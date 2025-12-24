Molia se alii i le fa’ao’olima i lona tama

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Novema 14, 2025, sa o’o atu ai se valaau i le Ofisa Leoleo a Tafuna, e tusa ai ma se alii e 27 tausaga le matua, na masalomia i lona sauaina o lona tua’a e 65 tausaga le matua.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, sa failaina i le Faamasinoga Faaleitumalo ia Novema 21, 2025, i le 7:22 o le po o Novema 14, ia le ripotia atu o Afega Uaita i le Ofisa a Leoleo, e lona uso o lona tama, i le ofisa a leoleo.

Na ta’ua e le uso o le tama a Uaita (le na molia), o lenei faalavelave sa tupu i le po ua mavae, i le latou fale i Faleniu a’o moe.

Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma fetaui ma le uso o le tama a Uaita (le na molia), lea na valaau mai i leoleo, i luga o le auala e tau i le latou.

I le faatalanoaga a leoleo ma le uso o le tama a le na molia, sa ia faamatalaina ai le tupu o le faalavelave a’o moe i le po. Ina ua fesili atu lona uso, i lona atalii (le na molia) e fa’aitiitia le pisa, ona ua leva le afiafi, ma ua momoe tagata.

Ae oso mai le na molia, i le taumafai e titina le ua o lona tama ma sasa o ia i se paipa uga ½ inisi, ma nisi taimi sa fa’aaoga ai e Uaita (le na molia) ia ona lima e fasi ai lona tama.

Ina ua mae’a ona fa’atalanoa e leoleo ia le na valaau atu i le ofisa a leoleo, sa o latou liliu loa, i le fa’atalanoaina o Uaita (le na molia). Ma sa ia ta’ua ia lona ita, ina ua togi e se tagata ia le latou fale i ni ma’a, i le 7:20 i le po. Ae sa ia te’ena ia tu’ua’iga i lona sauaina o lona tama.

Ma na ta’ua e Uaita (le na molia), na mafua ona manu’a lona tama, ona sa pa’u ma tau lona ulu i le tulimanu o le moega.

Na valaau e leoleo ia se auaunaga a le vaega a le EMS, e siaki ia manu’a o le tama matua, ae peitai, sa te’ena e le tama matua ia ni togafitiga.

I le faamatalaga a le tama matua na a’afia, sa ia ta’ua ai e faapea, na taumafai lona atalii, o Afega Uaita (lea na molia), e titina lona ua ma fasi o ia i ona lima ma se paipa uga.

Sa maitauina e leoleo ia ni ma’osia i foliga ma luma o le lima taumatau, faapea ma autafa o le mata taumatau, a le tama matua. Sa faapea foi ona faasino e le tama matua, i leoleo, isi ona manu’a i autafa o lona mata tauagavale, ma le totolia o totonu o lona mata. Atoa ai ma totonu o lona gutu.

Na faapea loa ona ave faapagota e leoleo ia Uaita ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo, ae o le taimi lea, sa amata ona faapisapisa ia le na molia, ma ‘e’e i totonu o le taavale a leoleo.

Ina ua toe su’esu’eina le na molia, i le ofisa a leoleo, sa fa’aauau pea ona ia tete’e i tu’ua’iga, i lona sauaina o lona tama. Ma fa’aauau pea ona fai mai, na pa’u lona tama ma tau lona ulu i le tulimanu o le moega.

Sa molia ia Afega Uaita i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga), ae si’itia o faasalaga – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, ae o fa’asalaga, o fa’asalaga mo solitulafono i le vaega ‘B’, lea e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga, faatasi ma le si’itia o faasalaga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, ae o fa’asalaga e mo solitulafono i le vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, lea e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Sauaina o se tama po o se tina matua (sauaga i totonu o le aiga) ma le siitia o faasalaga – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, ae o fa’asalaga o le a fa’aaogaina ai faasalaga o solitulafono i le vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, lea e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga, po o se sala tupe e le laititi ifo ma le $150; po o faasalaga uma e lua.

Sa taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.Molia se alii i le fa’ao’olima i lona tama

