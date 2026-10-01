Molia se tamaloa na sasa’aina se ga’o vevela i luga o lona to’alua tete’a

Pago PAgo - AMERIKA SAMOA

O le vaveao o Setema 13, 2026 na valaau atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo, i le sauaina o ia e se alii e suafa ia Lopi Mani (le na molia), atoa ai ma le asuina atu e le na molia, o se ga’o vevela ma mu ai.

O lenei faalavelave na tupu i Ottoville.

Sa faamatala e le tamaitai na a’afia, o le fa’ato’a manava mai galuega, ma tu’u o ia e lana uo tama, i Iliili, i le auala galue e agai atu i lona fale. Ae a’o ia savali atu i lona fale, sa savali mai le na molia mai i le fale faatali pasi, lea o lo’o tu lata i le falea’oga a Lupelele.

Ma na fai atu le na molia, o lo’o fia talanoa lona tina i le tamaitai na a’afia, e tusa ai ma le la ulugalii. O lea na malie ai le tina na a’afia, e la te o ma le na molia, i lona aiga, i Ottoville, e talanoa i le tina o le na molia.

I lea talanoaga, sa fa’ailoa atu ai e le tina na a’afia, i le tina o le na molia ma lona tuafafine, o la’ua (ma le na molia) ua motusia le la mafutaga, ma ua iai seisi ana manamea.

Sa ta’ua i le ripoti a leoleo, ia le savali o le na molia, agai i le umukuka ma alu atu ai i fafo ma le fale, ma valaau mai ia le tina na a’afia e alu atu. O iina na toe fesiligia ai e le na molia, ia le tina na a’afia, pe ua mausali lona mana’o e la te tete’a. Sa tali le tina, ioe.

O le taimi foi lena, e pei ona faamatala e le tina na a’afia, sa valaau atu ai lana uo tama, i luga o lana telefoni. Ma a’o ia tago atu e tali le telefoni, sa ia va’aia le toe savali o le na molia, i totonu o le umukuka.

Mai i lona si’usi’u mata, sa ta’ua e le tina na a’afia, ia lona va’aia ia le savali atu a le na molia ma se tama’i ulo, o iai se ga’o vevela ma asu atu ia te ia. Na vave ona ia liliu ‘ese, na le tau sa’o ai le ga’o i ona foliga, ae ua masa’a i luga o tua o lona ua, papatua, nofoi ma lona lima taumatau.

Ma na ta’ua foi e le tina na a’afia, ia le futi mai o lona ulu e le na molia ma tatu’i ona foliga ma unu’oa ai lona mata tauagavale.

Sa faamatala foi e le tina na a’afia, e na te le’i fa’afeso’ota’iina vave ia le ofisa a leoleo, ae sa tapa muamua i se togafitiga mai i le falemai. Ae peitai, sa le iai se taavale a le EMS na avanoa i lea taimi o le vaveao, ma i’u ai ina valaau se taxi, e ave ai o ia (tina) i le falemai.

Na ta’ua i ripoti a leoleo, ia le tuga o manu’a a le tina, lea na mafua ai ona taofia o ia i le falemai mo nisi togafitiga ma ta’otoga. Ma ona o le tuga o ona manu’a, sa le mafai ona faia se molimau tusitusia a le tina, ae sa na’o se molimau tu’ugutu.

Na faatalanoaina foi e leoleo ia tagata o le aiga, na iai i le fale, i le taimi na tupu ai le faalavelave.

I le faamatalaga a le molimau, sa ta’ua ai le ita tele o le na molia, ina ua fa’ailoa atu e le tina na a’afia, ia le iai o sana uo tama fou. Ma na sola ‘ese ia le na molia mai i le latou fale, ina ua faatonuina o ia (molimau), e lona tina, e valaau ia leoleo.

Sa ta’ua foi i ripoti a leoleo, le iai o se talitonuga, na fa’ato’a tatalaina i tua, ia le na molia, mai i le falepuipui, i le amataga o Setema 2026, ona o seisi foi faalavelave.

O moliaga na faia faasaga ia Lopi Mani, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga muamua (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai ona faasalaina ai i faasalaga o le moliaga ‘A’ i solitulafono mamafa, pe a faamaonia ona tu’ua’iga.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘O’, i solitulafono mamafa, lea e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le silia ma le lima tausaga, o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.