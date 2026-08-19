VAEGA 39

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

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E tamo’e atu ia Selema i totonu o le potu malolo a le faletalimalo, ae feto’ai ma le tagata. Na pau lava le mea na iloa e Selema, ina ua pa’u, o le lima o le tagata lea na la feto’ai, o tu’u atu e fa’atu mai o ia i luga.

Ma le tilotilo mai i luga o Selema, o le tamaloa lea sa fai mai ia Nero, o lo’o taumulimuli ia Repeka. O ia foi lea sa taumulimuli atu ia Selema, a’o i luga o le auala, i lana taavale.

Ua tago mai ia Selema ma po ‘ese le lima o le tamaloa ma fai atu iai, “Alu ese!”

Ae faapea atu le tamaloa, “E manaomia ona o ta talanoa. O lea sa toe maua leisi a’u fa’aaliga e uiga ia Repeka.”

Ae na le fa’alogo Selema ma tamo’e atu i le ‘elevator’. E tau oso atu ma le alii lea, ae ona tago lava o Selema, i le u’una’i lima lua mai i fafo, ae tapuni loa le faitoto’a o le ‘elevator’.

E toe matala ifo le ‘elevator’, ua o’o le teine o Selema i le vaega o le faletalimalo, o iai le potu a le tamaitai pese, o Repeka.

E savali atu Selema, o lo’o tutu mai Nero ma seisi alii, ua leai le tama faaipoipo o Tone.

Ina ua iloa mai e Nero ia le savali atu o Selema, na ia liliu loa ma tu’itu’i le faitoto’a o le potu a Repeka, ae tatala mai e Susan, le failautusi a Repeka.

“O le a le umi lea faatali ai matou?” o le fesili atu lea a Nero ia Susana.

“Ou te le iloa, o la e tau filifili sona ofu e fai,” o le tali mai lea a Susana, ma ona foliga le fiafia.

“Fai iai e 10 minute, o’u toe tu’itu’i atu, o le a lava lona ofu na e fai, o le ofu na e alu ai i le pati,” o le faapea atu lea a Nero ma toe tago i le tapuni mai le faitoto’a.

E le’i atoa lelei le 10 minute, ae toe matala mai le faitoto’a ma savali mai i fafo ia Repeka, ua mae’a ana teuga.

Ona savavali atu loa lea o le to’alima lea, i le ‘elevator’, e agai atu i lalo. E latou te taunu’u atu i le potu malolo a le faletalimalo, ua tumu mai i le ‘au pu’eata, ma le ‘au faitatala.

Ina ua lolofi atu tagata e tapu’e le ata o le tamaitai pese, o Repeka, sa lagona e Selema ia le fa’alatalata atu o se tagata ia te ia. Ma lona tepa mai i tua, o le alii lea sa tau oso atu i totonu o le ‘elevator’ faatasi ma ia.

[E FAIA PEA]