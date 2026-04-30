Molia se ulugalii i le sauaina o se la alo e tasi tausaga

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O le aso 24 o Mati, 2026, na tupu ai se fa’alavelave i le afioaga o Pavaiai, lea na tu’ua’ia ai se ulugalii, i le sauaina o se la alo teine, e tasi le tausaga, ma i’u ai ina ave e le ofisa a le malo, ia le teineititi mo lona puipuiga.

O moliaga na faia faasaga i le ulugalii, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le ulugalii, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo o la faamasinoga.

[Ua le lomia suafa o i la’ua na molia ma lo la alo, aua le puipuiga o le teineititi na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le famasinoga, na o’o atu i le ofisa a leoleo ia se ripoti, i le masalomia o le sauaina o se teineititi e tasi tausaga, i totonu o lona aiga, ma le fefe o le teineititi i se tasi o ona matua.

Na avea lenei ripoti ma tulaga sa si’itia ai le agaga popole i le a’afiaga o le teineititi, faapea ai ma le saogalemu o lona siosiomaga i lona aiga.

O le 10:20 i le taeao, na taunu’u ai leoleo i le aiga na tupu ai le faalavelave ma feiloai ai ma le tagata na vala’au i le ofisa a leoleo, ma faasino i leoleo ia le fale o le aiga na a’afia. Na toe fa’ailoa atu e le na valaau i leoleo, ia le agaga popole ona o le teineititi ma le fa’afitauli o lo’o tupu i le va o tagata matutua, o lo’o nonofo i le fale.

Ina ua o’o atu leoleo i le fale o le aiga na tupu ai le faalavelave, sa fa’aalia i faamaumauga a le faamasinoga, ia le tau fai tu’ua’i e le ulugalii, le tasi i le tasi, i le sauaina o le teineititi. Ae ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le ulugalii, sa ese se ata na faapea ona tula’i mai.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tina o le teineititi, sa ia ta’ua lona te’i mai i luga, i le tagi a le teineititi. Ae ina ua alu atu e va’ai, na fa’ate’ia o ia i le oso mai o lana uo tama (le na molia), ma fasi o ia, e aunoa ma se mafua’aga. Ma o le mea lea, e pei ona ta’ua e le tina na molia, na ia oso atu ai i le u’u mai se aga’ese, e puipui ai o ia, ma sola ‘ese ai lana uo tama mai i le fale.

Sa ta’ua e le tina na molia, sa manatu o ia, ua uma le fa’afitauli, ae peitai, na fa’ate’ia o ia, ina ua toe fo’i atu lana uo tama (le na molia) ma leoleo.

Ae o le ogatotonugalemu o su’esu’ega a leoleo, o le teineititi, ma o iina na taula’i iai ia gaioiga a leoleo, ina ia puipuia o ia. Sa saili e leoleo ia le teineititi, mo ni manu’a i lona tino. Ae peitai, e leai ni manu’a na maua ma e leai se fa’amaoniga i lena taimi, i ni sauaga na faia ia te ia (teineititi).

Ae peitai, ona o le ‘ese’ese o faamatalaga a le ulugalii na molia, ma le popolega i tulaga na molimauina i totonu o le aiga, o lea na ave ai e leoleo ia le ulugalii ma le teineititi, i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

Ina ua o latou taunu’u i le ofisa a leoleo, sa musu se tasi o matua, e fai sana faamatalaga pe saini ia ni pepa e faamaonia ai le fautuaina o ia e tusa ai ma ona aia fa’aletulafono, ae sa ia fa’aauau ona fai atu i leoleo, na sauaina ia le teineititi. O leisi matua, sa ioe e talanoa i leoleo, ma fa’aauau ona ia fa’ailoa atu i leoleo, ia le sauaina o ia.

Na fa’afeso’ota’i e leoleo ia le vaega a le ‘Social Services’ mo le fa’ataunu’uina o sa latou su’esu’ega, i le teineititi ma totonu o le aiga i Pavaiai. O lea su’esu’ega na toe faaopoopo ai nisi o popolega i sui o le malo. Ma i le fa’ai’uga o le su’esu’ega a le ‘Social Services’, na faia ai le faaiuga, mo le ave’esea o le teineititi mai i lona aiga, ma tu’uina atu i lalo o le puipuiga a le malo, a’o fa’agasolo iloiloga o lenei mataupu.