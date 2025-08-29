POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TU’UA’IA SE TAMALOA I LE SAUAINA O LONA TO’ALUA A’O MATAMATA LE FANAU

O le aso 11 o Iulai, na valaau atu ai se tina loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, mo se fesoasoani ina ua sauaina o ia e lona to’alua.

Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma fetaui ma le tina na a’afia, ma ia fa’ailoa atu i leoleo, le sola o lona to’alua, ina ua faalogo ua o atu leoleo.

Na nofo le leoleo e to’atasi, ina ia talatalanoa ma le tina na a’afia, ae agai atu isi leoleo e saili lona to’alua (le na molia).

Sa faamatalaina e le tina na a’afia, na alu atu lona to’alua i le fale, ma ona ki ina i luga le leo o le TV, ae ina ua ia (tina) fai atu iai e ki i lalo le TV ua leotele tele, sa liliu mai lona to’alua (le na molia) ma palauvale mai ia te ia ma fai atu ia te ia (tina), o le ia (le na molia) tipitipiina o ia (tina), se’i tulou.

Ona savali atu lea o le na molia, ma u’u mai se pate pesipolo u’amea ma ta ai le tina, i le itu tauagavale o ona foliga, e latalata i lona taliga. E tupu le faalavelave, o lo’o iai faatasi le ulugalii ma le fanau, i totonu o le potu malolo a le aiga.

O le mae’a ona ta ina e le tamaloa o le tina na a’afia, sa ia tamo’e loa agai i le alatele ma le pate pesipolo.

O moliaga sa faia faasaga i le tamaloa, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i totonu o le aiga – o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – o se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, a’o fa’agasolo lana mataupu, i luma o le faamasinoga.

NA ALU E SU’E SIKARETI, AE ONA OSOFA’IA AI LE FALE O LONA TUAOI

O le 8:58 i le taeao o le aso 15 o Iulai, 2025, na fa’afeso’ota’i atu ai e se tamaloa ia le ofisa a leoleo, ona o se alii na osofa’ia le fale a lona afafine ma tagotago i lona afafine, a’o la momoe ma lona to’alua.

Sa faapea o na agai atu leoleo e su’esu’e le mataupu ma na fa’afetaui mai leoleo e le tamaloa lea na valaau i le ofisa a leoleo, o lona afafine, ma le to’alua a lona afafine.

Na faamatalaina e le tamaloa lea sa valaau i leoleo, sa ia logoina le ofisa a leoleo, ina ua fa’ato’a faamatala atu e lona afafine ia te ia, le faalavelave na tupu.

Ma sa faamatalaina e le afafine a le na valaau i leoleo, le tupu o le faalavelave i le 4:00 i lea vaveao ma o le susuga ia Mika Viliamu (le na molia) sa na ia sasaeina le uaea faamalama ma oso atu ai iina, i totonu o le fale. Sa alu atu le na molia, i le la potu ma tagotago atu i ona vae, a’o la momoe ma lona to’alua. Sa te’i mai i luga lona to’alua, ma ‘e’e i le na molia, ma togi i fagu. Lea na sola ‘ese ai loa Mika (le na molia).

Sa ta’ua foi e le tina na a’afia, ia lona iloa o Mika ona e nofo tuaoi ia i la’ua ma lona to’alua.

Ina ua mae’a le faatalanoaga a leoleo ma le na valaau atu i le ofisa a leoleo, o lona afafine ma le to’alua a lona afafine, sa o latou agai atu loa I le fale a le na molia,ae sa fa’asino iai e tagata o le aiga a le na molia, ia le kamupani e faigaluega ai.

Na faapea ona agai atu leoleo i le fale faigaluega a Mika ma o latou talatalanoa ai. Ma na fa’amaonia e Mika ia lona oso atu i le faitoto’a pito i tua o le fale a le ulugalii na a’afia ma sa ia valaau atu i le ulugalii e faanoi ai se sikareti, ae ina ua le tali mai seisi, sa ia toe savali i fafo ma fo’i atu i lona aiga.

Ae sa ia te’ena ia tu’ua’iga, e faapea na ia ulufale atu i le potu moe a le uluga, pe sa ia tago i le tino o le tina.

E le o ma’oti mai totonu o faamaumauga a le malo, pe sa ave faapagota ia Mika, ina ua mae’a ona fa’atalanoaina o ia.