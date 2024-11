Molia se tamaloa i le sauaina o lana fanau ma lona to’alua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 11 o Setema, 2024 na o’o atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripoti atu ai le tama o le aiga, lea ua nofo ma fa’afefe o ia ma lana fanau, i le oti, ae le gata i lea, o le o’o atu o le a’ao o le tama o le aiga, ia te ia.

(O le a le lomia e le Lali ia suafa o i latou ua a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau iti.)

Discipline of son named as cause of domestic violence report

by Samoa News staff

On September 11, 2024, a female individual walked into the Fagatogo Police Station (FPS) to report an alleged assault by her husband, who she claims also threatened to kill her and her kids.

Sa ta’ua e lenei tina lona le fefe ma lona le saogalemu ma lana fanau, i autafa o lona toalua.

Na fa’amatala e lenei tina, e tusa ai ma lana molimau tusitusia, o le 9 i lea taeao sa faia ai se la taugaupu ma lona toalua, e tusa ai ma le aoaoina o se tasi o a la alo. Ma na i’u ai lava ina lafoina e le tama o le aiga ia ni upu taufa’afefe, i lona fasiotia o le tina ma le fanau.

Sa ta’ua foi e le tina lona alu ese mai i le fale ina ia taofia ai le fa’aauauina o le la taugaupu ma lona toalua. Ae peitai, ina ua toe fo’i ifo i le fale i se taimi mulimuli ane, sa ia va’aia ai lona toalua i luga o le auala, ma na fa’atu e le tina lana taavale e piki lona toalua.

Ae ina ua iai lona toalua i totonu o le taavale, na faamatala e le tina, le tu’uaia o ia e le tama o le aiga, i le faia o seisi ana uo. Ma na faapea foi ona tu’iina o ia e le tamaloa ma toe lafoina atu ni upu taufa’amata’u e faasaga ia te ia ma le fanau.

Sa ta’ua foi e le tina e faapea, o se tasi o faamatalaga tau fa’amata’u a le tama na lafo atu, o le susunuina lea o le latou fale.

Na faapea loa ona agai atu leoleo e saili mai le ua molia ma sa mauaina atu o ia i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma aumaia loa o ia e leoleo i le Ofisa a Leoleo mo le fa’aauauina o ona suesuega.

E tusa ai ma le molimau a le ua molia, na o la pisa ma lona toalua e tusa ai ma le mea na alu iai le la atalii i le po. Ona gata ai lea iina o le faamatalaga a le ua molia, ae fa’aalia lona mana’o e fia talanoa i lona toalua, ua taofi le ua molia, e pepelo uma tu’uaiga ua faia e le tina, e faasaga ia te ia.

Ae na ma’oti i le taimi na fa’atalanoaina ai le tina, lona le toe mana’o e toe fesaga’i ma lona to’alua ma ua ia mana’o foi e ave’ese le ua molia mai i lo latou fale.

Sa molia loa le tama o le aiga i faitauga e lua, e aofia ai;

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga), o se vaega ‘A’ o solitulafono mama, e mafai ona lokaina ai i le falepuipui, i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu; o se vaega ‘C’ o soligatulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le o’o atu i aso e sefululima, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $3,000 se vaegatupe na fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai le ua molia, mai i le falepuipui, e faatalitali ai lona faamasinoga.