Molia se tamaloa i le faamata’u i se pulea’oga ona o le tulaga a lona alo i le laugatogi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 5 o Iuni, 2026, sa o’o atu ai se ripoti i le Ofisa a Leoleo i Leone, mai i se a’oga, e tusa ai ma se tasi o matua, o lo’o faatupu vevesi i totonu o le aoga. E pei ona ta’ua i le ripoti, sa tulei i lalo, e le na molia, ia laulau ma taumafai e fa’ao’olima i l e pulea’oga, faapea ma lona fai atu, o le a ia toe fo’i atu ma sana la’au malosi, ina ua tu tolu lona afafine, i totonu o lana vasega.

O moliaga a le na molia, na aofia ai le Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia, aua le puipuiga o le afafine talavou na a’afia]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na taunu’u le valaau, mai i le pulea’oga a se a’oga tulaga muamua, i le ofisa a leoleo, ae ua toeitiiti ta le sefululua i le aoauli.

Ina ua taunu’u leoleo, sa o latou faatalanoaina ia le pulea’oga ma faiaoga na molimauina le faalavelave, lea na tupu i totonu o le fale ta’alo a le aoga. E tupu lenei faalavelave, o lo’o potopoto fanau aoga, faiaoga, taitai aoga, matua ma aiga, aua le fa’au’uga a le fanau a’oga.

Sa faamatalaina e le pulea’oga i leoleo, na to’atama’i le na molia, ina ua lau mai le tulaga a lona afafine, i totonu o le vasega, e tu tolu. Ma na alu atu ia le na molia, a’o faia pea le laugatogi ma le faau’uga, ma fesiligia o ia (puleaoga), e tusa ai ma fa’atulagaga fa’alea’oa’oga.

Ma ina ua fa’ailoa atu iai, i le na molia, o lo’o tu tolu lona alo, sa amata ona fa’aalia le ita o le na molia, e ala i le palauvale leotele ma faamisa i le pulea’oga ma faiaoga.

Sa ta’ua e molimau, ia le tuleia i lalo, e le na molia, o laulau ma ta’ape atu ai mea’ai ma meainu, ma isi tulaga, sa i luga o le la’au. Ma sa ia faia lea tulaga, i luma o fanau a’oga ma i latou na auai atu i le fa’au’uga.

Ma sa ta’ua foi e le pulea’oga, ia le taumafai o le na molia, e tu’i o ia. Sa molimauina e faiaoga ia le si’i i luga o le lima, a le na molia, e foliga mai, o la ia po le pulea’oga, ae feosofi atu loa tagata ma taumafai e taofi le na molia.

Sa ta’ua foi e le pulea’oga, ia le lafoina e le na molia, ia se faamatalaga, e faapea, o le a ia toe fo’i atu i le aoga ma se la’au malosi.

Ma na fa’ailoa atu e le pulea’oga i sui o le ofisa su’esu’e a leoleo, ia lona popole e tusa ai ma le saogalemu o tagata uma sa iai i le malae o a’oga, aemaise fanau aoga na iai i le taimi na tupu ai le faalavelave.

Na faamalamalama e le pulea’oga, le mafuaaga o le faateteleina o lona popolega, ona sa iai sona talitonuga, e mafai e le na molia, ona faataunu’u ana folafolaga taufaamata’u.

E tusa ai ma fa’amatalaga a molimau, sa fa’aauau le fa’alavelave, e ui ina ua tu’ua e le na molia, ia le fanua o le aoga. A’o ia savali ese atu ma le fale ta’alo, sa ta’ua e molimau le fa’aauau ona ia palauvale ma fa’aumu leotele.

Sa ta’ua e nisi o molimau, ia le fa’aoso e le na molia, o lana ta’avale ma le saosaoa o le alu ese atu o lana taavale, ae sa iai ni fanau sa i tua o le pikiapu.

Ina ua mae’a su’esu’ega a leoleo i le aoga, sa faapea loa ona o latou agai atu i le fale a le na molia.

Ma e taunu’u atu leoleo, o lo’o tu mai i fafo o lona fale, ia le na molia. Ma e tusa ai ma ripoti a leoleo, ina ua taumafai leoleo e savavali atu I le nofoaga o tu mai ai le na molia, sa ia fa’aauau ona lapata’i mai i leoleo, ina ia aua ne’i soli atu e leoleo lona fanua.

Na fa’ailoa mai e le na molia, i leoleo, sa ia fa’atinoina lona aia tatau e tautala ai, ma fa’aauau ona ia fai atu i leoleo, o la’u faamatalaga lena. Ae e ui ina sa muai tete’e le na molia, i leoleo, ae na I’u ina ia malie, e o ma leoleo, i le ofisa a leoleo.

Ma ina ua mae’a ona fa’ailoa atu e leoleo ia te ia, ona aia tatau, sa mana’o le na molia, e fai sana faamatalaga tusia, ae peitai, na toe sui lona mafaufau, i se taimi mulimuli ane.

I le latou faatalanoaga ma leoleo, sa faamaonia ai e le na molia, ia lona ita tele, i le taimi na tupu ai le faalavelave. Ona ua alu le taimi a lona afafine, o avea ma sui o le aoga i tauva ‘ese’ese fa’aleaoga, i le tausaga atoa faapea ma poloketi ‘ese’ese mo lana vasega.

I le talitonuga a le na molia, e le’i tauia lelei le galuega ma taulaga a lona afafine. Ma sa tatau ona maua e lona afafine, se togi sili atu, ae na ita, ina ua ta’u atu, e tu tolu lona afafine.

E ui ina sa fa’amaonia e le na molia, ia ana gaioiga na faia ona o lona ita, ae peitai, sa ia le faia sana molimau tusia.

O le moliaga o le Faatupu Vevesi – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe sa faatulagaina, e toe tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.