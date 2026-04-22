Molia se tamaloa i se faalavelave na amata mai i se ‘speaker’, ae faai’u i le fa’ao’olima

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Mati 25, 2026, na agai atu ai leoleo i le afioaga o Aoa, ona o se ripoti i se faalavelave i le va o ni alii se to’alua, lea na amata mai, ona o se ‘speaker’.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ina ua taunu’u leoleo i Aoa ma talanoa ma le na a’afia, sa ia faamatalaina ia le amataina o le la mataupu ma Sitafine Talosaga (le na molia), ona o se ‘speaker’ sa ia (le na a’afia) fa’anoi mai i se tina matua, e aiga ma le na molia.

O se taimi mulimuli ane, na alu atu ai le tama tama a le tina matua, ma seisi o lona aiga, e toe aumai le ‘speaker’, ae peitai, sa fai iai le na a’afia, se’i toe fo’i atu i le aoauli, e aumai. Ae o lena aoauli, na alu ai le na a’afia, i Amouli, ma e le’i iai i le fale, i le taimi na toe fo’i atu ai ia la’ua na o atu muamua.

Sa faamatala e le na a’afia, ia lona fo’i mai i lona fale, ua ta’ei faamalama ma paepae solo ia tioata i totonu o le fale. Na iai sona masalosaloga, o alii e to’alua ia na o atu muamua, e aumai ia le ‘speaker’, na faia lea tulaga i lona fale.

Ma na faateteleina le mataupu, ina ua alu atu ia Sitafine (le na molia), lea e faapea, e aiga i le aiga e ana le ‘speaker’, ma tuli le na a’afia, i se aga’ese. Ae na mafai ona sola ese le na a’afia.

Sa faamatalaina foi e le na a’afia, ia seisi foi aso, mulimuli ane, na toe fai ai le la tuliga ma le na molia, ina ua alu atu le na molia ma se laupapa, ia te ia (le na a’afia).

Ma o le taimi mulimuli na tupu ai se faalavelave, o le aso 25 o Mati, lea na alu ai le na a’afia, i se feau, i le fale a le na molia. Na fa’ate’ia o ia (le na a’afia), ina ua alu atu le na molia ma tu’i faalua o ia. Sa ta’ua e le na a’afia, ia lona sola ‘ese ma valaau leoleo mo se fesoasoani.

Sa ta’ua foi e le na a’afia, ia le iai o nisi tagata se to’alua, i le taimi na tupu ai le faalavelave.

Ina ua mae’a ona faatalanoaina e leoleo, ia le na a’afia, na o latou agai atu loa i l e fale a le na molia ma ave faapagotaina mai o ia ma aveina atu i le ofisa a leoleo i Fagaitua, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

I le amataga o le fa’atalanoaga a le na molia, sa ia te’ena ai lona fa’ao’olima, i le na a’afia, ae sa ia ta’ua e fa’apea, sa na’o na mana’o e fa’afefe ina ia aua nei toe alu atu i lona fanua. Sa ta’ua e le na molia, na ave muamua e le na a’afia, ia le ‘speaker’ ae le toe fa’afo’i atu ma na ia (le na a’afia) sauaina lona atalii ma gaoia se pusa tu’u tupe a se tasi o le latou aiga.

Ae sa ta’ua i fa’amaumauga a le malo, ia le toe fa’amaonia e le na molia, ia le o’o o lona lima, i le na a’afia ma sa ia (le na molia) fa’aleoina lona salamo ma talosagaina se avanoa mo ia.

Na maua i faila a leoleo ia le tausalaina muamua o le na molia, i seisi solitulafono, o le faatupu vevesi ma le faaleagaina o meatotino a se aiga, ia Tesema 2024.

Sa fa’amaonia foi i su’esu’ega a leoleo, ia le ave’esea o le na a’afia, mai i le afioaga o Aoa, aua le puipuiga o le saogalemu. Ma o lo’o fa’aauau pea su’esu’ega a leoleo, i le mafua’aga tonu o le faalavelave faapea ai ma isi faalavelave i tua mai.

O moliaga na faia e faasaga ia Sitafine Talosaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 15 aso, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Faatupu vevesi i nofoaga tuma’oti - O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 15 aso, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.