POU TIUTE A LEOLEO

PASEFIKA

LEILOLOA MOLIMAU MO LE FAAMASINOGA A SIA FIGIEL

O le vaiaso ua mavae, a’o faagasolo le faamasinoga a Papalii Sia Figiel, lea o lo’o molia i le maliu o Sinavaiana Dr. Caroline Gabbard, sa fa’ailoa ai i luma o le faamasinoga, le leiloloa o molimau sa ta’ua e molimau a le itu a leoleo, lea sa fa’aaogaina e fasiotia ai Sinavaiana.

O nei molimau, sa aofia ai ia se naifi ma se samala, e pei ona ta’ua e alii leoleo, o Satini Ma’atusi Lelefu ma Steven Tonumaipea, lea na o’o atu i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, i le aso Sa, Me 26, 2024.

Sa ta’ua foi i le molimau a le alii fomai faapitoa (Pathologist) o Dr. James Kalougaviki, lea sa faia su’esu’ega i le tino maliu a Sinavaiana, le fa’aaogaina o se samala i lenei faalavelave.

I se faamatalaga a se leoleo sinia i le sui o le Samoa News, o lo’o iai se nofoaga mautu i totonu o le ofisa a leoleo i Apia, e teuina malu ai molimau mo faamasinoga. Na mafua ona fausia lea potu, ona o le tele o molimau sa leiloloa.

Sa fa’amaonia e le leoleo sinia le iai o nisi molimau, ua leiloloa mai i le va’ava’aiga a leoleo ma o le naifi ma le samala lea e fai ma molimau, i le maliu o Sinavaiana, na tatau ona lokaina i lea potu.

Ae ona ua leiloa ia nei fa’amaoniga po o molimau, ma le le mautonu o le fa’amaonia na iai se naifi ma se samala, ua faapea ona tula’i mai ai se popolega i le faamaoni o su’esu’ega na faia, faapea ai ma le mau a le itu a le malo.

Na fesiligia e le Afioga i le Faamasino, o lo’o fa’atautaia lenei mataupu, le susuga ia Fepuleai Ameperosa Roma, ia le loia a le malo, le susuga ia Taimalelagi Leinafo Strickland, e tusa ai ma nei aitema/molimau, ua leiloloa.

Ae peitai, na fa’amaualalo ia Taimalelagi ma ia faamalamalama mai, le malepe o le filifili o le tausiga o nei mea molimau, ina ua maliu ia le alii Satini ia Peniamina Perita, o ia lea sa fa’auluulu iai su’esu’ega na faia, a’o iai o ia i totonu o le vaega su’esu’ega a leoleo (CID).

E masani lava ona fa’aulufaleina, i taimi o faamasinoga mo faalavelave e fasiotia ai se tagata, ia a’upega po o aitema, sa fa’aaogaina e faatino ai le fasioti tagata, e avea ma molimau. Ae peitai, ona ua leai nei molimau, sa faapea ona

Sa faamamafa e le loia a le itu tete’e, le susuga ia Unasa Iuni Sapolu, e faapea, o le susuga i le alii Satini lea ua fa’ilagi le folauga, ia Satini Peniamina, o se tasi lea o molimau taua i lenei faamasinoga.

O le aso 11 o Setema, 2025, lea ua toe faatulagaina, e fa’aauau ai le faamasinoga a Papalii.

TOE MAUA TAAVALE A LE MALO AE UA FAALEAGAINA

Ua ripotia mai le toe mauaina o taavale a le malo, lea e patino i le Matagaluega a le SAR (Search and Rescue) lea sa gaoia mai i le fale inisinia na ave e galuega’ina ai, ae peitai, e maua mai, ua matua’i faaleagaina, totonu o le pikiapu.

Ae e le’i faimalaga ese atu ia le Komesina o Leoleo, le susuga ia Taaga Saite Moliga, sa ia ripotia le mauaina o taavale ia na gaoia, i le afiafi o le aso Gafua, i Faga’ima. Ae ua ave’esea ia le laisene sa’o o taavale, ae sui tulaga i ni laisene ese, o se tasi o laisene, e mai i se taavale ‘rental’.

O le taavale lea sa su’e, o se pikiapu (Ford F-150), lea na fa’aaoga e le Faatonu a le SAR, lea sa pipi’i ai le laisene DSR-1. Sa aveina atu le pikiapu i se fale inisinia i le Industrial Park, i Tafuna mo galuega masani, ia Aukuso 8, 2025.

Ae tolu aso mulimuli ane, sa logoina le susuga ia Utumoe Alefosio, le Faatonu o le SAR, ua gaoia le taavale, ina ua osofia e se tasi (po o nisi) ia le fale inisinia. Sa gaoia faatasi le pikiapu a le malo ma ni mea faigaluega.

Na toe maua le pikiapu a le malo, ae sa faamaonia ai foi e le Komesina a Leoleo, le lokaina ai o ni alii se toalua ma o lo’o fa’aauau pea su’esu’ega a leoleo, i lenei mataupu.