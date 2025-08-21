POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE FAFINE I LONA SAUAINA O LONA TOALUA I SE LA TAUGA’UPU

O le aoauli o le aso 5 o Iulai, 2025, sa valaau atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo i Leone, e tusa ai ma le misa a se ulugalii, o lo’o nonofo i sona fale totogi. Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma feiloai ai ma se tina, e suafa ia Michelle Tomafau (lea na molia i lenei mataupu).

Na fesiligia e leoleo ia Michelle i le faalavelave na tupu, ae sa tali le tina, e leai se mea na tupu. Sa ia ta’ua e faapea, ua na’o sina fe’ese’esea’iga i lo la va. Na toe fesiligia o ia, po o fea lona to’alua, sa ia faailoa atu i leoleo, o lo’o i tua o le fale totogi.

A’o talatalanoa leoleo ma Michelle, sa lagonaina e leoleo ia le malosi o le manogi pia mai i le na molia.

Na agai atu loa leoleo i le fale nofo totogi, e saili ia le tamaloa na a’afia faapea ai le tamaloa sa valaau atu i le ofisa a leoleo.

Ma e tusa ai ma le faamatalaga a le tamaloa na a’afia, sa fai sana inuga i totonu o le la fale, ae fa’ato’a taunu’u atu lona to’alua i le 2:00 i le taeao. Ma na ia fesili atu i lona to’alua (le na molia) pe aisea e na te le’i tali mai ai lana telefoni, ae na ‘e’e atu lona to’alua (le na molia) ia te ia, atonu e leaga laina telefoni ma e leai foi se fa’ailo i totonu o le telefoni, e iloa ai sa taumafai e valaau atu.

Na ta’ua e le tamaloa na a’afia, le faateteleina o le la tauga’upu ma lona to’alua (le na molia) ma i’u ai i le tu’i ma po o ia (tamaloa na a’afia) e lona to’alua (le na molia). Ae le gata i lea, sa fela’u fo’i e lona to’alua (le na molia) ia le itu taugavale o lona ua. Ae ina ua fesiligia o ia e leoleo pe mana’omia ona togafitia ona manu’a, sa ia tali mai e leai.

Ae na fa’ailoa atu e le tamaloa na a’afia, i leoleo, lona mana’o e fai sana ripoti e faasaga i lona to’alua (le na molia), aua e le o se taimi muamua lea ua faia ai e le fafine (le na molia) ia lea tulaga ia te ia.

O lea na aveina atu ai loa e leoleo ia le fafine (le na molia) i le Ofisa a Leoleo i Leone mo le faia o su’esu’ega.

Sa te’ena e le na molia ia tu’uaiga i lona sauaina o lona to’alua ae ina ua fesiligia o ia, po o fea na maua mai ai ia manu’a a le tamaloa (le na a’afia), sa leai sana tali. Na fa’amaonia foi e le fafine na molia, ia lona tagofia o le ‘ava malosi.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu faapea ma le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga. O le moliaga o le fa’ao’olima, o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.

MOLIA SE ALII I LE TAUMAFAI E OSOFAIA SE FALE

O le 3:01 i le vaveao o Iulai 5, 2025, sa valaau atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo ma ripotia ai le taumafai o se alii, e osofaia lona fale. Sa ta’ua e le tamaitai, ia lona va’aia o se alii o taumafai e tatala le faitoto’a pito i luma o lona fale, ae ina ua savali atu iai, ua ta’amilo mai le alii i tua o le fale, ma ona taumafai e tatala se faamalama, ae sa le’i mafai.

Sa ta’ua e le tamaitai, ia lona oso mai i fafo o le fale ma ‘e’e atu i le na molia, le susuga ia Del Melei, e alu ese ma lona fanua.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa toe faamatalaina iai e le tamaitai na a’afia, ia le mea sa tupu ma ia ta’ita’iina atu leoleo i le pito i tua o le fale, lea na taumafai Del e oso mai ai.

Sa taumafai leoleo e saili le na molia, ae peitai, sa le’i mauaina o ia. Ae sa molimauina e leoleo ia se masini pu’e ata, i luma o le fale ma talosagaina ai le tamaitai na a’afia, mo ata vitio. Ma o ata vitio ia sa fa’amaonia ai e se tasi o leoleo, e masani lelei ia Del, lea sa taumafai e oso i totonu o le fale.

Ma o Del, o se tuaoi a le tamaitai na a’afia, e lua fale e va ai. O lea na agai atu ai loa leoleo i le fale o le aiga a Del ma maua atu ai o ia ma sa faatalatalanoa ai iina e leoleo. Na faamaonia e Del ia lona iai i e fale o le tamaitai na a’afia. Ae peitai, o se taimi mulimuli ane, na toe suia ai e Del lana faamatalaga ma ia fai atu i leoleo, o ia lea faato’a manava mai, e na te le iloa se mea na tupu.

Sa aveina e leoleo ia le na molia, i le ofisa a leoleo ma sa ia (Del) faailoa atu i leoleo, le faamalosia o lona aia tatau, e le faia ai sana faamatalaga. Ma o lea, na aveina atu ai loa o ia e leoleo i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

Na molia Del i le Faitauga e 1, o le solivale o fanua a isi, e aunoa ma se faatagana – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i masina e ono, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaega tupe na faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.