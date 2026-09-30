Molimau ia le Loia Sili ia lona lapata’ia o le faigamalo i le inivesi $10 miliona

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa fautuaina e le ofisa a le Loia Sili ia le faigamalo, e taofi fuafuaga mo le inivesi o le $10.1 miliona, se’ia mae’a ona fa’amautuina ia le moni ma le faamaoni o tagata ma kamupani, na aofia i lenei maliliega.

O le molimau lea a le tamaitai Loia Sili, ia Gwen Tauiliili-Langkilde, i luma o le Komiti o Tiute Fai a le malo, a le Maota o le Senate, i le amataga o le vaiaso.

A’o luma atu o lea iloiloga, sa faia ai seisi iloiloga na molimau ai le Faufautua Sini a le Kovana, ia Brett Butler, mo le faamatalaina o lana vaega i totonu o feutagaiga, i le inivesi.

Sa molimau Tauiliili-Langkilde, na iai lava ni ona popolega mai lava i le ulua’i taimi na fa’atula’i ai lenei fuafuaga ma ia fa’aauau pea ona fautuaina ia le agai i luma ma le fa’aeteete.

Sa ta’ua e le tamaitai Loia Sili, o Tesema 2025, na faato’a ia nofo malamalama ai e uiga i lenei fuafuaga, ina ua imeli atu e Butler ia se maliliega, e a’afia ai le Malo o Amerika Samoa ma McKinley.

Peitai, ona sa taunu’u atu ia faamaumauga i le vaitaimi tonu o malologa o le Kerisimasi, sa fa’ato’a ia tilotilo ai i le ripoti, ia Ianuari 2026, ina ua toe fesiligia o ia e Butler, pe ua maua sona taimi e iloilo ai le maliliega.

Sa ia ta’ua e faapea, i le mae’a ai ona ia iloiloina o ripoti o lenei fuafuaga, sa tele ni vaega sa ia le ‘auai ai. Aemaise ai lava le folafolaga e faapea, e mafai ona liliu le $10 mmiliona, i le $100 miliona, i totonu o aso e 90.

E le gata i lea, sa ia manatua ia lona auai atu i se fonotaga ma nisi, na a’afia i le u’una’ia o lenei fuafuaga. Ae peitai, sa le fa’aalia foliga o nei alii e to’alua, i le taimi o le latou fonotaga.

Sa molimau le Loia Sili, o nei tulaga le masani ai, sa faapea ona ia sailia ai nisi faamatalaga e tusa ai ma tagata o lo’o u’una’ia lenei fuafuaga faapea ai ma tala’aga o a latou soifuaga fai pisinisi.

O se tasi o ana talosaga, ina ia iai konakarate i totonu o atunu’u, lea na ta’ua e i latou sa u’una’ia lenei fuafuaga, sa faataunu’u ai foi nei ituaiga inivesi. Ma sa o latou taumafai e fa’amaonia alii ia sa o latou fono, e ala i ni fetusia’iga i luga o imeli, ae peitai, ina ua mae’a le fonotaga, sa ia fautuaina ia le taofia ona toe faia seisi tulaga, se’ia mae’a ona fa’amautuina ia nei tagata ma le fuafuaga.

Na molimau foi Tauiliili-Langkilde, sa ia le iloiloina pe na pasiaina ia le konakarate mulimuli, lea sa faia i le va o e malo ma McKinley.

Ae sa fa’amae’aina ona faia le maliliega, ia Mati 17, 2026, o le molimau lea a le Loia Sili. Ae peitai, e le’i tu’uina atu se avanoa e na te faia ai se iloiloga, i tulaga o le tulafono, e pei ona manaomia ona faia, i so’o se konakarate e sainia e le malo.

Sa saunoa ia le Taitaifono o le Komiti a le Senate, le Afioga i le Senatoa Togiola T.A. Tulafono, o ituaiga maliliega faapenei, e masani ona iloiloina e le Loia Sili ae e le’i sainia. Ma sa lagolagoina e Tauiliili-Langkilde, ia lea saunoaga.

Peitai, sa fesiligia e Togiola ia se vaega o le molimau a Butler, e faapea, ua mae’a ona talanoa ia le Kovana ma Tauiliili-Langkilde, e uiga i le konakarate. Sa tete’e ia le tamaitai Loia Sili, i lea faamatalaga ma ia fa’ailoa atu i afioga i Senatoa, e leai se taimi na o la fa’asoa ai ma le Kovana, e tusa ai ma le maliliega ma McKinley.

O feso’ota’iga uma lava sa faia e tusa ai ma lenei mataupu, na faapea ona ui atu ia Butler.

Na ioe Tauiliili-Langkilde, i lona mauaina o se imeli mai i le Kovana, i le afiafi o Mati 10, 2026 ae peitai, e na te le’i faaleoina ia mataupu o lea imeli, i totonu o le iloiloga. Ae sa ia ta’ua, o le aso na soso’o ai, Mati 11, sa ia maua ai se imeli mai ia Butler, e fa’ailoa atu ai, ua taofia ai fuafuaga mo le inivesi.

Peitai, sa fa’aalia e Togiola, ia le taulimaina e le komiti o faamaumauga, e fa’ailoa ai, e le’i taofia ia le inivesi, ma na I’u lava ina lafoina ia le $10.1 miliona mai i le malo, ia McKinley.

Ma na molimau Tauiliili-Langkilde, o ni nai masina mulimuli ane, na fa’ato’a ia nofo malamalama ai i lea tulaga, ina ua tapaina sona manatu e le sui Tausitupe, e tusa ai ma le tupe ua aveina atu i fafo.

O le aso na soso’o ai, sa ia lafoina atu ai se imeli ia Butler ma le Kovana, e fa’ailoa atu ai lona atugalu, e tusa ai ma lenei tulaga ua faia ma saili se faamaninoga o le mataupu.

O iina na fesiligia ai loa e le Peresetene o le Senate, le Afioga Tuaolo Manaia Fruean, ia le Loia Sili, pe ua solia se tulafono o le teritori, ona o nei tupe ua lafo i fafo, e le’i pasia le fa’aaogaina e le Fono.

Ma sa faamamafaina e Tuaolo, o le tiute a le Loia Sili, e le gata i le Kovana, ae faapea foi ia tagata o Amerika Samoa.

Sa saunoa Tauiliili-Langkilde, e le o se fesili e faigofie sana tali, i le taimi nei, ona i sona talitonuga, o lo’o taofi le Kovana ma Butler, o se avanoa lelei lenei mo le teritori. Ma sa faamanino foi e le tamaitai Loia Sili, o lo’o iai i le Fono ia le aia fa’aletulafono, e fa’atulaga le fa’aaogaina o tupe lautele, ma o se solitulafono mamafa, ia le fa’aaogaina o tupe, ae e le’i mae’a ona pasiaina.

O lea, na fia malamalama ai Tuaolo, pe aisea ua le gaioi ai loa le ofisa a le Loia Sili, pe afai ua solia le tulafono.

Sa tali le tamaitai Loia Sili, e mafai ona ia faamalamalama mea sa o latou faia, talu mai Aukuso, peitai, e le mafai e lo latou ofisa ona molia nisi o taitai o le malo. O le vaega lena a se Loia Tuto’atasi.

E le gata i lea, sa saunoa Tauiliili-Langkile, e fa’afaigata ona faia se tulaga i lenei mataupu, ona o lo’o taofi pea taitai o le faigamalo, o lo’o tulaga lelei ma le solitulafono ia le inivesi sa faia ma e ono mafai ona toe maua mai ai se tupe a le teritori.