Molia se alii i le manu’a ai o se teineititi 4 tausaga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 27 o Iuni, 2026, na tu’ua’ia ai se alii e 22 tausaga, i lona togia o se la’au u’amea i totonu o le fale a se aiga, ma manu’a ai se teineititi e 4 tausaga, na i totonu o le fale. E o’o mai i le taimi na faila ai le ripoti a leoleo, i lenei mataupu, o loo’o tau saili lava ia le na molia.

[Ua le lomia igoa o i latou na molia ma a’afia i lenei mataupu, aua le puipuiga o le teineititi na a’afia.]

Ae e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave ona o se fe’ese’esea’iga i le va o le na molia ma lona tama ma togi ai e le na molia, ia se u’amea, i totonu o le fale a le latou tuaoi, ma lavea ai le teineititi 4 tausaga, na i totonu o le fale.

Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa fa’afetaui mai i latou, e le tina o le teineititi na a’afia ma ia (tina) faamatalaina i leoleo, ia le faalavelave na tupu. A’o faatalanoa e leoleo ia le tina ma nisi o lona aiga, sa agai atu isi leoleo e faatalanoa ia matua o le na molia.

Sa faamatalaina e le tina o le teineititi na a’afia, i leoleo, ia lona lagona mai o se tauga’upu, i fafo, ma ia savali mai ai e va’ai, ae ona va’aia se tagata o tamo’e atu i autafa o le latou fale. E le’i umi, ae lele atu le u’amea i totonu o le latou fale ma tau i lana tama.

Na ta’ua foi e le tina a le teineititi na a’afia, ia lona va’aia o le na molia, o ia togia le u’amea i le latou fale.

Sa faamatala foi e le teineititi na lavea, i leoleo, ia lona tu i autafa o lona tina, ae fa’ate’ia i latou ina ua lele atu le u’amea mai i le fa’amalama ma tau i lona fatafata. Sa ia manatua le si’i mai o ia, i fafo o le fale, e lona tina.

Na faapea ona o’o atu ma le vaega a le EMS mo le faia o latou su’esu’ega i le soifua maloloina o le teineititi na a’afia i le faalavelave.

Sa faamatala e matua o le na molia, i leoleo, ia le otegiaina e le tamaloa o lona atalii (le na molia), ona o lana amio. I le vevela o le taugaupu a le tamaloa ma lona atalii (le na molia), na tamo’e ai le na molia, i le fanua o le latou tuaoi, agai i tua o le fale a le tuaoi.

Ae sa ta’ua e le tama o le na molia, e na te le’i vaai o u’u e lona atalii (le na molia) ia se u’amea i lona lima, i lea taimi.

O le aoauli o le aso na tupu ai le faalavelave, sa agai atu loa leoleo e taumafai e saili mai ia le na molia, ae peitai, sa le’i faamanuiaina a latou taumafaiga.

O moliaga na faia e faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e o’o atu i le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faaleagaina o mea totino i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E $1,000 se vaegatupe na fa’atulagaina mo le tatalaina i tua, o le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.