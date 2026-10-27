Molia se alii i le faaleagaina o se taavale, le mautinoa pe sa maua o ia e leoleo

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Ia Setema 21, 2026, na o’o atu ai se tamaitai mai Petesa, i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o se tagata, ua na fa’aleagaina lana taavale.

O se taimi mulimuli ane, na molia ai le susuga ia Simpson Sinoti, i le moliaga o le Fa’aleagaina o Meatotino, i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave i le va o le 1:30 ma le 2:00, i le vaveao o Setema 21, 2026, a’o tu le taavale, i tafatafa o le fale, ae na fa’ato’a nofo malamalama ai le e ana le ta’avale, i le aso na soso’o ai.

O tulaga na fa’aleagaina o le taavale, o le ta’e nutilili’i o le fa’amalama pito i tua.

E tusa ai ma le ripoti a leoleo, sa faamanino e le e ana le taavale, ia lona usu i lana galuega, i le 5:00 i lea taeao, e aunoa ma sona iloa, ua faaleagaina lana taavale.

Ae o le 12:10 i le aoauli, a’o ia savali atu i lana taavale, lea sa paka i le pakaga taavale a le LBJ, na fa’ato’a ia iloa ai, ua leaga atoa ia le faamalama pito i tua, o lana taavale.

Sa toe fo’i le tamaitai ma fesili i le sikulaki o le LBJ, pe sa ia molimauina se faalavelave, na tupu i lana taavale. Peitai, sa tali le sikulaki, e leai.

O lea na fa’afeso’ota’i ai e le tamaitai, e ana le taavale, ia le ofisa a leoleo i Fagatogo ma faila ai sana ripoti. Ae sa faatonuina o ia, e alu atu i totonu o le ofisa, e fai sana faamatalaga.

E mae’a ona faila le ripoti a le tamaitai, ae vala’au atu lona to’alua, ma fa’ailoa atu ia te ia, le mauaina o se ata vitio, e tusa ai ma le tulaga na tupu i le taavale.

I le ata vitio, na fa’aalia ai le tupu o le faalavelave i le va o le 1:30 ma le 2:00, i le vaveao ma sa fa’amaonia ai, le alii o Simpson Sinoti, sa na fa’aleagaina ia le taavale.

Ina ua maua e le tamaitai e ana le taavale, ia lea faamatalaga mai lona to’alua, sa fautuaina loa o ia, e malaga atu i le Ofisa Leoleo i Tafuna, ina ia faila ai lana ripoti, ona sa tupu le faalavelave i Petesa.

I le fa’ataunu’uina o su’esu’ega a leoleo, sa fa’amaonia ai le lagonaina e se tuaoi, o se pa’o leotele, i le taimi tonu lava na tupu ai le faalavelave, i le taavale.

Sa faamatalaina e le molimau, i leoleo, o ia sa i luma o lona fale, pe a ma le 2:00, o lea vaveao, ae ona lagonaina ia le pa’o leotele latalata ane ma ia savali atu ai, agai i le alatele, va’ai.

Peitai, ina ua ia o’o atu i le eria, e na te le’i va’ai i seisi, ae sa ia maitauina, ia le ta’e o le faamalama pito i tua, o le taavale.

Sa o’o atu foi seisi ripoti i leoleo, i se tuaoi na taumafai e tu’itu’i atu i le faitoto’a o le ulugalii, e ana le taavale, e fa’ailoa iai le fa’alavelave ua tupu. Peitai, e le i lagonaina e le ulugalii, ia le tu’itu’i a le tuaoi.

Na ta’ua foi i le ripoti a leoleo, ia le mauaina e le tamaitai e ana ia le taavale, ia se vaega o se niu, i totonu o lana taavale ma ua manatu ai leoleo, sa fa’aaogaina e le na molia, ia le niu, e togi ai le taavale ma ta’e ai le tioata.

E ui ina sa avea le ata vitio ma molimau autu o lenei faalavelave ma mafai ona fa’asino ai ia Simpson Sinoti, peitai, e le i aofia i totonu o le ripoti, ia se faamatalaga atoatoa, o le gaioiga sa ia faatinoina, pe na iloa atu i le ata vitio, ia le taimi tonu, sa faaleagaina ai e Simpson (le na molia), ia le taavale.

E le i ta’ua foi i totonu o le ripoti a leoleo, pe sa maua ia Simpson (le na molia), fa’atalanoaina o ia, ave faapagota pe na molia aloaia, e tusa ai ma le faalavelave.

E le i fa’amautuina ia se mafua’aga na tupu ai lenei faalavelave, po o le tau atoa o le taavale ma vaega sa fa’aleagaina o le taavale.