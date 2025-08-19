POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE TINA I LE ALU ‘ONA I LE FALESA MA FAAMISA I LONA USO

O le aoauli o le aso 7 o Iulai, 2025 sa ripotia ai e se tamaloa, i le Ofisa a Leoleo i Leone, ia le uso o lona to’alua, i le fa’amisa atu ia te ia ma lona to’alua, a’o la iai i le lotu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le agai atu o leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa ma le tamaloa sa valaau mai i le ofisa a leoleo, ma lona to’alua (uso o le na molia).

I le faamatalaga a le to’alua a le tamaloa lea na valaau i leoleo, na alu atu lona uso i le falesa, ma fesiligia o ia, pe aisea na le atu ai e piki mai o ia (le na molia) ma lana fanau. Sa tali lona uso, po o le to’alua a le tamaloa na valaau i leoleo, sa alu atu ae na fai ifo iai lo la tama, ua o ese lona uso (le na molia) ma lana fanau, mai i le fale.

Sa ta’ua e le uso a le na molia, lona masalomia o lo’o fa’asua’ava ia le na molia. Ma sa faapea ona palauvale atu lona uso (le na molia) ia te ia, i totonu o le falesa ma o le mafua’aga lea na la o mai ai i fafo, ona sa ia (uso a le na molia), taumafai e fa’afilemu le na molia. Ae peitai, na fa’aauau ai ona palauvale leotele, ia le na molia, i luma o le falesa.

I le faamatalaga a le tamaloa na valaau i leoleo, e na te le iloa tonu po o le a le mea sa tupu ae sa ia va’aia ia le faia o se tauga’upu a lona toalua ma lona uso i fafo o le falesa, ma na alu atu iai e taumafai e fa’afilemu le mataupu, ae tago mai ai le uso o lona to’alua (le na molia), i le toso atu lona fusiua ma mau ai le fusiua, ua le mafai ai ona ia manava.

Ma o mafua’aga lea, e pei ona ta’ua e le tamaloa sa valaau i leoleo, na ia tago ai i le po ese lima a le uso o lona to’alua (le na molia), ona ua le mafai ona manava, i le mau o lona fusiua, lea na toso e le uso a lona toalua (le na molia).

Sa fa’atalanoaina foi e leoleo ia se tasi na avea ma molimau, ma sa faamatala foi e lea alii, lona iai, i le taimi na taumafai ai le na molia, e titina le tamaloa lea na valaau i leoleo, e ala i le tosoina o lona fusiua.

Na o’o atu foi se valaau i leoleo, e tusa ai ma se ripoti mai i se aiga lata ane, o lo’o iai se tamaitai talavou i le latou fale, o lo’o manaomia se fesoasoani. Ina ua agai atu iai leoleo, sa maua atu ai le na molia, i le fale o le aiga ma aveina ai faapagota, e leoleo o ia, ma momoli atu i le Ofisa a Leoleo i Leone.

A’o agai atu leoleo ma le na molia, sa faalogoina e leoleo le manogi pia o le tamaitai na molia.

O moliaga sa faia faasaga i lea tamaitai, na aofia ai le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu ma le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele. O le moliaga o le fa’ao’olima, o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na faatulagaina, e tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.

MOLIA SE TAMALOA I LE SAUAINA O LONA TO’ALUA, LONA AFAFINE MA LE TO’ALUA A LONA ATALII

O le aso 5 o Iulai, 2025 na vala’au atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani, ina ua sauaina o ia, o sana tama teine ma le to’alua a lana tama tama.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia, i lenei mataupu, aua le puipuiga o tamaitai ma tina faapea le fanau, na a’afia.]

Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ma mua’i fa’atalanoaina le to’alua a le atalii a le na molia, faapea lana fanau, sa sulufa’i atu i le fale a le tuaoi, e lalafi mai i le na molia. Ma e taunu’u atu leoleo, o lo’o tutu i fafo o le fale ia le tina o le aiga ma sana tama teine, na a’afia foi i lenei faalavelave. Ae sa na’o le na molia, i totonu o le latou fale.

Sa fa’atalanoaina muamua e leoleo ia le tina o le aiga ma le to’alua a lana tama. Ma e tusa ai ma le faamatalaga a le to’alua o le atalii a le na molia, o le ita le mafua’aga na tupu ai le fa’alavelave. Sa ta’ua e le to’alua a le atalii a le na molia, na fesiligia o ia e le na molia, e uiga i se atoa ma nisi o ana (le na molia) meatotino. Ma sa tali atu le to’alua a lona atalii, e toe vaai faalelei, o lo’o iai. Ae peitai, sa fa’aalia le to’atama’i o le na molia, ma tu’ua’ia le fafine ma lana fanau, i le fetagofi i lana (le na molia) ato.

O se taimi mulimuli ane, e pei ona faamatala e le to’alua a le atalii a le na molia, na maua ai e le tina o le aiga (le to’alua a le na molia) ia le ato a le na molia ma a’o savali ese atu le to’alua a le atalii a le na molia, sa ia faapea atu i le na molia, e na te le’i va’ai faalelei.

O iina na vala’au leotele atu ai le na molia, i le to’alua a lona atalii, pe faatolu, ae le tali mai le fafine. Ma i’u ai ina savali atu le na molia i le fafine ma toe valaau lona igoa ma fesili pe aisea le mea e le tali atu ai.

