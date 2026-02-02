Molia se alii i le fa’ao’olima ae fa’ato’a mae’a aso Kerisimasi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le afiafi o Tesema 26, 2025, na agai atu ai leoleo i A’asu, e tali se vala’au, mai i se aiga, i le alu atu o se alii i totonu o le latou fale e aunoa ma se fa’atagana, ma save’u le filemu i totonu o le latou aiga.

Na faamatala e le tina, i leoleo, sa ia lagonaina le misa a le susuga ia Ioane Gali (le na molia) ma lona tina, i le latou fale (tuaoi), ae na fa’ate’ia o ia, ina ua alu atu Ioane (le na molia) ma ulufale atu i totonu o le latou fale, e aunoa ma se faatagana.

Sa ta’ua e le tina le savali atu lava o le na molia, i totonu o le latou fale, ma taumafai e tu’i o ia. O iina na tamo’e mai ai sona alo ma se aga’ese. Ae na tago le na molia, i le u’u atu lana tama 12 tausaga ma sogi i lona muaulu, ona liliu atu lea i lana tama matua ma fa’amata’u o ia (tama matua) i le oti.

O le va o le fale a le tina na a’afia ma le fale o le na molia, e pe a ma le 40 i le 50 futu le mamao.

Sa mauaina e leoleo ia le na molia, ma aveina atu o ia i le ofisa a leoleo i Tafuna mo le fa’aauauina o su’esu’ega.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, ia se faamatalaga a le tina a le na molia. Lea na ia fa’ailoa atu i leoleo, le faia o se tafaoga a le latou aiga i lea aso, ma na alu ai ma le na molia. Ae ina ua o latou fo’i atu i le fale, sa alu atu ai le tina e siaki ia se meaalofa o le Kerisimasi, sa i totonu o le fale o lo’o nonofo ai lona alo (le na molia) ma lana uo teine, ae alu atu le tina, ua mae’a ona tatalaina le meaalofa.

Sa ta’ua e le tina ia lona fesiligia o le na molia, e uiga i le meaalofa, ae ita ai le na molia, ma amata ona palauvale ma tatu’i puipui o le fale. Sa ta’ua foi e le tina, ia le tu’iina e le na molia, o le pito i tua o le latou taavale, ona savali lea agai i le fale o le latou tuaoi, lea na fa’aauau ai ona faatupu vevesi ai le na molia.

Na fa’ailoa atu foi e le tina, i leoleo, le tagofia e lana tama (le na molia) o ‘ava malolosi, i le tafaoga a le latou aiga. Ma o le masani a lea a lana tama (le na molia), o le faatupu vevesi ma fa’aleaga meatotino a le latou aiga.

I sana fa’amatalaga fa’amaumauina, sa ta’ua ai e le tama 19 tausaga a le tina na a’afia, ia le fai o ana galuega i fafo o le latou fale, i le aso na tupu ai le fa’alavelave, ae ona lagona ia se tauga’upu i totonu o le fale. Ma ia lagonaina le na molia, o lafo ni upu tau fa’amata’u i lona tina, ma o le mafua’aga lea na sau ai ma le aga’ese i totonu o le fale, e puipui lona tina.

Sa ta’ua e le alii 19 tausaga, e ulufale atu i totonu o le latou fale, o lo’o taumafai ona taumafai e tuli ‘ese le na molia, ae musu. Ma sa fa’afefeina o ia, e le na molia, i le oti, ona sa ia (alii 19 tausaga) e puipui lona tina.

I le ofisa a leoleo, sa fautuaina ai e leoleo ia le na molia, e tusa ai ma ona aia tatau fa’aletulafono. E ui ina sa ia sainia se pepa e fa’amaonia ai lona malamalama i ona aia tatau, ae sa ia te’ena le faia o sana faamatalaga e tusa ai ma le faalavelave.

Na molia o ia, i moliaga na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu. O ni moliaga i le vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le 15 aso, po o se sala tupe e le silia ma le ta’i $300 i le moliaga; po o faasalaga uma e lua.

Na molia foi o ia i le Solivale o fanua ma fale, e aunoa ma se fa’atagana. O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faapea ma le moliaga o le Faomea i lona tulaga e lua – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

E le i ta’ua i fa’amaumauga ia se vaegatupe na fa’atulagaina, e tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.