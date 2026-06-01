Molia se tamaloa i le fa’ao’olima ma le faia o uiga mataga i lona lava afafine

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Me 14, 2026, na taunu’u ai i luma o le Faamasinoga Faaleitumalo, ia se mataupu e faasaga i se tamaloa e 60 tausaga, ua molia i ni moliaga mamafa, na aofia ai le faia sauaga mataga ma le fa’ao’olima, ona o se faalavelave sa ripotia i le ofisa a leoleo, ia Ianuari 23, 2026.

I le taimi na faila ai lenei mataupu, ua mae’a ona faia se faatonuga a le faamasinoga, e ave faapagota le na molia.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, na mua’i o’o atu ia lenei mataupu, i le ofisa a leoleo, ia Ianuari 24, 2026, ina ua ripotia e se tasi o le aiga ma tu’ua’ia ai Tuluaasaga, i lona faia o ni amioga mataga, i lona lava afafine, a’o la nonofo faatasi i Amerika Samoa. Ma sa faapea ona faamata’u ma fa’afefe, e le na molia, ia lona afafine, mai i le ta’uina o le tulaga o lo’o tupu ia te ia (afafine).

TAMAITAI NA A’AFIA

I faamaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai, le faamatalaina e le tamaitai na a’afia, i leoleo, ia lona malaga mai Samoa ma nonofo ma le na molia, ia Me 15, 2025. Ma ona o le fale sa o la nonofo ai, o le fale a le tausoga, a le na molia, o lea, na tasi ai le potu moe sa nonofo faatasi ai le na molia, ma lona afafine lea na a’afia.

I fa’atalanoaga a leoleo ma le tamaitai na a’afia, ia Ianuari 24 ma Ianuari 28, 2026, sa faamatala ai e le tamaitai na a’afia, ia le amata tupu o lenei faalavelave ia te ia, talu lava ona taunu’u mai i Amerika, ma sa fa’amata’uina o ia, i le fasi, po o le toe fa’afo’i i Samoa.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, le tupu o nei mafatiaga, i totonu o le potu moe ma ua tupu faafia, ma e tupu lava i taimi o fa’asua’ava ai le na molia.

Na faamatala e le tamaitai na a’afia, ia le ulua’i taimi na tupu ai lenei tulaga ia te ia, i le aso na taunu’u mai ai i le teritori, na fafagu ai o ia e le na molia, i le 11 i le po. Ae ina ua fesiligia e le tamaitai ia le na molia, pe mafai faapefea ona ia (le na molia) faia lea tulaga, i lona lava afafine. Ae na faatonu e le na molia, ia lona afafine (tamaitai na a’afia), e tapuni lona gutu ma o ia (le na molia), e pule.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, ia lona faamatalaina (i se taimi mulimuli ane), ia tulaga o tutupu ia te ia, i le uso o lona tama (le na molia) ma isi tagata o lona aiga, ae e leai seisin a talitonu ia te ia. Sa ia ta’uina foi i sana uo teine.

O Iuni 2025, na i’u ina ma’itaga ai le tamaitai na a’afia, ae sa ia tago, i le fa’apa’u le pepe ia Aukuso, ina ua faatonu o ia e le ua molia, e saili seisi o lo’o la faigaluega faatasi, e tu’ua’i iai lona ma’itaga.

Sa ta’ua foi e le tamaitai na a’afia, ia lona sola ma nofo i sona ‘aunt’, mo le lua masina, ae toe fa’amalosi mai o ia e le na molia, ina ia toe fo’i mai i le latou aiga, lea na toe fa’aauau ai le sauaina ma le fa’amalosia, o ia, e le ua molia.

Ae o Ianuari 24, 2026, na fasi ai e le na molia, ia lona afafine (tamaitai na a’afia), ina ua fa’aalia le le fiafia o le na molia, i le faigauo a lona afafine (tamaitai na a’afia) ma seisi tamaitai.

Sa faamatala e le tamaitai na a’afia, ia le se’i ina e le na molia, o lana telefoni ma faatonu o ia, e aua ne’i toe fa’auo atu i lana uo tamaitai, ona ua alu tele lona taimi, i luga o le telefoni ma lea tamaitai. O le ‘a’apa atu a le tamaitai na a’afia, e se’i mai lana telefoni, ae po ai ona foliga, e le na molia, ma fa’aleaga lana telefoni.

