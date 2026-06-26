Molia se alii i lona folafola le fasiotia o lona tina fai

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 10 o Iuni, 2026, na valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, ma ripotia sana tama fai, ua nofo ma faalala le fasiotia o ia, a’o la tau ‘upu i luma o le latou fale, i Aua.

O se taimi mulimuli ane, na lokaina ai Sione Pulou ma molia i le Fa’ao’olima ma le Faatupu Vevesi, ona o lenei mataupu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa agai atu leoleo, i Aua, mo le su’esu’eina o lenei mataupu, ma maua atu le tina na a’afia, o saofa’i mai i autafa o se tu’ugamau, ma tagi.

I le faamatalaga a le tina, i leoleo, na fo’i atu i le fale, mai i Fagatogo, o tu se taavale i luma o le fale. Ma na ia va’aia, ia le na molia, o la’u ana meatotino, i totonu o le taavale.

Sa ta’ua e le tina, ia lona savali atu ma toe faamanatu, i le na molia, e tusa ai ma tupe mai i le lafoga, mo lana tama teine ma fanau a lana fanau.

Na faamatala e le tina, ia le fa’aaogaina e le na molia, ia le fanau a lana tama teine, e faila ai lana lafoga. O se mataupu na avea ma faafitauli i lo latou va.

Ae peitai, na avea le ta’ua e le tina na a’afia, o le lafoga, ma tulaga sa to’atama’i ai le na molia, ma amata ona ‘e’e mai i le tina na a’afia. I lana faamatalaga, sa ta’ua ai e le tina na a’afia, ia le le gata ina palauvale atu le na molia, ia te ia, ae na fa’apea foi ona folafola le fasiotia o ia (tina) i se aga’ese.

Na faapea foi ona lapata’ia e le na molia, ia le tina na a’afia, ina ia aua ne’i suia loka o le fale, aua a toe fo’i atu ua sui loka o le fale, ole a ia (le na molia) talepeina le fale ma fasiotia o ia (tina).

Ma na fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, e ui ua tu’ua e le na molia, ia le fanua, ae peitai, o lo’o atugalu pea lona loto ona o folafolaga taufa’amata’u, sa lafoina atu e le na molia.

Sa faapea foi ona faatalanoaina e leoleo, ia se tamaitai sa molimauina ia le faalavelave, a’o savali ane i tafatafa o le fale.

Na faamatalaina e le molimau, ia lona lagonaina o le ‘e’e a le na molia, i le tina na a’afia, ma le folafolaina e le na molia, o le fasiotia, o le tina na a’afia, atoa ai ma le lapataiga, ina ia ‘aua ne’i suia loka o le fale.

Sa faapea foi ona faamalamalama e le molimau, i leoleo, ia lona toe fo’i atu i le eria, e aumai lana ID, ae ona toe fa’alogoina le valaau atu o le na molia, i le tina na a’afia, ae e le’i alu ‘ese lana taavale.

O lea, na agai atu ai loa leoleo, i le Falelima i Sasa’e, mo le sailiga o le pikiapu a le na molia, ona sa fa’ailoa iai e le tina, ia le agai atu o le na molia, i Sasa’e. Sa tau atu leoleo, i se taavale o paka i luma o se fale i Alofau, e tali tutusa ma le pikiapu sa faamatala e le tina na a’afia.

Na aveina e leoleo ia le na molia, i le ofisa a leoleo i Fagatogo mo le fa’ataunu’uina o a latou su’esu’ega.

O iina, na faamaonia ai e Sione Pulou (le na molia), ia le faia o se la tauga’upu ma lona tina fai, i Aua ma lona fa’afefeina o ia (tina), i le oti, e ala i le fa’aaogaina o se aga’ese. E le gata i lea, o lona folafolaina o le faaleagaina o le fale, pe afai e toe fo’i atu, ae ua sui loka o le fale.

Ina ua fesiligia o ia (le na molia), i le mafua’aga sa ia faia ai nei faamatalaga, sa ta’ua e le na molia, ia lona ita tele i lona tina fai, ona o le fesili so’o atu ia te ia, e uiga, i tupe o lafoga.

Sa faia e le na molia, ia se molimau tusitusia, e tusa ai ma le faalavelave na tupu.

Na aofia i totonu o ripoti a leoleo, ia le tala’aga o le soifuaga tau tulafono a le na molia, ma le moliaina o ia, i le 2006 i le gaoi ma le faaleagaina o meatotino.

E le gata i lea, na molia foi o ia i le tulafono, i le 2015, i le fa’ao’olima, faomea ma le solivale o fanua a isi.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, o le fanua lea sa tupu ai le faalavelave, e pule ai se faifeau, e aiga ma le tina na a’afia, o lo’o nofo i atunu’u i fafo.

Ae sa nonofo faatasi ai ia le na molia, ona sa faaipoipo atu lona tua’a, i le tina na a’afia. Ae ua fa’ilagi le folauga a le tama o le aiga, sa le nofo mau ai le na molia.

O le aso na tupu ai le faalavelave, sa toe fo’i atu ai le na molia, e piki mai ana meatotino mai i le fale.

O moliaga na faia e faasaga ia Sione Pulou, sa aofia ai le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu ma le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti.

O nei moliaga, o vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ta’i 15 aso i le moliaga e tasi. Po o se sala tupe, e ta’i $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina Sione, e aunoa ma se vaegatupe sa faatulagaina, e mafai ona toe tatala ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.