Molia se alii i le soli fanua a’o faia sana toliga niu

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Setema 16, 2026, na tu’ua’ia ai ia Malaga Junior Tagavi, i le solivale o se faato’aga a se aiga i Futiga ma fai ai sana toliga niu, e ui ina sa fautuaina fa’afia o ia, e aua ne’i toe o’o atu i le fanua.

Sa molia Malaga i le Solivale o fanua e aunoa ma se fa’atagana, o se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave i le 6:38 i le po, ina ua va’aia e se tagata, ia le na molia, o fa’aaoga se lou e toli niu ai i le fanua o seisi aiga.

Sa logoina ia le ofisa a leoleo, ma ina ua taunu’u leoleo, sa maua atu ia le alii o Malaga ma sana ato niu e 10, ma se lou e 10 futu le umi, lea na fa’aaoga e faia ai lana toliga niu.

I se faatalanoaga a leoleo ma le pule o le fanua, sa faamanino e le pule o le fanua, i leoleo, ia le alu atu o se tasi o fanau a lana fanau, ma ta’u atu le va’aia o se tagata i le latou fa’ato’aga. Na ta’ua foi e le pule o le fanua, ua fai so’o e le na molia, ia lea tulaga, o le alu atu I latou fanua e aunoa ma se faatagana.

Ma ua fa’afia ona lapata’ia le na molia, e tusa ai ma le solivale o le latou fanua, o le faamatalaga lea a le pule o le fanua, e pei ona ta’ua i faamaumauga a le malo.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoaina e leoleo, ia le pule o le fanua, sa faapea loa ona fa’atalanoaina ia le molimau (grandson). Ma i le faamatalaga a le molimau, sa auai atu i se sauniga lotu i le afiafi na tupu ai le faalavelave, ae ina ua toe fo’i ifo i le fale, na ia va’aia ai le na molia, o fai sana toliga niu, i le latou toga niu.

Ae ina ua vala’au atu iai le molimau, ia Malaga (le na molia), sa sola ‘ese le na molia, ae tia’i ana niu ma le lou.

Ona tago lea o le molimau, i le tu’u ia nu’u i totonu o le ato launiu, ma ave i le latou fale ma fa’aali i matua o ona matua.

Sa fa’ailoa atu e pule o le fanua, i leoleo, ia le fale o le aiga a le na molia, ina ia mafai ona fesoasoani i a latou su’esu’ega.

Na muamua ona su’esu’e e leoleo ia le eria lea sa toli niu ai ia le na molia, ae peitai, na le maua o ia. O lea na o latou agai atu loa, i le fale o lona aiga, ma tau atu ai i lona tuafafine. Ae a fa’asino iai e le tuafafine a le na molia, ia se fale, i luma o le fale a le tuafafine, o lo’o nofo ai le na molia.

Sa fiu le tuafafine a le na molia, e tu’itu’i le faitoto’a o le fale ma tauvala’au le igoa, o le na molia, peitai, e leai seisi na tali ifo.

A’o talatalanoa ia leoleo ma le tuafafine o le na molia, sa fa’ailoa iai e le tuafafine a le na molia, o latou, e aiga ma le ulugalii e ana le fanua lea sa toli niu ai ia le na molia.