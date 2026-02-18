MOLIA SE TAMAITAI 25 TAUSAGA I LE FA’AO’OLIMA I SE TINA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 17 o Ianuari, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia se tamaitai e suafa ia Caroline Matautia, ona o se fa’alavelave na tupu i Vaitogi i le taeao o le aso Toona’i.

O se taimi mulimuli ane, sa faapea ona molia ai Caroline, i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’atupu Vevesi i nofoaga lautele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a leoleo, na o’o atu se vala’au i le ofisa a leoleo, e uiga i se tina na sauaina ma sulufa’i atu i le fale a sana uo.

Ina ua taunu’u leoleo i le fale a le uo na sulufa’i iai le tina na a’afia, sa molimauina e leoleo ia le loto mafatia o le tina na a’afia, ma na iai ni manu’a i ona foliga.

Sa faamatalaina e le uo a le tina na a’afia, o ia foi lea sa valaau i leoleo, sa fai sana malologa i totonu o lona fale, ae taunu’u atu le tina na a’afia, o lo’o tagi ma talosagaina se fesoasoani. Na ta’ua e le tina na valaau i leoleo, ia lona va’aia o le tulaga mafatia na iai le tina na a’afia ma le manu’a o ona foliga, ma sa ia (tina na a’afia) taumafai e faamatala le mea na tupu.

I le faamatalaga a le tina na a’afia, i leoleo, sa ia ta’ua ai lona savali atu i le fale a lana uo ma se iPad a se tasi o ona alo, e masani ona fa’aaoga mo ana meaaoga. Ae alu atu ia Caroline (le na molia) ma fesili atu po o fea e alu ai, ma po o ai e ana ia le iPad. Sa tali atu le tina na a’afia, o le iPad a lana fanau. Ma na taumafai e fa’aali atu ata a lana fanau sa i totonu o le iPad, ma a latou meaaoga.

Ae peitai, sa fa’alatalata atu le na molia, i le tina na a’afia, ma tu’ua’ia o ia (tina na a’afia) i le pepelo ma o’o ai lava ina tu’i e Caroline (le na molia) ia le tina. Sa ta’ua e le tina na a’afia, le tu’i fa’alua o ia e le na molia, ma i’u ina pa’u ai i lalo. Ona kiki fa’atolu lea o ia e le na molia.

Na ta’ua foi e le tina na a’afia, i leoleo, ia le oso atu o le uo tama a Caroline (le na molia) ma toso ese o ia (Caroline). Ma na tu loa i luga le tina na a’afia ma fa’atopetope atu i le fale a lana uo.

Sa faamatalaina e le tina na a’afia, i leoleo, ia foliga o le na molia ma ona laei. Ma sa ia fa’ailoa atu foi i leoleo, le iai pea o Caroline (le na molia) ma lana uo tama, i le eria sa fasi ai o ia.

A’o agai atu leoleo e saili ia le na molia, sa va’aia ia ni alii se to’alua ma se tamaitai e to’atasi, o savali atu i luga o le auala. Na va’aia e leoleo le tutusa o le faamatalaga mai i le tina na a’afia, ma foliga ma la’ei o le tamaitai, ma taofi ai loa e leoleo i latou ma fesiligia i latou, e tusa ai ma le fa’alavelave na tupu.

Sa ta’u atu e le to’atolu lea, i leoleo, o latou sa i le fale, ae o lea fa’ato’a o mai i fafo, ona o popolega i tagata gaoi i le eria.

Na fa’atonuina e leoleo ia le tamaitai, e latou te malaga i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, o lo’o fa’atali mai ai le tina na a’afia, e fa’amautu po o ia (le na molia) na tupu ai le faalavelave. O iina na fa’amaonia ai e le tina na a’afia, o le tagata tonu lava lea na sauaina o ia.

Sa faapea loa ona ave faapagotaina Caroline (le na molia), e leoleo ma momoli atu o ia i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

I le fa’atalanoaga o Caroline (le na molia), e leoleo, sa ia ta’ua ai, ia lo latou i fafo o le latou fale, e ula a latou sikareti, ae savali atu loa le tina na a’afia i Vaitogi, mai i Iliili. Ma na ta’ua e le na molia, e alu atu le tina na a’afia, o lo’o tagi. Na ia (caroline) alu atu ma fesili i le tina na a’afia, po o ‘okay’ ma po o ai e ana le iPad la e alu atu ma ia.

E tusa ai ma faamaumauga a leoleo, sa tali mai le tina na a’afia, ia Caroline (le na molia), o le iPad a lona alo. Ona fai atu lea o le na molia, i le tina na a’afia, ua lelei. Ma uma ai iina ma le la talanoaga.

Sa te’ena e Caroline (le na molia), ia tu’uaiga e faapea sa ia fa’ao’olima, i le tina na a’afia.

Sa taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai o ia, a’o faagasolo lona faamasinoga.