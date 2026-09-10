Molia se tamaitai i le fa’ao’olima ona o se fusuaga i se falesa i Puapua

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O le aso 25 o Aukuso, 2026, sa fa’afeso’ota’i ai e se tamaitai, ia le Ofisa a Leoleo, i Tafuna, ma ripotia i leoleo, ia le sauaina o lona ‘niece’, e seisi tamaitai, i le falesa a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai, i Puapua.

I se taimi mulimuli ane, na molia ai ia Imelda Aiono, i lenei mataupu.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, o le te’a o le 6 i le afiafi o Aukuso 25, 2026, na agai atu ai leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, i Puapua mo le faia o a latou su’esu’ega.

I le faatalanoaga a leoleo ma le tamaitai na a’afia, sa faamatalaina ai e le tamaitai na a’afia, ia lona iai i totonu o le fale ta’alo a le falesa, ae alu atu ia Imelda (le na molia) ma fai atu, pe mafai na o la o i fafo, e talanoa ai. Sa malie iai le tamaitai na a’afia, ma o la agai i fafo ma le na molia.

Sa ta’ua e le tamaitai na a’afia, le amataina lelei o le la talanoaga, ma le na molia. Ae peitai, ona leotele ia le na molia, ma fesiligia o ia (tamaitai na a’afia) e tusa ai ma se fe’ese’esea’iga i le va o le uso laititi, a le na molia, ma le tamaitai na a’afia.

Sa fesiligia e le tamaitai na a’afia, ia Imelda (le na molia), pe aisea ua ave atu ai mataupu fa’aleaiga, i le falesa.

Ae e tusa ai ma le ripoti a leoleo, sa fa’aauau ona tau upu ia nei tamaitai e to’alua, ma i’u ai lava ina pa’i lima. Sa faamatala e le tamaitai na a’afia, na ia va’aia, ia le si’i o le lima a Imelda (le na molia), e foliga mai o lo’o sauni, e tu’i o ia (tamaitai na a’afia). Ma sa le’i iai sona (tamaitai na a’afia) manatu, o le a tu’i mo’i o ia e Imelda (le na molia).

Peitai, sa fa’ate’ia o ia, ina ua tau le tu’i a Imelda (le na molia), i lona gutu ma amata ona fasi o ia (tamaitai na a’afia).

Sa faamatala e le tamaitai na a’afia, ia lona le manatua le aofaiga o tu’i na tau ia te ia. Ae sa iai sona talitonuga, sa kiki foi o ia, e le na molia, a’o ta’atia i lalo.

Sa ia fa’ailoa atu foi i leoleo, le tau o lona ulu i se mea malo, i le taimi na fasi ai o ia, ma ia lagona ai le niniva o lona ulu, pei a matapogia.

Na ia ‘a’apa atu ma taumafai e toso mai le vae a Imelda (le na molia), ae peitai, na ‘a’apa mai ia le na molia, ma futi atu lona ulu, ma la ta’afifili ai lava lea, i luga o le sima.

E le gata i lea, na fa’ailoa atu foi e le tamaitai na a’afia, i leoleo, i le fai atu o Imelda ia te ia, e tautala so’o.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo, ia le tamaitai na a’afia, sa o latou agai atu loa, e saili ia Imelda (le na molia) ma maua atu o ia, i seisi vaega o le falesa.

I le faatalanoaga o Imelda (le na molia), sa ia fa’amaonia ai i leoleo, o ia sa muamua o’o lona lima, i le tamaitai na a’afia.

Sa fa’ailoa atu loa e leoleo, ia Imelda (le na molia), o ia o le a ave i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o le fa’atalanoaina o ia.

Ina ua fa’aauau le fa’atalanoaga o Imelda (le na molia), i le ofisa a leoleo, sa ia faamatalaina i leoleo, le mea e tasi, na faamatala e le tamaitai na a’afia, ae e le’i amata le la pisa.

Na ta’ua foi e Imelda (le na molia), na mafua ona ia alu atu i le tamaitai na ia fa’ao’olima iai, ona o se fa’alavelave na a’afia ai lona uso laititi, ma o lenei mataupu, ua atoa le masina, o tupu.

Ae na mafua ona o’o lona lima i le na a’afia, ona ua le fiafia, i le malosi o le leo a le tamaitai na a’afia, i le taimi na la talanoa ai.

O moliaga na faia e faasaga ia Imelda Aiono, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.