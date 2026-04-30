Molia se tamaloa i le fa’ao’olima i lana pa’aga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 28 o Mati, 2026, na agai atu ai leoleo i le afioaga o Tafuna, e tali se vala’au a se tina, mo se fesoasoani, i le sauaina o ia e lana uo tama.

O se taimi mulimuli ane, na faapea ona molia ia Clarence Sefuiva i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu I aso e 15. Po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu le vala’au i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ae e le’i ta le 1 i le aoauli, mai i se tina, sa ripotia le sauaina o ia e lana pa’aga (le na molia), i lona fale.

E taunu’u leoleo i le fale na tupu ai le faalavelae, ua tu’ua e le na molia, ia le eria. Sa faapea ona savalia e leoleo ia tuaoi mo le taumafai e saili le na molia, ae peitai, sa le’i faamanuiaina a latou taumafaiga.

Sa aveina e leoleo ia le tina na a’afia ma lana fanau e to’alua, i le ofisa a leoleo, mo le amataina o su’esu’ega.

Ma e tusa ai ma le faamatalaga a le tina na a’afia, na amata le la pisa, ina ua tago le na molia, i le ave se tupe mai i totonu o lana ato, e aunoa ma se faatagana, e toe fa’atau ai ni ana (le na molia) pia, ina ua uma ana pia sa inu.

Ina ua toe fo’i atu le na molia, i le fale, na saofa’i i le laulau ‘ai ma inu ana pia, ma ia vala’au i le tina na a’afia, e alu atu. Ma o iina na amata ai se tauga’upu, sa lafo ai e le na molia, ia ni tu’ua’iga i le tina na a’afia, i le le faamaoni o le tina na a’afia i le la mafutaga.

Sa ta’ua e le tina na a’afia, ia lona tula’i ma savali i fafo o le fale ma amata ona fa’amama le fanua. Ae na mulimuli atu ai le na molia ma fa’aauau le la pisa, ma i’u ai ina po e le na molia, ia foliga a le tina na a’afia, ma pa’u ai i lalo le tina.

Sa ta’ua foi i fa’amaumauga a le faamasinoga, le taumafai o le na molia, e tu’i le tina, ina ua pa’u i lalo. Ae sa mafai ona ‘alo le tina ma ia oso atu ai i le u’u mai se ma’a, e taumafai e taofi ai le toe sauaina o ia.

Na faapea loa ona toe tamo’e le tina i totonu o le fale ma valaau leoleo. Ina ua silafia e le na moila, ua mae’a ona vala’au leoleo, na sola ‘ese loa, ae e le’i taunu’u atu leoleo.

Sa ta’ua e le alo teine a le tina na a’afia, ia lona molimauina o tulaga uma e pei ona sa fa’amatala e lona tina. Na ta’ua e le teineititi, ia lona molimauina o le na molia, o ‘e’e i lona tina, mulimuli i lona tina, ina ua alu i fafo o le fale, ma le sauaina o ia ma le pa’u o lona tina ma le toe taumafai o le na molia e fasi lona tina ina ua pa’u i lalo, ma le taumafai o lona tina e puipui o ia lava.

O le 9:50 i lea lava afiafi, na toe vala’au atu ai le tina na a’afia, i le ofisa a leoleo, e fa’ailoa iai, ia le toe fo’i atu o le na molia ma na talosagaina e le tina, ia leoleo, e ave’ese le na molia, mai i le fanua.

Sa toe agai atu leoleo i le fale na tupu ai le faalavelave ma maua atu ai le na molia, i fafo o le fale ma ave faapagota loa o ia, ma momoli atu i le ofisa a leoleo i Tafuna, mo le fa’atalanoaina.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa taumafai leoleo e fautuaina le na molia, e tusa ai ma ona aia fa’aletulafono, ae peitai, sa musu le na molia, e talanoa i leoleo ma ia talosagaina leoleo, e ave sa’o o ia i le falepuipui.