POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

SU’ESU’E E LEOLEO IA FAALAVELAVE TAU TAAVALE E LUA, NA AAFIA AI TAGATA FEOA’I

O lo’o feagai nei le Ofisa o Leoleo ma su’esu’ega e faatatau i ni fa’alavelave tau ta’avale se lua, na manunu’a ai ni tagata o le atunu’u. O le faalavelave muamua, lea sa tupu i Nu’uuli, na a’afia ai se alii talavou faapea ma se faalavelave na tupu i Taputimu, lea na a’afia ai se tina matua.

Sa mafai ona fa’asoa mai le Afioga i le Sui Komesina o Leoleo, ia Falana’ipupu Ta’ase Sagapolutele i le sui a le Samoa News, e faapea, o le afiafi o le aso Gafua, Aukuso 18, 2025, sa moa vao ai se alii talavou i tafatafa o le alatele i Nu’uuli, ae taia i se ta’avale la’u koneteina ma manu’a ai.

Ona o le tuga o ona manu’a, sa mana’omia ai ona fai vave se ta’otoga a le atalii talavou na a’afia.

Ae i le faamatalaga a le alii ave ta’avale o le loli toso koneteina, e na te le’i iloa sa tupu se faalavelave ma manu’a ai se tagata, i lana loli. Ma na ta’ua e le sui Komesina ia le galulue punoua’i o sui malu o le malo, ina ia su’esu’eina auliili lenei mataupu, ae e le’i faia se faaiuga, pe ua alagatatau ona faia ni moliaga e faasaga i le avetaavale.

Mo le fa’alavelave lea sa tupu i Taputimu, i le aoauli o le aso Lua, Aukuso 19, 2025, lea na lavea ai se tina matua, o taumafai e kolosi le alatele i le magaala i Taputimu ma Lepuapua.

Ma sa ta’ua e Falanaipupu, le su’esu’eina o avetaavale e to’alua na a’afia i lenei faalavelave.

O le avetaavale muamua, sa faafoeina se pasi na malaga atu ai le tina matua. Sa fa’aafe e le avepasi ia le pasi, i tafatafa o le alatele, ma agai i lalo le tina. Ae o le avetaavale lona lua, o le avetaavale o le pikiapu lea sa lavea ai le tina.

MOLIA SE ALII I LE GAOIA O MOLI A SE AIGA I FALENIU

O le 5:50 i le taeao, o le aso 11 o Iulai, 2025 na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mai i Faleniu, ona o se alii ua maua, o gaoia le moli a se aiga Faleniu.

O le alii o Nguyen Cong Nam, e 37 tausaga, mai i Vietnam, na molia i lenei faalavelave.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma va’aia ai le taofiofi mai e le alii na valaau i leoleo, ia Nguyen (le na molia). Ma sa faamatalaina e le alii na valaau i leoleo, ia lona va’aia o le na molia, i luga o le moli, o lo’o tauina le moli ma tau’ai mai i lalo, i tafatafa o le nofoaga na ta’atia ai lana ato fa’afafa

Na ta’ua foi e le alii na valaau i leoleo, ia lona va’aia o le atalii o le tamaloa e ana le moli (ma sa avea foi o ia ma molimau i lenei mataupu), o tu tu i lalo o le moli ma valaau atu ia Nguyen (le na molia), e sau i lalo. Ma sa taua foi e le alii na valaau i leoleo, o Nguyen (le na molia), lea foi sa maua o toli moli i le moli a le molimau, i le tausaga ua tuanai.

Sa faapea loa ona ave faapagotaina e leoleo ia le na molia ma tu’uina i totonu o le taavale a leoleo, ae liliu atu i le faatalanoaina o le molimau (atalii a le tamaloa e ana le moli),

Ma na faamatalaina e le molimau (atalii), o le vaveao lea, sa fa’ailoa atu ai e se tasi o ana masini pu’eata, ia se tagata o i luma o le fale a ona matua. Ma na ia faatopetope atu iai, e vaai po o ai, ae na te le’i vaai i se tasi. Ae o ni nai minute na soso’o ai, sa va’aia ai e lona tausoga (le alii na valaau i leoleo) ia se ata lafoia mai i le moli, ma ia vala’au atu ai i le na molia, e sau i lalo. Sa taumafai Nguyen (le na molia), e sola ese ae na mafai ona pu’eina o ia e le alii na valaau i leoleo.

Sa aveina atu le na molia, i le ofisa a leoleo i Tafuna ma lokaina ai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga. Ma na ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le le malamalama pe mafai ona tautala, le na molia, i le gagana Igilisi. O le mafuaaga lea na faafeso’ota’iina ai e leoleo ia se tagata faaliliu tala, mo le na molia. Na leai foi sana (le na molia) ID mo femalagaiga, leai ni faamaumauga o sana sponsor pe mai i le Ofisa o Femalagaiga.

Na mafai foi ona matamata leoleo i ata vitio mai i le masini pu’e ata a le molimau (atalii) ma va’aia ai se alii o la’ei i se mitiafu ma ofuvae uliuli, o savali atu i totonu o le fanua ma pe’a i luga o se moli ma amata ona toli moli ai.

O moliaga fa’asaga ia Nguyen, na aofia ai:

Faitauga 1: Solivale o fanua e aunoa ma se faatagana – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina.

Faitauga 2: Gaoi – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o fa’agasolo lana faamasinoga.