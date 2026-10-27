Molia se alii 22 tausaga sa nofo ma lu’i ni tamaiti talavou e latou te fufusu

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le afiafi o le aso 21 o Setema, 2026, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, ona o se fusuaga na tupu i le afioaga o Auma, ona o se va ua leva a aiga, e nonofo tuaoi. Na amata le faalavelave i se tauga’upu, i luga o le auala, ae fa’ai’u ifo, ua fai tau’aiga ma’a, pa’i lima ma fa’aaoga pate pesipolo.

E taunu’u leoleo, o lo’o iai pea faalapotopotoga a ni tagata se to’atele, ma ni tagata se to’atolu, ua manunu’a.

Sa fa’ailoa atu e se tasi o alii na manu’a, ia le sauaina o i latou ma nisi o lona aiga, e Foalima Tatupu (le na molia) ma nisi e to’alua, na aofia ai ma se alii talavou, na u’uina ia se pate pesipolo.

Sa faasino e ni tagata, i leoleo, ia se nofoaga o iai i latou na aofia i le fusuaga. O iina sa faatonuina ai e leoleo, ia ni tagata se to’alua, e agai atu i le ofisa a leoleo i Tafuna, mo le fa’aauauina o su’esu’ega a leoleo.

Sa aveina i latou na manunu’a i taavale a leoleo, i le ofisa a leoleo, mo togafitiga.

Ae na faamatala e se tasi o alii na manu’a, sa tupu lenei faalavelave, a’o feagai lo latou aiga ma le faamamaina o latou fanua.

A’o latou savavali atu i le auala, e agai atu i le eria i Auma-Leone, e tia’i ai le latou lapisi, na o latou va’aia se fa’alapotopotoga a ni alii, i tafatafa o se fale tu’ufua.

Sa savali mai Foalima (le na molia) ma lu’i latou e latou te fufusu ma amata ai se tauga’upu, i le va o Foalima (le na molia), ma se alii talavou lea na fesoasoani i le galuega fa’amama a le aiga.

Ina o tupu le tauga’upu, sa savali atu seisi alii ma se pate pesipolo ma ta ona foliga, lea na toto ai lona isu ma manu’a ai ‘autafa o lona gutu. Sa ta’ua e le na manu’a, le vave o le faalavelave na le mafai ai ona ‘alo.

Sa faamatala e leisi alii na manu’a, ia le iai o se so’otaga, o le fusuaga na tupu ma le fe’ese’esea’iga i le va o lona tama ma nisi o lona aiga, o lo’o latou tuaoi. Ma na amata mai lava lenei va, i le lua vaiaso ae e le’i tupu le misa ia Setema 21.

Na fa’amaonia e le alii sa manu’a, ia lo latou aoina ma lafoa’i, ma nisi o lona aiga, ia ni lapisi, ae o latou va’aia ia le faalapotopotoga, a ni alii lea sa faia i tafatafa o se fale tu’ufua.

O le latou o atu, e lafoa’i ia le lapisi, ae sau ai ia le na molia, ma lu’i latou e fufusu.

E tusa ai ma fa’amaumauga a leoleo, o Foalima (le na molia), lea na amataina ia le fusuaga, ina ua ia tu’iina ia foliga o se alii.

Sa faamatala e se tasi o alii na manu’a, ia lona molimauina o le ta ina e le alii sa u’uina ia le pate pesipolo, ia foliga o lona uso, ma sasau solo le pate, i le taimi o le fusuaga. O lona taumafai e puipui lona uso, sa oso atu ai e fesoasoani i lona uso, ae tau ai le pate pesipolo, i tafatafa o lona mata tauagavale.

Sa fa’atalanoaina foi e leoleo ia i latou na molimauina le faalavelave, ma na faamatala e se tasi o molimau, e faapea, na o latou fesoasoani i ana uo, i le la’uina o le lapisi, i tafatafa o le auala, ae o latou va’aia ia nisi o alii, o tutu mai i tafatafa o se fale tu’ufua.

Na ta’ua e le molimau, e foliga mai sa fa’atalitali mai i latou e alii na tutu i le auala. Ma na ia lagonaina ia le lu’iina e le na molia, o alii talavou, e latou te fufusu. Ma sa ia molimauina foi le fa’ao’olima o le na molia, i se tasi o alii na manu’a. Ma sa ia taumafai e fesoasoani e vavao le misa.

Sa faatalanoaina foi e leoleo, ia seisi molimau, i luma o lona tama, ma na tutusa faamatalaga a le molimau lona lua, ma isi ua mae’a ona faia a latou faamatalaga, i leoleo.

Ae sa ta’ua foi e le molimau lona lua, ia le tau’aia o i latou, e Foalima (le na molia), i ni ma’a. Ma o le mafua’aga lea na ia toe tau’aia ai ma’a, i leisi itu.

O alii na manunu’a, e 17 ma 19 tausaga, ae o molimau, e 13 ma 18 tausaga, le matutua.

Ina ua fa’atalanoaina e leoleo ia Foalima (le na molia), sa ia faamatalaina i leoleo, e faapea, na mafua ona ia a’afia i lenei faalavelave, ona o lona popole, i le saogalemu o lana uo teine.

Na ta’ua e le na molia, ua leva ona pisa ia aiga o lana uo teine ma isi aiga, e latou te tuaoi ma na faapopoleina ai o ia, ina ne’i iai se faalavelave e tupu, a’o iai o ia (le na molia), i le fale a lana teine.

Sa ta’ua e le na molia, ia lona vala’au i ni ana uo se to’alua, e o atu, e latou te o, i le fale a lana teine, ina ne’i tupu se faalavelave.

Na fa’amaonia e le na molia, o ia sa muamua fa’ao’olima, i se alii talavou, lea na amata ai le fusuaga. Ma sa ia fa’amaonia foi ia lona tau’aia o ma’a, i le taimi o le fusuaga.

O moliaga na faia e faasaga ia Foalima Tatupu, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe, e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le tausaga, po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.