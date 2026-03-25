Molia se fafine i le fa’ao’olima ina ua misa aiga i fanua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 13 o Mati, 2026, na molia ai se tina mai i Nu’uuli, i le fa’ao’olima i lona tulaga e tolu, ona o se fe’ese’esea’iga na tula’i mai i fanua, i le aso 8 o Novema, 2025.

O le moliaga o le tina ia Amuia Te’o, o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu, o se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le na molia, i le falepuipui, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina mai ai i tua, a’o fa’agasolo ia lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le 9 i le taeao o le aso 8 o Novema, 2025, sa tupu ai lenei fa’alavelave i le Coconut Point, i Nu’uuli. Ma sa su’esu’eina e leoleo ia le mataupu, amata mai ia Novema 8, 2025 se’ia o’o mai i le masina o Tesema, ae o Fepuari 2026, na faila ai e le ofisa a le Loia Sili ia moliaga.

O Amuia (le na molia), sa na valaauina leoleo, ina ua tupu le fa’alavelave, ae peitai, e mae’a ifo su’esu’ega a leoleo, sa fa’amautu ai i molimau a i latou na iai i le taimi na tupu ai le faalavelave, ma le na a’afia, o ia (Amuia) sa fa’ao’olima i le na a’afia.

E tusa ai ma ripoti a le malo, na amata mai lenei mataupu, i se fe’ese’esea’iga o manatu, i le va o le na molia ma tagata o seisi aiga, e tusa ai ma le fa’aaogaina o se vaega o se fanua a le aiga potopoto. Ma na ta’ua e leoleo, ia fa’ateteleina o le fe’ese’esea’iga, ma i’u ai lava ina pa’i lima.

E tusa ai ma su’esu’ega a leoleo, sa ta’ua ai le totoina e le na molia, ia ni niu i luga o le fanua lea na mafua ai le pisa, ma ua fai sina umi o tausi e le na molia, ia lea fanua. Ma sa iai sona (le na molia) talitonuga, o lo’o iai ia te ia, le aia tatau e fa’aaoga ma tausia lea fanua, ona o lo’o i atunu’u i fafo nisi o le aiga.

Ae peitai, sa ta’ua e le aiga na pisa ma Amuia (le na molia), na mafua ona o latou agai atu e fa’amama le fanua, ona o se faatonuga a le latou matai.

Na ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, e faapea, o le taeao na tupu ai le fa’alavelave, sa galulue ai tagata o le aiga nap isa ma le na molia, i le fanua, e ala i le ave’esea o niu ma pa’u taavale. Ae na alu atu le na molia ma fa’atonuina le aiga, e taofi le latou galuega ma toe tu’u niu i le mea na iai.

Sa ta’ua e molimau, ia le fa’aalia o le le fiafia, a le na molia ma ia taumafai e taofi le galuega. Ae peitai, sa leai se isi na faalogo iai, ma fa’aauau pea le latou galuega.

O iina na amata ai loa ona tau’ai e le na molia, ia niu i se alii na taumafai e ave’ese ia pa’u taavale. Sa ta’ua e leoleo ia le u’una’i e le na molia, ia le alii ma tupu ai loa le misa, ma o’o ai lava ina po e le na molia, ia foliga o le alii sa taumafai e ave’ese ia pa’u taavale.

Sa ta’ua e le alii na a’afia, ia lona ita tele ona o le pa’i atu o le na molia, ia te ia. Ae na ia filifili e le taui ma sui, ae o le a ia faia sana tagi e faasaga i le na molia.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa o latou taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu. Sa finau pea le na molia, o le fanua, o se fanua a le aiga potopoto ma e iai aia a tagata uma o le aiga.

O se taimi mulimuli ane, na taunu’u atu ai le matai o le aiga ma ia fa’amaonia ia le faia o lana faatonuga, i le aiga na galulue i le fanua, e ave’ese ia niu ma fa’amama le fanua. Sa ta’ua e le matai, le totoina o ia la’au, e aunoa ma se fa’atagana, ma o le eria lea o lo’o pisa ai, o lo’o i totonu o le itu a lona aiga.

Sa fa’aalia foi e le matai, ia le tele o tausaga, o pisa aiga nei e lua i le mataupu lava lea, ma ua o’o foi le latou mataupu i le Ofisa a le Mataupu tau Samoa, mo se faaiuga.

Na ta’ua foi e le matai le iai o se fa’atonuga mai i le faamasinoga, e ta’atia ai le fanua i lona tulaga o iai, lea e mafua ai ona fefeu le latou mataupu ma tula’i mai ai le tele o fe’ese’esea’iga i le va o aiga.

Ina ua mae’a ulua’i su’esu’ega a leoleo, sa fa’amautu ai le iai o molimau e molia ai Amuia Te’o, ma na ia tu’uina i leoleo se faamatalaga, e fa’amaonia ai lona faamisa i le na a’afia, ma lona togiina o se niu, i le taimi na tupu ai le faalavelave.