Na faamatala e le to’alua a le atalii a le na molia, le oso atu o le to’alua a le na molia, ma taofiofi mai le na molia, ae peitai, na liliu mai le na molia, ma tu’i le tina ae taunu’u atu loa le afafine a le na molia ma vala’au atu i lona tama, e tu’u lona tina. Ae na atili ai na to’atama’i le na molia, ma fasi lona afafine, a’o ia si’i ina le pepe.

Sa ta’ua e le to’alua a le atalii a le na molia, ia lona tamo’e atu ma se’i ese mai lana pepe mai i le tuafafine a lona to’alua ae o le taimi lea, o lo’o taumafai le tuafafine a lona to’alua, e puipui lona tina mai i le na molia. Ma na ia fai atu o le a valaau leoleo, ae na faatonuina o ia e le tina o lona to’alua, e ave tamaiti ma o i fafo. Ona vala’au lea e le to’alua a le na molia, ia leoleo.

Na faamatala foi e le to’alua o le atalii a le na molia, e faapea, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se tulaga faapea, pe a to’atama’i le na molia. A ita foi ia te ia (to’alua a le na molia) e tago fasi lona atalii ma sa ia molimauina le leaga o le fasi a le na molia, i lana fanau.

Sa fa’amaonia e le tina o le aiga (le to’alua a le na molia) ia le faamatalaga a le to’alua a lana tama, e uiga i uiga fa’aalia a le na molia, pe a to’atama’i. E ui ina o ia o se tama lelei, e pei ona ta’ua e le tina o le aiga, ae e le mafai ona taofiofi lona ita. O le tele o taimi, e si’isi’i ai lona leo pe afai e na te manatu, o lo’o sa’o ma tonu o ia (le na molia).

Ma sa ta’ua foi e le tina o le aiga, na mafua ona ita lona to’alua (le na molia) ona ua fiu e valaau le igoa o le to’alua a le la tama, ae le tali mai. O le mafua’aga lea na savali atu ai loa le na molia i le to’alua a le la tama, ae ona ia (tina o le aiga) oso atu e taofiofi mai lona to’alua (le na molia), aua le puipuiga o ana ‘grandchildren’.

Sa ta’ua e le tina o le aiga (to’alua a le na molia), sa le mafai ona ia taofia lona to’alua (le na molia), o le mafua’aga lea na ia tosoina mai ai lona (le na molia) lima, ae pa’u ai o ia (to’alua a le na molia) i lalo. Ma sa ta’ua foi e le tina o le aiga, le fa’afia ona ia lapata’iina lona to’alua o le a i’u ai ina ave o ia i le falepuipui, ona o lona (le na molia) saua.

Sa ta’ua e le tina o le aiga, le o’o o le lima o le na molia, i le to’alua a le la tama ma le la tamaititi laititi. Ae tu’ua’ia o ia (tina o le aiga) e le na molia, i lona tu’usa’oloto o tamaiti e fai mea e manana’o ai. E le gata i lea, sa ta’ua ele tina o le aiga lona nofo ma le fefe ona o sauaga faaletino ma le faalemafaufau.

Sa fa’aalia foi e le tina o le aiga, ia lona fefe i le mea o le a tupu, pe a toe tatalaina i tua ia le na molia, ona ina ua ave faapagotaina o ia e leoleo, sa ia fa’atonuina lona to’alua, lona afafine ma le to’alua a lona atalii, ina ia o ese ma le fale.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le afafine o le na molia, sa ia ta’ua le filifili e lona tama (le na molia) ia le sasuaina o le to’alua a lona tuagane ma lona tina. Sa ta’ua e le tamaitai lona lagonaina o tauga’upu ma ia alu atu ai e va’ai po o le a le mea o lo’o tupu, ae o le taimi lea o lo’o si’i ina le pepe, e ono masina.

Sa ia va’aia lona tina, o lo’o taumafai e taofiofi lona tama (le na molia) ae peitai, sa tu’ua’ia e lona tama (le na molia) ia lona tina i mea o lo’o tutupu ma ia fa’afefeina le sauaina o lona tina ma ia oso atu ai loa, i le tulei ese lona tama (le na molia) ma faatonu lona tina e alu ese.

Sa faamatala foi e le tamaitai (le afafine a le na molia) le latou fetosoa’i pe a ma le 40 sekone ma ona matua, ma i’u ai ina pa’u lona tina. Ona faasaga atu lea o lona tama (le na moila) ma sasa o ia (afafine) i se salu. Sa ta’ua e le afafine a le na molia, ia lona tu’uina atu o le pepe i seisi tagata, ae ona liliu atu i lona tama, lea ua tau saili se mea malo e sasa ai o ia. Ae na sola ese le tamaitai mai le fale.

O moliaga na faia faasaga i le tama o le aiga, na aofia ai le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu, o le moliaga o le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga faapea le moliaga o le Faia o se gaioiga e a’afia ai le saogalemu o fanau iti.

O faitauga 1 & 2 o le Fa’ao’olima – o ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i tasi tausaga (i le moliaga e tasi), po o se sala tupe e ta’i $1,000; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500 i le moliaga e tasi; po o faasalaga uma e lua.

Ma le Faitauga lona 4, o le faia o se gaioiga e ono a’afia ai le saogalemu o fanau iti – o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia,e faatalitali ai lona faamasinoga.