Molia se alii ina ua alu i le fale o se aiga ma se agaese

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aoauli o Iulai 18, 2025, na valaau atu ai se tina loto mafatia mai Faleniu, i le Ofisa a leoleo i Tafuna, mo se fesoasoani, ina ua alu atu se alii i le latou fale ma fa’ao’olima i lona to’alua ma sona tausoga, i se pate ma se agaese.

Sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma va’aia se tina ma ni alii se to’afa, o tu tu mai i luma o se faleoloa i Faleniu. Ma sa talanoa leoleo ma le tina loto mafatia, ma ia fa’ailoa atu i leoleo, e na te masani i le alii, o Epeili Vehikite, lea na osofa’ia lona toalua ma sona tausoga.

Na faamatala e le tina e faapea, sa tu’itu’i atu se tagata i le faitoto’a o le latou fale ma ina ua na ia tatalaina mai, sa ia va’aia ai Vehitike ma seisi alii (lea na ta’ua o lona suafa o Sione). Ina ua ulufale atu Vehikite i totonu o le fale, sa amata ona ia sauaina ia lona (tina) to’alua ma sona tausoga, i le pate ma se agaese.

Sa faamaonia i su’esu’ega a leoleo, le fa’amanu’alia o le to’alua a le tina na valaau i leoleo, i lona lima tauagavale, ae o lona tausoga sa manu’a lona lima tauagavale, ma nai ma’osia faapea le afaina o lona tau’au, lea na tau ai le pate.

Na faamatala e le tausoga a le tina na valaau i leoleo, le sasauina e le na molia, o le pate. Sa mafai ona togafitia uma le to’alua ma le tausoga a le tina na valaau i leoleo, e le vaega a le EMS i le ofisa a leoleo i Tafuna, ma o la toe fo’i atu i o la aiga.

Ae sa faamatalaina e le to’alua a le tina na valaau i leoleo, le savali atu o le na molia, ia te ia ma sasau lana pate ma se agaese. Ma na ia (to’alua) taumafai e tali mai le sasau a le na molia, i ona lima.

O le faamatalaga a le tausoga, sa ia va’aia ia le na molia, ua alu atu i totonu o le fale ma savali agai i le to’alua a le tina na valaau i leoleo, ma amata ona sasau lana (le na molia) agaese. Ae ina ua ia (tausoga) savali atu i le na molia, sa sasau mai e le na molia, ia le pate ia te ia (tausoga).

Sa ta’ua e le tausoga, ia lona taumafai e u’unai agai i tua ia le na molia, ma liliu ai le na molia ma tamo’e agai i fafo o le fale, ae o la tuliloaina o ia.

O moliaga sa faia faasaga ia Vehikite, na aofia ai;

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai ile falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe e $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e lua – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le silia ma tausaga e lima, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tupe faatulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.