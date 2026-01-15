Molia se tamaitai i le faamisa i ona tuaoi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le po o Tesema 8, 2025, a’o feagai sui malu o le malo ma tiute i luga o alatele, sa tau atu ai i se faalavelave o tupu i le afioaga o Puapua, lea na loka ai se tamaitai e 28 tausaga, e suafa ia Aliki Fa’afetai, ma molia ai i le Faatupu Vevesi i Nofoaga Faitele.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’atu e se tamaitai loto mafatia ia le taavale a leoleo ma fa’ailoa iai se fa’alavelave o lo’o tupu i luma o le fale o se latou tuaoi ma o lo’o a’afia ai o ia ma lona aiga.

Na agai atu loa iai leoleo ma va’aia le to’atele o tagata, o tutu i autafa o le alatele. Sa amata ona fa’atalanoaina e leoleo ia tagata uma ma molimau, e fa’amautu le autu o le mataupu.

A’o feagai sui malu o le malo ma le faatinoga o latou tiute, sa molimauina se tamaitai o savali ‘ese atu, ae o lo’o ‘ava’avau mai lava i se aiga. Na faapea loa ona agai atu leoleo ma lokaina mai Aliki (le na molia) ma tu’u o ia i totonu o le taavale leoleo.

Sa ta’ua e leoleo le fa’aalia e Aliki (le na molia), i le taimi na ave faapagotaina ai, ia uiga o se tagata o lo’o fa’asua’ava.

E tusa ai ma le ripoti a leoleo, sa mafua ona tupu le faalavelave, ona se tauga’upu na tupu i lea afiafi, i le va o le na molia ma seisi tagata. Ma sa taumafai se tamaitai e fa’ato’ato’a le mataupu, ae peitai, na atili ona le fiafia ia le na molia ma fa’ateteleina ai le latou misa.

Sa ta’ua foi e molimau ia le va’aia o le na molia, o tu i le ogatotonu o le alatele ma ‘e’e solo ma musu e alu ‘ese mai i nofoaga lautele. E toatele tuaoi, na aofia ai ma fanau, sa fa’aopoopo lo latou popole i le saogalemu o le latou tuaoi.

Na toatele nisi o le aiga a le na molia, sa taumafai e talatalanoa i le na molia ma u’una’i o ia e toe fo’i e fa’alelei ma lona tuaoi. Ae peitai, sa avea lea ma tulaga na fa’ateteleina ai uiga le mautonu a le na molia.

I se faamatalaga a se tasi o molimau, sa ia ta’ua ai le le talafeagai o uiga na fa’aalia e le na molia, e faasaga i tagata o se aiga ma nisi na latalata atu. Sa ta’ua foi e le molimau le a’afia o loto ma finagalo o tagata o le aiga, aemaise ai ona o le leva o le po na tupu ai le faalavelave, faapea le iai o ni tama ma tina matutua i totonu o le fale.

Sa fa’ailoa atu foi i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua tupu ai se faalavelave faapenei, i le na molia ma ua avea ma atugaluga i tuaoi.

I le faaiuga o su’esu’ega a leoleo i lenei mataupu, na molia ai loa Aliki Fa’afetai i le moliaga o le Faatupu Vevesi i Nofoaga Lautele – o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, mo le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $250 se vaegatupe na faatulagaina e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.