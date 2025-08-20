POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

MOLIA SE TAMAITAI NA FAIGALUEGA I SE FALE’AIGA I LE FA’AAOGAINA O SIAKI A LE FALE’AIGA

O le aso 12 o Aperila, 2025, na o’o atu ai le pule o le fale’aiga a le Milovale, lea e i Nu’uuli, i le Ofisa o Leoleo i Tafuna, ma ripotia le masalomia o se tasi o lana aufaigaluega, i le gaoia o ni tupe a le kamupani, e ala i lona sainia o le igoa a le pule, i luga o siaki a le kamupani ma ia (le tamaitai faigaluega sa tu’ua’ia) fa’aaogaina.

Sa amataina e leoleo ia le latou su’esu’ega ma o se taimi mulimuli ane, sa faapea ona fa’ao’oina atu ai lenei mataupu i le vaega su’esu’e a leoleo (CID).

I le amataga o su’esuega a leoleo, sa fa’atalanoaina ai leoleo ia le pule o le Milovale ma sa ia faamatalaina le masalomia o le tamaitai o Talitiga Crawley, se tasi o a latou tagata faigaluega, ua atoa le tausaga ma le afa talu ona galue i le Milovale.

Ma na ta’ua e le pule a le Milovale, o tiute a le na molia, na aofia ai le faia o faatauga mo le fale’aiga, i lalo o le va’ava’aiga a le supavaisa o le fale’aiga. Ma sa na’o le supavaisa e taulimaina le tusi siaki a le kamupani. Ma o so’o se faatauga lava a le kamupani e fai, e muamua ona faafeso’ota’i e le supavaisa ia faleoloa o lo’o manaomia ona fai mai ai faatau, ona tago lea o le supavaisa, i le tu’u le siaki i le na molia, e mafai ona totogi ai lea faleoloa ma lea faleoloa.

O le galuega a le na molia, o le alu i le faleoloa, totogi oloa, ma piki mai ma aveina atu i le faleaiga. Ae o le masani a le fale’aiga (supavaisa), o le le tusia o le aofaiga o le faatau, i luga o siaki. O avanoa ia e faatumu e faleoloa, lea e fai mai ai faatauga.

Ae ia Aperila 5, 2025, a’o feagai le pule o le fale’aiga ma le iloiloina o fa’amaumauga o tusi siaki a le kamupani, e faatusatusa i ripoti mai i le Faletupe (TBAS), na maitauina ai e le pule o le fale’aiga le iai o ni siaki, ua iai le igoa o le na molia, ae ua le iai le igoa o le faleoloa lea e fai mai ai fa’atauga a le fale’aiga.

E 43 siaki sa tau’a’aoina e le pule o le fale’aiga, sa talaina i le va o Ianuari 2025 ma Aperila 2025, o lo’o iai i luga le igoa o le na molia. Ma o le mafua’aga na masalosalo ai le pule o le fale’aiga, ma o’o atu i le ofisa a leoleo, ona sa le tatau ona iai pe tusia, le igoa o le na molia, i so’o se siaki a le kamupani, aua e ‘ese le tusi tupe a le fale’aiga, e fa’aaoga, e tusi ai siaki mo totogi a le aufaigaluega.

Ma sa maitauina foi i nei siaki e 43, le talaina i aso eseese e 39. E pei o leisi aso, na talaina ai e le na molia, ia ni siaki se lua, ae o aso i tua mai, na tofu a le aso ma le siaki e tala.

O le aso 24 o Aperila, na o’o atu ai loa Talitiga i le ofisa a leoleo mo sana faatalanoaga. Na mua’i fa’ato’ese le na molia, e tusa ai ma le gaioiga sa na faia, e pei ona sa masalomia ai o ia e le pule a le fale’aiga. Ma sa ta’ua e le na molia, le le lava o a latou totogi ae e faigata le galuega. Ma o se tasi o mafua’aga sa ia faia ai lea tulaga, ona sa mana’omia se fesoasoani a lona aiga i Samoa, ina ua mu le latou fale.

Sa faamatala e le na molia, e faapea, sa amata ona ia talaina siaki i lona igoa mai ia Ianuari 2025, se’ia o’o mai ia Aperila 2025 ma sa talaina uma nei siaki i le Holiday Mart i Nu’uuli.

Ina ua fesiligia le na molia, pe sa iai seisi na fesoasoani i lana gaioiga sa fai, sa tali le tamaitai e leai, sa na’o ia lava. Ma sa ia faapea ona ia faia se molimau tusia ma o iina na fa’amaonia ai e leoleo, o le tutusa o le Saini a le na molia, i luga o lana molimau tusia ma le saini na sainia ai siaki na talaina.

Na fa’atalanoaina foi e le vaega su’esu’e a leoleo ia ni kesia se to’alua mai i le Holiday Mart ma sa la faamaonia le talaina o siaki a le na molimau, i taimi uma, i le latou faleoloa. Ina ua fesiligia ia nei faatau oloa pe na fa’afia ona o’o atu le na molia, e tala ana siaki, sa tali i la’ua, e faatele.

