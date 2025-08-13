POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA NI ALII NA MUMUSU E O ESE MA LE FALE KALAPU NA EVA AI

O Iuni 28, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e le ta’ita’i sikulaki a se fale kalapu i Tafuna, ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna lava, e tusa ai ma ni alii se to’alua, o lo’o fa’atupu vevesi i le fale kalapu, ma ua fiu leoleo e tutuli i fafo, ae ua le fia o ese ma le fale kalapu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa agai atu leoleo e faia su’esu’ega o lenei mataupu ma tau atu ai ia Desmond Niko ma Ioane Fa’amata, o lo’o faatupu vevesi i le fale kalapu, ma na va’aia ai le malosi o le fa’asua’ava, o le alii o Desmond.

I faamatalaga a leoleo po o le fale kalapu, sa lafo e Desmond ia ni faamatalaga taufa’amata’u ma sa ia fai atu, o lo’o ia te ia se la’au malosi, e mafai ona ia fa’aaoga e tafana uma ai tagata i le eria. Ma ia fa’aauau ona fa’amisa ma musu e usitai i le faatonuga a leoleo po o le fale kalapu, ina ia alu i fafo.

Sa faapea foi ona fa’asuaava ia Ioane ma palauvale leotele, ma taumafai e fusu ma Desmond, ona o se talitonuga, na faia e Desmond ni faamatalaga taufa’amata’u.

Ina ua fiu e tutuli nei alii i fafo, sa faapea loa ona lokaina i la’ua e leoleo ma aveina atu i le ofisa a leoleo i Tafuna mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

A’o aga’i atu leoleo ma Desmond i le ofisa a leoleo, sa fa’aauau pea ona fa’aalia uiga faatupu vevesi a le alii, ma ia lafoina faamatalaga taufa’amata’u i leoleo ma fa’aauau ona ia fai atu, o lo’o iai sana fana e tafana ai leoleo pe a toe tatalaina mai o ia i tua. Sa faapea foi ona faatonuina e Desmond, ia leoleo, ina ia tatalaina ona lima, e latou te fufusu.

Sa faapea foi ona fa’aalia e Ioane ia uiga lava e tasi ma fa’aalia lona mana’o e tu’ufa’atasi i la’au ma Desmond i le potu e tasi, e la te fufusu ai. Ma sa ia ta’ua foi sana fuafuaga, e fasi ia Niko pe a o la taunu’u uma i totonu o le falepuipui.

Ona o uiga fa’aalia a i la’ua, ma le mumusu e faia ni a la faamatalaga i leoleo, e uiga i le faalavelave na tupu, o lea na ave sa’o ai loa i la’ua i le to’ese i Tafuna, e taofia ai, e faatalitali ai o la faamasinoga.

O a la moliaga, na aofia ai le 1) Faatupu vevesi i nofoaga faitele ma 2) Solivale o fanua e aunoa ma se faatagana. O nei moliaga, o ni vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona fa’afalepuipui ai, e o’o atu i le ta’i ono masina, po o ni sala tupe, e ta’i $500 a le tagata; po o faasalaga uma e lua.

O vaegatupe sa faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i la’ua mai i le falepuipui, e faatali o la faamasinoga, e $1,500 ia Desmond ae $500 ia Ioane.

TOE MAUA NI PAGOTA NA SOSOLA MAI I TAFUNA

Ua toe maua nei ia alii pagota e to’alua na sosola ese mai i le to’ese, o David Mike Faoa ma Inmate Deion White. E tusa ai ma se ripoti a le Tala Nei News, i se faatalanoaga ma le Komesina o Leoleo, le susuga ia Taaga Saite Moliga, na maua le alii pagota o David i luma o le Paradise Pizza, i Nu’uuli.

Ma na fesoasoani atu nisi o aiga e nofo latalata atu i le fale’aiga, e tuliloa le alii pagota, a’o ia taumafai e sola ese ma leoleo. Ae o se fale i luga o se mauga i le eria lea, na lafi ai le alii pagota.

O le alii pagota o Deion sa toe pu’eina i se taimi mulimuli ane, i tafatafa o le faleoloa a le O&O, i Nu’uuli. Ma ua toe fa’afo’i atu uma nei pagota i le to’ese i Tafuna.

Ae e le o maua se faamatalaga e uiga i le pagota lona tolu, o Paris Fatulau, lea na fa’ato’a nofo malamalama leoleo o le falepuipui, ua sola i tua, ina ua va’aia lona ata i luga o se vitio, a’o la osofa’ia ma le alii pagota o David, ia se fale o se aiga i Fagaima.

Sa fa’aauau pea su’esu’ega a leoleo pe na a’afia nei pagota i le osofa’iga o se fale ta’avale i le Industrial Park.