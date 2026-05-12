Molia se alii 20 tausaga na maua atu e leoleo o moe sese i le fale a seisi aiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le taeao o Aperila 18, 2026, e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu ai se valaau i le Ofisa a Leoleo i Leone, mai i se tamaitai, e tusa ai ma ni alii se to’alua, o lo’o momoe i totonu o se latou fale, i Leone.

Na ta’ua i ripoti a leoleo, ia le taunu’u atu o leoleo o lo’o faatali mai le tamaitai na valaau i le ofisa a leoleo, i luma o le fale. Ma sa ia fa’ailoa atu i leoleo le iai o sona talitonuga, o lo’o iai nisi i totonu o le fale a le latou aiga ma faasino atu i leoleo ia le fale.

Sa ta’ita’i sa’o atu lava e le tamaitai, ia leoleo, i le potu moe ma na lagona atu le ta’agulu mai o ni tagata i totonu o le potu moe. Ma e taunu’u atu leoleo, sa va’aia ni alii se to’alua, o momoe mai i le foloa o le potu.

Na fafagu e leolel ia nei alii e to’alua ma amata ona fesiligia i la’ua po o ai e ana le fale. Sa fa’asino e le tasi alii, i leisi alii ma fai atu i leoleo, o le fale a le alii lea. Ae peitai, ina ua fesiligia e leoleo ia le alii lona lua, sa fa’amaonia ai, le leai o se faatagana a alii e to’alua, e o’o atu ai i totonu o le fale.

Ma sa ta’ua foi i ripoti na fa’ao’o atu i le faamasinoga, ia le te’i o le alii lona lua, ina ua ala ifo i luga, o tutu ni leoleo i totonu o le potu.

Sa fa’amaumauina e leoleo, ia le leaga o faamalama o le fale, lea sa talitonuina, na feosofi atu ai alii e to’alua na momoe i totonu o le potu.

Na fa’ailoa atu e le tamaitai, sa valaau i le ofisa a leoleo, i leoleo, na valaau atu lona ‘aunt’ i lena taeao, e fa’ailoa atu ia te ia (tamaitai), o lo’o iai ni tagata i totonu o le fale. O lea na agai atu ai loa le tamaitai e siaki ia le fale.

Sa faamatala e le tamaitai, ia lona taunu’u atu i le fale, o lo’o matala le faitoto’a pito i luma. Ma ia lagonaina ia le taagulu mai o tagata, i totonu o se tasi o potu moe. Ona o le fefe o el tamaitai i le iai o tagata e na te le masani ai i totonu o le fale, o lea na ia vala’au ai loa i le ofisa a leoleo.

O le fale, e pei ona fa’amautuina i su’esu’ega a leoleo, o le fale a matua o le tamaitai na valaau i leoleo ma o lo’o faia ai ni galuega mo le toe fa’aleleia. Ma o lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, a’o faia galuega i le fale, o lo’o nonofo ia matua e ana le fale, ma nisi o le aiga, i le nu’u lava e tasi.

Sa fa’ailoa atu foi e le tamaitai na vala’au i leoleo, e le o se taimi muamua lea na tupu ai se faalavelave faapea i lo latou fale. Na ia faamalamalama i leoleo, le osofa’ia faafia o le latou fale, ma faaleagaina ai pa sima o le fale ma fa’amalama, e ulufale atu ai tagata i totonu, e aunoa ma se fa’atagana.

Sa ta’ua foi e leoleo i a latou ripoti, le iai o se fa’ailo i luma o le fale, e fa’asa ai se tasi ona solivale le fanua ma le fale.

Na aveina e leoleo ia alii sa i totonu o le fale, i le ofisa a leoleo mo le su’esu’eina, a’o taumafai leoleo e faamautu pe na faapefea ona ulufale atu i totonu o le fale ma pe sa fa’atagaina i la’ua ona o atu i totonu o le fale.

I le fa’atalanoaga a nei alii, sa ta’ua e se tasi alii, e na te le iloa, e le o se fale a le alii na la o la fetaui i le Puna Loa, ina ua manava mai i lana galuega, i le afiafi na muamua atu. Sa faamatala e lea alii, ia le fai o se latou evaga ma nisi i Puna Loa, ona fai atu lea o le alii na la to’alua, e la te momoe i le fale i Leone, ma le manatu a lea alii, o le fale a lana uo fou.

Ina ua mae’a ona faatalanoaina e leoleo ia lea alii, sa tu’u loa o ia e alu i lo latou aiga, aua ua talitonu leoleo, e na te le o silafia, o lo’o la solia le tulafono.

Ae ina ua faatalanoaina e leoleo ia le na molia, sa ia fa’amaonia le la ta’elega i Puna Loa ma le latou tafaoga ma nisi o fanau aoga mai i a’oga maualuluga, ona o la o lea ma lana uo fou i le fale na a’afia. Sa fa’amaonia foi e le na molia, ia le la feosofi atu i le faamalama o le fale.

Na fa’amaonia foi e le na molia, ia le le’i malamalama o lana uo fou, e le o sana fale lea e la te o iai. Ae o se tulaga na faapopoleina tele ai leoleo, ona sa fa’amaonia e le na molia, ia le latou o so’o i le fale lava lea e tasi, pe a o le ulugalii e faigaluega ma e masani ona ia oso mai I le faamalama o le fale le ta’ua.

O moliaga na faia faasaga i le na molia, na aofia ai ia le Solivale o fanua ma fale faapea ma le Faaleagaina o meatotino, i lona tulaga e tolu – O ni solitulafono mama i le vaega ‘E’, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ta’i ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le ta’i $500; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.