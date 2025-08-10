POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TU’UA’IA VAEGA O FUALAAU FAASAINA, O LE MAFUA’AGA I SAUAGA I TOTONU O LE AIGA

O le 7:54 i le taeao o le aso 24 o Iuni, sa valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo, ma ripotia ai lona to’alua, i le sauaina o ia.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei faalavelave, aua le puipuiga o fanau iti.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le malo ma su’esu’ega a leoleo, sa ta’ua ai le taumafaina e le tamaloa na molia, ia meaai a le fanau mai totonu o a latou ato a’oga, lea na saunia e le tina na a’afia aua le o atu o fanau i le aoga. Ae ina ua fesiligia e le tina na a’afia ia lona to’alua (le na molia), na togi e le tamaloa (le na molia) ia le tina na a’afia, i se afi.

Na ta’ua le tago o le tina na a’afia ma toe togi mai lona to’alua (le na molia) i le afi ma taumafai e tamo’e i fafo ma le potu moe, ae oso atu lona to’alua (le na molia) i le toso mai lona (tina na a’afia) ma ta lona ulu aga’i i le puipui o le fale. Ona ia (le na molia) tago lea i le togi le tina na a’afia i luga o le moega, ma tatu’i ona foliga.

Sa ta’ua, le taumafai o le tina na a’afia, e poloka ia tu’i a lona to’alua (le na molia) ma ia taumafai e u’una’i ‘ese lona to’alua (le na molia) ae peitai, ona o le malosi o le na molia, sa le manuia ai taumafaiga a le tina na a’afia.

Na ta’ua foi i totonu o fa’amaumauga a le malo, ia le taofiofia e le na molia, ia le tina na a’afia mai lona alu i fafo ma le potu moe.

E le gata i lea, o le taimi lea na tu’i ai e le na molia, ia le ulu o le tina na a’afia, i le puipui o le fale, o le taimi lea o lo’o si’i ai e le tina na a’afia, ia lana pepe e tasi le tausaga ma sa ta’ua e le tina na a’afia, le toeititi pa’u lana pepe ona o gaioiga a lona to’alua sa faia ia te ia.

Ma na ta’ua foi i fa’amaumauga e faapea, o le taimi lea sa tupu ai lenei faalavelave i totonu o le potu moe a le ulugalii, o lo’o iai foi ma le la fanau e to’atolu, o le pepe e tasi le tausaga, ae o leisi to’alua, e 2 ma le 4 tausaga.

Sa fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, le tupu so’o o tulaga faapea i totonu o le latou aiga, i le va o ia ma lona toalua. E le gata i lea, sa ta’ua e le tina na a’afia, le malosi o le fa’aaogaina e lona to’alua (le na molia) o vaega o fualaau faasaina (Aisa) ma o auga ia o taimi ua amata ona itiiiti le aisa i lona to’alua, o le itaita gofie.

Na siakiina e le vaega a le EMS ia le tina na a’afia, ma togafitia ona manu’a, ae e le’i alu i le falemai mo le toe faia o seisi siaki.

Ae sa aveina e leoleo ia le tamaloa i le ofisa a leoleo i Tafuna mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega, ae peitai, sa musu le na molia, e fai sana faamatalaga, o lea na aveina ai loa o ia i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

O moliaga a le tama o le aiga, na aofia ai le moliaga o le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga (sauaga i totonu o le aiga) – o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

O isi ona moliaga e lua, na aofia ai le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu ma le Faia o Gaioiga e a’afia ai le saogalemu o fanau iti - o ni moliaga i vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i tausaga, po o sala tupe e ta’i $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.

LOKA SE ALII I LE FAATUPU VEVESI A’O FAIA LE SA A LE NU’U

O le po o Iuni 28, 2025 sa o’o atu ai se valaau mo se fesoasoani, i le Ofisa a Leoleo i Fagaitua, ona o se alii o lo’o pisapisa o ma palauvale solo, a’o feagai le nu’u ma sa o le afiafi.

Na ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le agai atu o leoleo e su’esu’e le mataupu ma sa fa’atalanoaina e leoleo ia ni tagata se to’afa, o i latou ia ua faaigoaina, o molimau, o lenei mataupu.

Ma na latou faamatalaina le ta ina o le sa a le nu’u i le 6:00 i lea afiafi, ma o taimi ia ua faasa ona toe feoa’i ai nisi i fafo, ona o taimi ia o faigalotu a aiga.

Ae na fa’ate’ia i latou ina ua alu atu le susuga ia Clinton Tofaeono (le na molia) i sana uila, ae o lo’o fa’asuaava ma ‘e’e solo ma palauvale, atoa ai ma le fa’aumu, a’o faia faigalotu a aiga. Sa faamalamalama foi e molimau, lo latou taumafai e faafilemu ia Clinton, ma tuli i lona fale, ae sa musu le alii ma fa’aauau lana sauniga sa fai, atoa ai ma le palauvale atu i le ‘au molimau.

Sa faasino e se tasi o molimau, i leoleo, ia le fale o le aiga a Clinton, lea na maua atu ai e leoleo o saofa’i mai i fafo o le fale. Ma sa ave faapagotaina e leoleo ia Clinton, ma momoli atu o ia i le Ofisa a Leoleo.

A’o faia su’esu’ega a leoleo i lo latou ofisa, sa fa’ailoa atu iai e Clinton, le sauaina o ia, e se tagata e suafa ia Farani Farani (o se tasi o molimau). Sa aveina Clinton i le to’ese i Tafuna e loka ai, a’o faatalitali lona faamasinoga.

O le moliaga sa faia faasaga ia Clinton, na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le o’o atu i masina e ono, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $300 na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona moliaga.