E silia ma le 100 moliaga na faia faasaga ia Talitiga mo le Saini pepelo o le igoa, o le Gaoi, ma le Ave o tupe i se auala taufa’asese. O nei moliaga, o ni vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e le silia ma le ta’i fitu tausaga i le moliaga e tasi, po o se sala tupe e le silia ma le ta’i $5,000 i le moliaga; po o faasalaga uma e lua.

E $30,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.

TE’ENA E LE TAMALOA MOLIAGA I LE SAUA

O le taeao o le aso 6 o Iulai, 2025 sa fa’afeso’ota’i ai e se tina loto mafatia ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma ripotia ai sana tama tama, na masalomia i le sauaina o lona (tama tama) to’alua ma le faapisa i totonu o le latou aiga.

Ina ua taunu’u leoleo sa faasino iai e le tina, na valaau atu i leoleo, ia lana tama tama ma sa ta’ua e le tina, le fa’ato’a manava atu o lana tama tama, ae o lo’o fa’asua’ava, ma fasi lona to’alua.

Sa faapea ona ave faapagotaina e leoleo ia le na molia ma tu’uina o ia i totonu o le taavale a leoleo, ae fa’atalanoa le tina. Sa ta’ua e le tina e faapea, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai lea tulaga. Ma o le masani lea a lana tama tama, o le inu pia, fo’i atu i le aiga ae ua fa’asua’ava ma fasi lona to’alua. Sa ta’ua ai foi e le tina ia lona le lava i uiga a lana tama tama.

Na soso’o ai loa ma le fa’atalanoaina e leoleo o le to’alua a le na molia, ma sa ia faamatalaina le alu atu o lona to’alua (le na molia) ae ua fa’asua’ava, ma alu atu i le la potu ma kola mai lona ofu ma togi o ia i lalo, ae o lo’o ‘e’e ma palauvale. Ma o lo’o iai foi le fanau ia le taimi lea. O iina na alu atu ai loa le tina a le na molia ma ave’ese mai tamaiti ma fai atu, o le ia (tina a le na molia) valaau i leoleo.

Sa fa’amaonia e le to’alua a le na molia, ia le masani lea a lona to’alua, o le manava mai galuega ona alu lea e inu pia, ona sau lea i le fale, ua fa’asua’ava ma fasi o ia, i luma o le la fanau.

Na aveina atu loa e leoleo ia le na molia, i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega. Ma e tusa ai ma sana faamatalaga, sa ia te’ena lona faia o se mea sese. Sa ia ta’ua le fela’u e lona to’alua o ona foliga, ina ua ia ulufale atu i totonu o le latou potu. Ae e leai sana gaioiga na faia, sa na’o le tu ma fai atu i lona to’alua, e soia.

O moliaga sa faia e faasaga i le na molia, e aofia ai le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu ma le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga. O le moliaga o le Fa’ao’olima, o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua. O le moliaga o le Faatupu Vevesi, o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe sa faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.

SU’ESU’E E LEOLEO OSOFAIGA I FALE INISINIA TAAVALE

O lo’o feagai nei leoleo ma le su’esu’eina o i latou ua fai ma masani, le osofa’ia o ni fale inisinia (taavale), i le Paka Liona, lea na gaoia ai ma se taavale a le malo, mai i le Matagaluega Sailiili ma Faasao.

O le ta’avale a le malo lea o lo’o tau sa’ilia, o se pikiapu (F150) lanu uliuli ma le laisene SAR1. O lea taavale sa fa’aagaina e le Faatonusili a le Matagaluega ma sa aveina atu i le fale inisinia, mo siaki masani, ae gaoia ai.

E tusa ai ma se faamatalaga mai i leoleo, na gaoia lenei taavale i le amataga o lenei masina. Faatasi ai ma le taavale, sa faapea ona gaoia ai ma ni mea faigaluega ma masini, e faitau afe o latou tau.

Ma ua va’aia e leoleo le tupu so’o o lenei tulaga, o le osofa’ia, o pisinisi i le Industrial Park, ua avea ma atugaluga i faipisnisi.

TAOFI LE SAILIGA O SE TAMAITITI NA TAFEA I GATAI O LEALA

O le afiafi o le aso Tofi o le vaiaso ua tuanai, na taofia ai e le Matagaluega Sailiili ma Lavea’i, ia le sailiga o se tamaititi e 15 tausaga, na tafea i gatai o le Leala i Vailoa, i le aso Lua o le vaiaso ua tuanai.

Na fa’amaonia e le susuga ia Utumoe Alefosio, le Faatonusili o le Matagaluega Sailii ma Lavea’i, ia le taofia o a latou taumafaiga ina ia saili lenei atalii talavou, ona ua le faamanuiaina.

Sa faapea foi ona auai atu ai i le tau sailiga o le alii talavou na tafea, ia sui o Leoleo o le Gataifale (Coast Guard) lea sa i totonu o le teritori, mo ni a latou a’oa’oga. Ae peitai, e ui i a latou taumafaiga ‘aufa’atasi, sa ta’ua e Utumoe le le mafai ona toe mauaina le tino o le atalii na tafea.

Ae sa mafai pea ona agai atu sui o le Matagaluega, i lea taimi ma lea taimi, e taumafai e sailiili pea ni fa’ailoga o le itu ua tafea iai le tino o le atalii talavou.