POU TIUTE A LEOLEO

AGAI ATU LEOLEO I LE FALEMA’I I FAGA’ALU ONA O SE FUSUAGA

O le taeao o le aso 30 o Iuni, 2025, na aga’i atu ai leoleo i le falema’i autu a le atunuu i Faga’alau (LBJ Medical Center) ona o se vala’au na o’o atu i le ofisa a leoleo, e uiga i se fusuaga a ni alii se to’alua.

E taunu’u leoleo, ua to’atele ni sikulaki a le LBJ o lo’o i le vaega o le falemai, o lo’o iai le potu tui toto, o iina sa tupu ai le faalavelave. Sa va’aia e leoleo se alii ua masaesae uma ona la’ei, o lo’o li’o mai e sikulaki a le falemai. Ma na fa’ailoa atu e sikulaki a le falemai i leoleo, o le alii lea ua masaesae ona laei, o lo’o tu’ua’ia i le amataina o le fusuaga. O le susuga lea ia Elisara Ulaula.

E tusa ai ma le faamatalaga a sikulaki, sa mafua lenei fa’afitauli, ona o se fe’ese’esea’iga na tula’i mai, i le va o le teine tamaitai a Elisara ma le alii na a’afia. Ma ua fai sina leva ona tupu lea fe’ese’esea’iga, lea e faapea, na mafua ona o taimi faigaluega. Ma na i’u ai lava ina o’o atu tagata o aiga a le tamaitai faapea le alii na a’afia, i le falema’i, ona o fa’amatalaga felafoa’i, ua ta’ua ai ma aiga.

Sa ta’ua e sikulaki a le falemai, na i totonu o le ofisa autu ia le tamaitai ma le alii na a’afia, i lea taeao, e taumafai e fofoina le la mataupu ma a la supavaisa faigaluega. Ma ina ua o mai i fafo, sa toe nonofo le to’alua lea i luma o le potu tui toto, e fa’aauau le la talanoaga ae alu atu loa ia Elisara (le na molia) ma amata ona osofa’ia ia le alii na a’afia.

Na feosofi atu sikulaki ma u’una’i ‘ese ia Elisara mai i le alii na a’afia, lea o lo’o saofai lava i luga o le nofoa ma taumafai e pupuni mai ona foliga.

Sa faapea loa ona aveina e leoleo ia Elisara i le ofisa a leoleo i Tafuna, e fa’aauau ai a latou su’esu’ega. Na molimauina e leoleo ia iai o ni manu’a i foliga ma le isu o le alii na a’afia, na aofia ai ma le manu’a i lona laugutu a lalo faapea ma ona lima.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le alii na a’afia, sa ia ta’ua le mae’a ona fofoina o tulaga uma, i le va o ia ma le tamaitai (teine a Elisara), ae alu atu le na molia ma amata ona tatu’i o ia. Sa ia ta’ua foi lona faalogoina o taumafai le na molia, e titina o ia (le alii na a’afia).

Sa le’i mana’o Elisara e fai sana faamatalaga ma na ave sa’o loa o ia i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

O lo’o molia o ia i le Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu. O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i masina e ono, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le fa’ao’olima, o se vaega ‘A’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe ua mae’a ona fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

TAUMAFAI SE TINA MATUA E PUIPUI SONA ‘GRANDSON’ MAI LONA TAMA

O le aso 30 o Iuni, 2025 na vala’au atu ai se tina matua i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripotia le taumafai o sana tama e titina lona ‘grandson’.

[Ua le lomia suafa o i latou uma na aofia i lenei fa’alavelave, aua le puipuiga o le alii talavou sa a’afia.]

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa o latou agai atu i le togavao e tau saili le na molia, ona sa sola iai iina ina ua faalogo mai ua o’o atu leoleo. Ae peitai, ina ua latou le maua ia le na molia, sa faapea loa ona toe fo’i mai leoleo i le fale ma fa’atalanoa ia le tina matua ma nisi sa iai.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tina matua, sa ta’u atu e lana tama ia te ia, le le fiafia o le na molia ia te ia (grandson), ona e na te le’i faia se feau ma sa u’una’i malosi o ia (grandson) e le na moia ma tau ai lona (grandson) i se u’amea i totonu o le fale.

Sa faamatala e le tina matua le tamo’e o lana (grandson) i le faitoto’a pito i luma o le fale ma tu i autafa o ona matua matutua (grandparents). Ma na fesili atu le na molia i le ‘grandson’ pe manaia, ae tali mai le ‘grandson ma taufa’alili, ioe e manaia. O iina na faatopetope atu ai le na moia i le mea o tu mai ai le ‘grandson’ ma amata ona titina o ia, i ona (le na molia) lima e lua. E le’i iloa e le na molia, o lo’o i luma o le faapaologa pito i luma o le fale, ia ona matua.

Ona sa molimauina e leoleo ia le matamuli o le atalii laititi na a’afia, o lea na avea ai lona tina ma faamatala tala mo ia.

Sa ta’ua e le tina matua, lona tula’i mai luga ma lana ‘walker’, ina ua vaai mai ua titina atu e le na molia, ia lana ‘grandson’ ma taumafai e sasa le na molia, i le ‘walker’ u’amea. Ma sa ia taumafai e tu’u’ese’ese le na molia ma lana ‘grandson’.

Na ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le leai o ni manu’a a le alii laititi na a’afia.

Sa fa’atalanoaina foi e leoleo ia le ‘granddaughter’ a le tina matua ma sa ia faamatalaina le fa’aali atu e le na molia, o sana ato tupe, na iai i totonu se tamai taga pepa i’ila o lo’o tumu i se pauta pa’epa’e.

Na fautuaina e leoleo ia le aiga, ina ia aua ne’i o latou tali atu i le na molia, pe a toe fo’i mai i le fale ae na’o na fa’afeso’ota’i atu le latou ofisa.

O se taimi mulimuli ane, o lea lava afiafi, na toe o’o atu ai se vala’au i le ofisa a leoleo mai i le tina matua, e fa’ailoa atu lo latou lagonaina o le na molia, i totonu o lona potu, i le fogafale lua o le latou fale.

Sa faapea ona toe agai atu iai leoleo i le fale o le aiga, ma ave faapagotaina le na molia ma ave’ese atu o ia i le ofisa a leoleo. Ae e tusa ai ma lana faamatalaga i leoleo, e na te le’i taumafai e titina le alii laititi, ae na’o na ia taumafai e po, ona i sona talitonuga, ua mana’omia ona a’oa’i le alii laititi na a’afia.

O moliaga a lenei alii na aofia ai le Faatupu Vevesi i totonu o lona aiga, o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu faapea ma le Faia o Gaioiga e a’afia ai le Saogalemu o fanau iti.

O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Ae o moliaga o le fa’ao’olima ma le faia o se tulaga e a’afia ai fanau iti – o ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui mo le ta’i tausaga, po o se sala tupe e ta’i $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $2,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.