lima i le tamaloa na a’afia, ae sa ia fa’amaonia lona siakiina o le taavale a le tamaloa na a’afia, e vaai pe tutusa totoga o le taavale a le tamaloa na a’afia, ma lana taavale.

O moliaga na faia faasaga ia Sirus, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – o se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma la e lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E $10,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui.

KAUAI: SU’ESU’EINA I LATOU NA SAUAINA SE TAMALOA MA MALIU AI

O lo’o feagai nei leoleo i le motu o Kauai, ma su’esu’ega, i le maliu o se tamaloa e 56 tausaga le matua, lea na maua atu e tagata o ta’atia i tafatafa o se alatele, ae o lo’o iai lava sina malosi ia te ia, e valaau ai mo se fesoasoani.

O le susuga ia David La’amea, sa ta’ua e tagata, na nofo i le matafaga i Wailua, ina ua osofa’ia o ia e se tagata, po o ni tagata, i le afiafi o le aso Sa, Aukuso 24. Ae o se tagata na ti’eti’e uila i tafatafa o le alatele, i le 9:30 o lea afiafi, na lagona le oi o La’amea, ona o le tigaina o le fasiga o ia ma vala’au ai e lenei samaria agalelei, ia leoleo ma le taavale a le falema’i.

Na faatopetope atu ia La’amea i le motu o Oahu mo le tau fa’asaoina o lona soifua, ae peitai, ona o le tuga o ona manu’a, sa maliu ai o ia, i le lona fa o aso, na soso’o ai.

Sa faamatalaina e le ‘niece’ o La’amea, o Tita Vargas, le tulaga pagatia o foliga o si ona ‘uncle’, ona o sauaga na o’o ia te ia. Ma i sana va’ai i manu’a o lona ulu, e le na’o lima sa fa’aaogaina, e fa’ao’o ai manu’a ia La’amea. Na ta’ua e Tita, o si ona ‘uncle’ ua leai uma ona vae, ona o a’afiaga o lona gasegase i le suka. Ae o se tagata na alofa i isi aemaise lona aiga.