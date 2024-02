Pasia se pili e faasa ai ona toe fa’aaoga oloa ‘styrofoam’

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na pasia e le Senate i le aso Lua, Ianuari 30, 2024 ia se pili a le faigamalo, faatasi ma ni ona suiga/faaopoopoga mai i le Maota o Sui, e fa’asa ai ona toe fa’aaogaina oloa e gaosi i le ‘styrofoam’.

O le aso Toonai, Ianuari 27, 2024 na pasia ai e le Maota o Sui ia le pili a le Senate, ma ni faaopoopoga/suiga sa tu’uina iai.

I le tomuaga o le pili, o lo o ta’ua ai e faapea, o le ‘Styrofoam’ lea o lo o fa’aaoga e gaosia ai ipu pepa ma le tele o nisi oloa, o lo o fa’aaogaina ai se vailaau e taua i le faaperetania, o le ‘styrene’ ma o lea vailaau, o lo o iai sona so’otaga i le gasegase o le kanesa, e pei ona fa’ailoa mai e le Komiti Su’esu’e Faavaomalo (National Research Council).

O lea foi vailaau e mafai ona a’afia ai taumafa ma mea inu, e pei ona ta’ua e le faalapotopotoga o lo o gafa ma suesuega i le gasegase o le Kanesa. O lo o taofi lenei faalapotopotoga su’esu’e, o le mafuaaga lea o le aafia ai o tagata i le kanesa, ae peitai, e le o lapata’ia ai le mamalu lautele, i le aafiaga o a latou taumafa i lenei vailaau o lo o aofia i le gaosiga o ipu pepa, aemaise taimi e faavevela ai i totonu meaai.

Ua faamaonia mai foi i su’esu’ega le a’afia o meaola ma amu i totonu o le sami faapea ma manu i lenei tulaga.

I le suiga sa tuuina e le Maota o Sui i totonu o lenei pili, ua fa’asaina ai ona toe faaulufaleina mai i totonu o Amerika Samoa ia oloa o lo o gaosia i le ‘styrofoam’, ae o oloa ia ua iai i totonu o le teritori, ua tu’uina atu i faipisinisi ia le ono masina e tatau ona fa’atauina atu ai. O a lava ni oloa e le mafai ona faatauina atu, i tua atu o le ono masina, o le a faapea ona aoina, ae totogi e le faipisinisi le pili mo le faatama’iaina o nei oloa.

Ua faapea foi ona suia e le Maota o Sui ia sala pe a soli lenei tulafono:

The House also amended the penalties for the violation of any provision of the Act.

• Ulua’i sala $300 - $500

• Sala lona lua $500 - $1,000

• Sala lona tolu $1,000 - $2,000

• Sala faaopoopo i tua mai o le faatolu $2,000 - $5,000

O oloa e le o a’afia i lenei tulafono, e aofia ai pepa ia o lo o fa’aaogaina i le faapusaina o mea’ai, o pepa fa’aaoga mo le teuina o manu fasi, moa, I’a ma isi taumafa tu’u aisa, o ‘coolers’ ia e fa’aaoga e teu ai oloa, e le taumafaina.

Ua aofia i totonu o lenei pili se avanoa e mafai ai ona faia ni faatalosaga i le Ofisa mo le Puipuiga o le Siosiomaga (ASEPA) ae e tatau ona faamaonia e le o le a fa’aulu lana talosaga, i ni molimau maumaututu, le avea o lenei tulafono ma mafatiaga i le pisinisi po o nisi tulaga.

O lo o aofia ai foi i totonu o lenei pili se vaega e fesoasoani ai i le teritori, a’o feagai ai ma nei suiga, e ala i le fa’aitiitia o lafoga fa’ae’e mo le tasi tausaga.

O le a faaooina atu nei lenei pili i le afioga i le kovana mo le sainia ina ia avea ma tulafono.