O iina, e pei ona ta’ua i totonu o faamaumauga a le faamasinoga, na ta’uina ai e le tamaitai na a’afia, ia tulaga o tutupu ia te ia, i se tasi o lona aiga, ma o’o ai lava ina ripotia i leoleo.

Ina ua faatalanoaina e leoleo ia le tagata o le aiga, sa ripotia atu le faalavelave, sa ta’ua e lea tamaitai, na fa’ato’a ona nofo malamalama, i sauaga mataga o faia i le tamaitai na a’afia, ia Ianuari 24, ina ua fasi e le na molia, ia le tamaitai na a’afia.

Sa ta’ua e le tamaitai na ripotia le faalavelave, i leoleo, sa iai lava sona masalosaloga, i le tulaga o tupu, ae na fa’ato’a faamaonia, ina ua faamatalaina atu e le tamaitai na a’afia, ia te ia. Ma o le aso lava lea, na fai atu ai le na molia, e toe tipoti le tamaitai na a’afia, i Samoa, ona ua nofo ma gaoi ofu a lona tausoga.

Na fa’aalia foi e le tamaitai sa ripotia le faalavelae, i leoleo, ia le molimauina e se tasi o ona tausoga (se alii), ia le faia e le na molia, o uiga mataga, i lona afafine (tamaitai na a’afia).

O le aso 3 o Fepuari, 2026, na fa’atalanoa ai e leoleo, ia le tausoga (alii), ma sa faamatala e le tausoga ia mea uma na tutupu, sa mafua ai ona ia molimauina, o le faia e le na molia, o amioga mataga, i lona afafine (tamaitai na a’afia). E le gata i lea, o le momoe faatasi o le na molia ma lona afafina (tamaitai na a’afia), i le potu ma le moega e tasi.

O Ianuari 28, 2026, sa faatalanoaina ai e leoleo, ia le uo tamaitai, a le tamaitai na a’afia ma sa ia fa’ailoa atu i leoleo, le amata mai o le la masaniga, i le galuega, ia Tesema 2025, ina ua alu atu le tamaitai na a’afia, ma fa’ailoa atu le manaomia e talanoa i seisi. Sa faapea ona faamatalaina atu e le tamaitai na a’afia, ia le sauaga mataga o faia ia te ia, ia Ianuari 2026, faapea ma lona ma’itaga ma le fafano o lana pepe, ia Aukuso 2025.

O Ianuari 24, na fa’atalanoa ai e leoleo ia le na molia ma sa ia fa’ailoa i leoleo, ia lona le faifia, i lona afafine (tamaitai na a’afia), i lea aso, ona o le tele o lona taimi, e fa’aalu i luga o le telefoni, ma lona le fia faia o ni galuega i totonu o le fale. Sa ia ta’ua, ia lona talanoa atu i lona afafine (tamaitai na a’afia), e uiga i le le usitai ma ia fa’ailoa atu ai foi, ia lona le fiafia i lana faigauo ma leisi teine, ae alu e su’e se alii, e la te fa’auo.

Sa faamaonia foi e le na molia, ia lona faaleagaina o le telefoni a lona afafine (tamaitai na a’afia). Ae na ia te’ena, ia tu’ua’iga, i lona pa’i lima i lona afafine (tamaitai na a’afia) – e aofia ai ma lona faia o ni sauaga mataga, ia te ia.

Sa o’o lava ina tauto ia le na molia, i le Atua, ma faapea atu i leoleo, e leai se tulaga mataga, na tupu, i le va o ia ma lona afafine. Ma na ia lauina le pepelo o lona afafine.

O moliaga na faia faasaga ia Tuluaasaga Tautala, na aofia ai:

Faitauga 1: Faamalosi teine (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai ile falepuipui, i le va o le lima ma le sefululima (15) tausaga, po o se sala tupe, ia le i lalo ifo ma le $150.

Faitauga 2: Sauaga Faamalosi Tagata (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma $5,000.

Faitauga 3: Sauaga Mataga i lona tulaga muamua (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $5,000.

Faitauga 4: Feusua’iga i le va o tagata o aiga (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $5,000.

Faitauga 5: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 6: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauga i totonu o aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma aso e 15, po o se sala tupe, i le va o le $150 ma le $300.

Faitauga 7: Fa’aleagaina o meatotino, i lona tulaga e lua (sauaga i totonu o aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, ma se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.