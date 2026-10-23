Molia se alii i le fasi o lana uo teine
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
I le aso 14 o Setema, 2026, na fa’afeso’ota’i atu ai e se tamaitai ia le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e ripoti iai sana uo tama, o Taleni Nove, lea na molia i le fa’ao’olima i se taimi mulimuli ae.
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lenei faalavelave sa tupu i le 8:24 i le po. Ae ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ua leai le tamaitai sa valaau atu i le Ofisa a Leoleo, leai foi ma le na molia.
Ae na va’aia e leoleo, ia se alii o tu i luma o le faleoloa, ma o ia lea sa molimauina ia le faalavelave. Na fa’ailo e le molimau i leoleo, ia le tu’ua e le tamaitai na valaau atu i le ofisa a leoleo, ma le alii na molia, ina ua ua mae’a ona vala’au le tamaitai i le ofisa a leoleo.
Sa faamatala e le molimau, i leoleo, ia lona va’aia o se alii Samoa, o tu’i fa’alua ia le ulu, o le tamaitai, ma pa’u ai i lalo le tamaitai. Ma e tusa ai ma le faamatalaga a le molimau, e foliga mai, sa taumafai le alii, e titina le ua o le tamaitai ma toso atu o ia mai i le faitoto’a o le faleoloa, agai i le pakaga taavale.
Na ta’ua e le molimau, ia lona valaau atu i le na molia, e soia, ina ua pa’u i lalo, ia le tamaitai. Ma alu ‘ese atu ai ia le na molia mai luma o le faleoloa.
Sa faatalanoaina foi e leoleo, ia seisi molimau, o le fa’atauoloa
During an interview with investigators, the witness stated that he observed a Samoan man striking a woman twice in the head with his fist, causing her to fall to the ground, ma na tali tutusa a la molimau ma le molimau muamua.
E tusa ai ma le faamatalaga a le faatau’oloa, sa foliga mai na fai se tauga’upu a le alii na molia ma le tamaitai na a’afia, i le taimi na la fa’ato’a ulufale atu ai i totonu o le faleoloa. O se taimi mulimuli ane, na savali ai i fafo, ia le na molia ma fa’atalitali mai ai, a’o iai pea le tamaitai i totonu o le faleoloa.
Na ta’ua foi e le fa’atau’oloa, ia le amata ona fa’aalia uiga saua, o le na molia, ina ua toe savali atu i fafo ia le tamaitai, e ala i le u’una’ia o ia (tamaitai), i lalo, a’o taumafai le tamaitai e ufiufi ona foliga.
Sa faapea foi ona tu’uina atu i leoleo, ia ata vitio mai i le masini pu’e ata, a le faleoloa, lea na mafai ona maua ai foliga o le na molia ma le tamaitai na a’afia. Aemaise ai, le faamautuina o faamatalaga a molimau.
Na faapea loa ona agai atu leoleo, mo le tau sailiga o le na molia ma le tamaitai, ae tau atu i se alii o savali mai i luga o le alatele. Na maitauina e leoleo, e tutusa la’ei o lea alii ma la’ei o le alii sa pu’eina lona ata i luga o ata vitio a le faleoloa.
Ina ua fa’atu e leoleo, ia le alii i luga o le aual, sa fa’amaonia, o ia o Taleni Nove (le na molia) ma ave faapagotaina ai loa o ia e leoleo, ma o latou toe fo’i atu i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, ina ia mafai ona faamautu e molimau, o ia lea sa fa’atupuina le faalavelave.
Sa ta’ua i ripoti a leoleo, ia lo latou maitauina o le fa’asua’ava o Taleni (le na molia), ina o taumafai e tu’u o ia i totonu o le taavale a leoleo ma le taimi sa faatalanoa ai o ia.
O le taimi foi lea, o lo’o taumafai leoleo, e saili ia le tamaitai na a’afia, ae na maua atu o ia, i le fale o lona aiga, i Faleniu. Ma sa aveina foi o ia i le Ofisa a Leoleo mo le fa’aauauina o su’esu’ega a leoleo faapea le siakiina o ia e vaega a le EMS.
I faamatalaga tu’ugutu ma tusitusia, a le tamaitai na a’afia, sa ia ta’ua ai e faapea, ua tolu tausaga o le la faigauo ma le na molia ma o se mafutaga e tumu i misa ma tauga’upu, ma o’o atu ai lava i le pa’i lima. AE peitai, sa le faia se tagi a le tamaitai e faasaga i le na molia, ona o lona alofa ia te ia (le na molia).
Sa faamatala e le tamaitai, ia le faalavelave na tupu i le aso 14, na amata i le taeao, i le latou fale, i Faleniu, ina ua le fiafia ia le ua molia ma tu’ua’ia o ia (tamaitai), i le le faamaoni i lo la va. I le la tauga’upu sa fai, na futi mai ai e le na molia, ia lona ulu ma ia pa’u atu ai i lalo. E le gata i lea, sa tatu’i e le na molia, ia lona ulu.
Sa ta’ua foi e le tamaitai, le tupu o nei mea uma, ae e leai seisi o le latou aiga, na i le fale.
I le faalavelave lea na tupu i le afiafi, na faamatala e le tamaitai, ia lona alu atu i le faleoloa a le BNF, i Iliili, e fa’aaoga se telefoni, e valaau ai le ofisa a leoleo, e ripoti iai le sauaina o ia. Ae peitai, na alu atu ia le na molia, ma fa’alala atu le toe fasia o ia (tamaitai), pe afai ae o atu ni leoleo.
Sa ta’ua e le tamaitai, ia le u’uina o lona ua, e le na molia ma taumafai e tose ‘ese mai o ia, mai i le faleoloa, ma ia pa’u ai i lalo. O le toe fo’i faalua atu o le na molia, sa ia u’uina ai lona (tamaitai) ulu ma tu’i o ia, ma toso mai o ia i le pakaga taavale.
I su’esu’ega a le vaega a le EMS sa faia, na fa’amautuina ai le atoa o le fa masina, o le ma’itaga a le tamaitai na a’afia.
I le faamatalaga a le na molia, i leoleo, sa ia fa’aalia ai le faia o sana inuga pia, i lea taeao ma le tamaitai na a’afia, ma amata ona fa’aalia ni uiga faamisa o le tamaitai, ia te ia (le na molia), ma o’o ai lava ina faia ai se la tauga’upu. O se taimi mulimuli ane, na alu ai le tamaitai i le faleoloa, e fa’aaoga se telefoni.
Ae ona o le umi na alu ai le tamaitai, sa tau masalosalo ai le na molia, ma ia alu ai i le faleoloa e su’esu’e, po o ai o lo’o talanoa ai le tamaitai, ma ia iloa ai, ua valaau e le tamaitai ia leoleo. O iina nao so ai lona ita ma ia alu ai i fafo ma le faleoloa, e faatalitali le alu atu o le tamaitai.
Ma na ia (le na molia) faamaonia ia lona sauaina o le tamaitai, ae la te le’i o ese ma le faleoloa.
O moliaga na faia e faasaga ia Taleni Nove, na aofia ai:
Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga faitele (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.
Faitauga 2, 3 & 4: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ I solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.
E $5,000 se tinoitupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.