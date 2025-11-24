Molia se tamaitai i lona lima i ma’a

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le po o Oketopa 23, 2025, na vala’au atu ai se tamaitai i le Ofisa a Leoleo i Leone ma ripotia atu ai le tamaitai o Grace Kelekolio (le na molia) i lona sauaina o lana uo tama (tuagane o le tamaitai na valaau i leoleo), i se poloka sima, faapea ma lona (le na molia) fa’afefeina o lana uo tama, i le oti.

O le uo tama lea na afaina i lenei mataupu, e fa’aaogaina ia se nofoa fa’ata’avale (wheelchair).

E tusa ai ma fa’amaumauga a leoleo, ina ua taunu’u o leoleo i Malaeloa, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa muamua ona o latou talatalanoa ma le tuafafine o le alii na a’afia (o ia foi lea na valaau i leoleo).

Ma sa faamatalaina e le tuafafine o le na a’afia, o lona tuagane (le na a’afia) e nonofo ma lana teine (le na molia) i le fale tuaoi ma o aso uma lava e la te misa ai. A’o talatalanoa leoleo ma le tamaitai na valaau i leoleo, sa va’aia le na a’afia, o agai mai i fafo mai i le fale tuaoi.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia le alii sa a’afia, na ia ta’ua ia lona le malamalama i le mafua’aga ua sui ai le amio a lana uo teine (le na molia). Sa ia ta’ua e faapea, na amata le misa, i se la tauga'upu, e pei lava ona masani ona o la tau’upu ai. Ae sa fa’ate’ia o ia i le togi o ia, e le na molia, i se ma’a ma afaina ai lona lima.

Sa ta’ua foi e le na a’afia, ia le lafoina atu e le na molia, ia ni faamatalaga tau fa’amata’u, i le fasiotia o ia (le na a’afia).

Na fa’ailoa e le na molia i leoleo, ia le ma’a sa togi ai o ia e le na molia, ma na ta’ua e leoleo, e foliga mai o se poloka sima.

Sa o’o atu le EMS e siaki le na a’afia, ae sa musu e alu i le falema’i.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia Grace Kelekolio (le na molia), sa ia ta’ua le taimi sa faigaluega ai i le StarKist, na tele ni faamatalaga sa ia fa’alogo iai, e uiga i se faigauo a lana uo tama (le na a’afia) ma se teine e nofo i le latou tuaoi.

Ae sa fa’amaonia i su’esu’ega a leoleo, ua pe a ma le 10 tausaga o nonofo faatasi le na molia ma le na a’afia.

Sa ave fa’apagotaina e leoleo ia Grace ma aveina atu i le ofisa a leoleo ae peitai, sa musu e fai sana faamatalaga tusia.

Ae sa molia o ia i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.