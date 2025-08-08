POU TIUTE A LEOLEO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

LOKA SE TAMAITAI I LE TAUMAFAI E TALEPE LE FALE A LONA TINA

O le po o Iuni 23, 2025, na fa’afeso’ota’i ai e se tina loto mafatia, ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ma talosagaina se fesoasoani mai i leoleo, ona o lana tama teine, o lo’o fa’atupu vevesi i totonu o le latou aiga.

O moliaga le tamaitai o Faith Tago, na aofia ai ia le faatupu vevesi i totonu o le aiga, fa’aleagaina o mea totino ma le fa’ao’olima.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’afeso’ota’i e le tina a le na molia, ia le ofisa a leoleo, ona o le ‘e’e ma le palauvale a Faith (le na molia) faapea ma lona fa’aleagaina o ni meatotino i totonu o le fale.

Ina ua taunu’u leoleo, sa faamatalaina e le tina a Faith (le na molia), ia le alu atu o Faith i le fale ae ua mae’a ona loka uma faitoto’a o le fale. Sa taumafai le na molia, e saili se auala, e sao ai i totonu o le fale, na aofia ai ma lona tatu’i o le faitoto’a i tua o le fale, ma tatu’i ia uaea o fa’amalama (screen wires).

Sa ta’ua e le tina e faapea, e le o se taimi muamua lea ua faia ai e le na molia ia lea tulaga, i totonu o le latou aiga.

Ina o fa’atalanoaina e leoleo ia le tina, o se molimau faapea le uso a le na molia, sa tu’uina e leoleo ia Faith (le na molia), i totonu o le taavale a leoleo.

Sa ta’ua e le tina, ia lona taumafai e taofiofi ia Faith (le na molia) ae peitai, sa ma’amulu o ia ma ia savali atu i le talepe ia le latou pusa WiFi ma o le fa’alua ai lea ona faia e le na molia ia lea tulaga. I le lua vaiaso muamua, e pei ona sa faamatala e le tina, na talepe ai foi e Faith, ia leisi a latou pusa WiFi, ma e $200 na totogia e toe faaleleia ai.

Na faamatala foi e le tina a Faith (le na molia), ia le taumafai o se tasi (molimau) e fa’ato’ato’a ia Faith (le na molia), ae peitai, sa tago le na molia i le po le gutu o le alii (molimau) ma o iina na vala’au ai loa e le tina ia leoleo.

E tusa ai ma le faamatalaga a le molimau, na talosagaina lana fesoasoani e le tina, ina tu’u ni loka i luga o faitoto’a. Ae na alu atu Faith i le tatu’i ia uaea faamalama (screen wires) ma talepe le pusa WiFi. Ma sa ia taumafai e fa’ato’afilemu le tamaitai, ae peitai, na liliu mai le na molia, i le po lona gutu, valusi ma u lona lima.

Sa faamatalaina e le uso a Faith (le na molia) i leoleo, e faapea, e le o se taimi muamua lava ua o latou vala’auina ai leoleo, e o atu, ona o lona uso ma ua lelava. Na ta’ua e le uso ia le palauvale o le na molia, i lo la tina ma fa’aleagaina faapea ma le gaoia o ni meatotino mai lo latou fale.

Na fa’amaonia ai foi e le uso ia faamatalaga a le tina ma le molimau,e tusa ai ma le fa’aleagaina fa’alua e Faith (le na molia) o le pusa WiFi, lea fa’ato’a mae’a foi ona lipea. Na talosagaina e le uso a le na molia, ia leoleo, ina ia o latou ave’ese atu o Faith (le na molia), mai lo latou fale.

Sa aveina loa e leoleo ia Faith (le na molia) i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o a latou su’eu’ega ae peitai, sa musu le tamaitai e fai sana faamatalaga. Na fa’afeso’ota’i foi le vaega a le EMS mo sa latou iloiloga i ma’osia a le tamaitai, ae e le’i mana’omia le aveina o ia i le falemai.

O moliaga a Faith, na aofia ai le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga – o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faapea ma moliaga o le Faaleagaina o meatotino i lona tulaga e lua ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – o ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i tausaga i le moliaga e tasi, po o se sala tupe e ta’i $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe na fa’atulagaina e le faamasinoga, e mafai ona nofosala ai le na molia, e faatalitali ai lona faamasinoga.

FA’ALALA E SE ALII TALAVOU LE FASIOTIA O LONA USO MATUA

O le afiafi o le aso 21 o Iuni, 2025, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Tafuna mai i se tina, na manaomia se fesoasoani ona o sona alo (alii) talavou, sa fa’apisa i totonu o le latou aiga ma o’o ai lava ina ona fa’alalaina le fasiotia o lona uso matua, i se agaese.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa ai ma le tina na valaau atu i le ofisa a leoleo faapea ma le uso matua.

Sa faamatalaina e le tina loto mafatia, na aisi atu lona alo o Benjamin Sene (lea na molia), ia te ia, i se tupe, ae sa ia le talia lona mana’o. Ona amata lea o na ‘e’e Benjamin (le na molia) ma palauvale ma tau’ai solo meatotino i totonu o le fale.

Na taumafai le uso matua a Benjamin (le na molia) e fa’ato’ato’a le alii, ae peitai, sa liliu mai iai le na molia, ma se agaese ma fa’alala mai Iona uso matua ma fa’afefe i le oti.

Sa aveina e leoleo ia Benjamin i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o a latou suesuega ae sa musu le alii e fai sana faamatalaga, ma aveina atu ai loa o ia i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.

O moliaga a Benjamin, na aofia ai le Faatupu Vevesi i totonu o le aiga ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – o ni vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e ta’i $300 i le moliaga; po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe na faatulagaina e le faamasinoga, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.