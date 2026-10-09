Pasia e le Senate I’ugafono e lua mo le su’esu’eina o le fa’aaogaina o tupe lautele

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua mae’a ona pasia e le Maota o le Senate, ia ni i’ugafono tetele e lua, mo le su’esu’eina o le fa’aaogaina e le faigamalo o se vaegatupe e $15.6.

O le tasi i’ugafono, e mo le filifiliga o se loia tuto’atasi, e na te su’esu’eina pe sa fa’aaogaina ia tupe, e tusa ma ala o tulafono lotoifale. Ae o leisi iugafono, e mo se iloiloga fa’afaamasinoga, o mataupu tau i le faavae, ua a’afia i le fa’aaogaina o tupe a le atunu’u, e aunoa ma le pasiaina mai e le fono faitulafono.

O tupe o lo’o aofia i totonu o lenei i’ugafono, e aofia ai le $10.1 miliona mai tupe fa’asili o le ARPA, lea na ta’ua e le faigamalo, ua inivesi i atunu’u i fafo, ma le $5.3 miliona lea na faia ai totogi o tagata faigaluega a le malo ma nisi tulaga e feso’ota’i ma totogi a le malo, atoa ai ma le fa’aaogaina o le $200,000 mai i le tupe sa maua mai i le ‘OPIOID Settlement funds’.

I’UGAFONO MO SE LOIA TUTO’ATASI

O le pili muamua, o se I’ugafono ‘Aufaatasi a le Senate, na fa’aulufaleina e le afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, e talosagaina ai le Loia Sili, mo le filifilia o se Loia Tuto’atasi, e na te su’esu’eina pe na fa’aaogaina tupe e ala i tulaga o tulafono faavae.

E tusa ai ma le fa’aupuga o lenei i’ugafono, o molimau ma ripoti na fa’aalia ma faaleoina i iloiloga a le fono faitulafono, e foliga mai ai, pe a ma le $10.1 miliona i tupe faasili a le ARPA, ua fa’aaogaina e inivesi, e aunoa ma se iloiloga a le maota fono.

Ua ta’ua foi i totonu o le I’ugafono, ia ripoti sa maua mai i taimi o iloiloga o le paketi, ua fesiligia ai ia se vaegatupe e pe a ma le $5.3 miliona mo totogi, faapea ma se vaegatupe e $200,000 mai i le OPIOID Settlement proceeds.

E tusa ai ma lagona a sui faitulafono, i le aofaiga atoa e lata i le $15.6 miliona, ua manaomia nei se su’esu’ega tutoatasi, e faamautu ai molimau, pe sa fa’aaogaina nei tupe, e tusa ai ma ala o le tulafono, pe ua solia ai le tulafono.

Afai ae filifilia ia se Loia Tutoatasi, o le a tu’uina ia te ia le pule e su’esu’e ai so’o se gaioiga a so’o se tagata faigaluega a le malo, konakarate, faufautua po o so’o seisi e iai sona so’otagata, i lenei mataupu.

Ae o lo’o ma’oti i totonu o le I’ugafono ia suafa o le afioga i le Kovana, Pulaali’i Nikolao Pula, o lana Faufautua Sinia i tulaga tau tupe, ia Brett Butler, ma isi.

Peitai, ua faamamafa mai e sui faitulafono, e ui ina ta’ua suafa o i latou nei, i totonu o le I’ugafono, e le tatau ona faaliliuina e faapea, ua o latou solia se tulafono. Ae ua na’o na ta’ua o latou suafa i totonu o le I’ugafono, e aloaia ai le fesiligia o a latou gaioiga, i taimi o iloiloga a le maota fono.

TAPA E LE SENATE SE FAAIUGA A LE FAAMASINOGA

O le I’ugafono lona lua, e pei ona fa’aulufaleina e le Afioga i le Senatoa Togiola T.A. Tulafono, o lo’o taula’i i se tulaga, ua talitonu sui faitulafono, ua solia ai le tulafono, e tusa ai ma le fa’aaogaina e le Faigamalo ia vaegatupe lautele.

Ua toe faamautu i le I’ugafono, ia le finau tumau a le fono faitulafono, e faavae i Tulafono Toe Teuteu a Amerika Samoa, e na’o le Maota Fono e iai le malosiaga e fa’asoasoa ai le fa’aaogaina o tupe a le malo, ma ua finagalo ia le fono faitulafono, ina ia fa’amautuina lea tulaga, e le faamasinoga.

O se tasi o mataupu, o le a iloiloina e le faamasinoga, e pe aofia ai tupe faasili a le ARPA, i tupe lautele, e ao ona fa’asoasoaina e le Fono Faitulafono, ona fa’ato’a mafai lea ona fa’aaogaina.

E le gata i lea, o le faamaninoina pe ua alagatatau ia le fa’aaogaina e le faigamalo o le $5.3 miliona mo totogi o tagata faigaluega, faapea ma le $10.1 miliona o tupe faasili a le ARPA, e aunoa ma le fa’ao’oina atu i le Fono, mo le fa’asoasoaina.

E le gata i lea, o lo’o finagalo foi ia sui faitulafono, i se faaiuga mai i le faamasinoga, pe ua alagatatau ia le fa’aaogaina o le $200,000 mai i le OPIOID Settlement funds, e tusa ai ma tulafono toe teuteuina a le atunu’u, ma malosia patino a le fono faitulafono.