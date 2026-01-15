Molia se alii 19 tausaga i le Gaoi ma le Faomea

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le vaveao o le aso 8 o Tesema, 2025 na o’o atu ai se ripoti i le Ofisa a Leoleo, e tusa ai ma le osofa’ia o se fale a se aiga i Vaitogi.

E tusa ai ma le faamatalaga a le tuaoi na valaau e ripoti le faalavelave i leoleo, e foliga mai na osofa’ia le fale i le te’a o le 12 i le po.

Sa faapea ona agai atu ai loa leoleo e faataunu’u a latou su’esu’ega, ma o latou talatalanoa ma le tuaoi na valaau mai i leoleo faapea le tagata e ana le fale.

I su’esu’ega a leoleo, na fa’amautuina ai le le’i iai o le e ana le fale, i le taimi na tupu ai le faalavelave. E tusa ai ma le faamatalaga a le tamaitai e ana le fale, sa nofo o ia i leisi ona fale i Pavaiai, i le po na tupu ai le faalavelave.

Ae sa nonofo nisi o ana uo ma aiga, i lona fale i Vaitogi i le po na tupu ai le faalavelave, ae e leai seisi o i latou na osofa’ia le fale i le po lea.

Sa faamatala e le tamaitai e ana le fale, o lana masani lava i taeao uma, o le matamata i ata vitio mai i masini pu’eata, o lo’o i ona fale.

O le 3:30 i le vaveao, na ia matamata ai i ata vitio mai i masini pu’eata o ona fale ma sa ia va’aia ai se tulaga na masalosalo ai lona loto, i lona fale i Vaitogi i le 12:10 i le vaveao, o se tagata na alu i totonu o le fale ma fealua’i ai.

Ina ua faamaonia e le tamaitai e ana le fale, o se tagata na osofa’ia lona fale, sa ia fa’afeso’ota’i loa lona tuaoi ina ia vala’au leoleo, a’o ia agai mai mai Pavaiai, i Vaitogi.

Ina ua taunu’u le tamaitai e ana le fale, i Vaitogi, sa ia su’esu’eina totonu o lona fale ma lona fanua, po o iai ni meatotino ua ave’esea. Lea sa faamaonia ai le gaoia o ni masini faigaluega e pei o se samala. Faapea ai ma se telefoni feavea’i a se tasi o tagata na nofo i lona fale i le po na tupu ai le faalavelave.

O le tau aofa’i o meatotino na gaoia, sa taumateina pe a ma le $700.

Ina ua matamata leoleo i le ata vitio, sa fa’aalia ai le vaaia muamua o le na molia, i totonu o le potu malolo, ona ia agai lea i le umukuka. Sa toe maua o ia e le masini pu’e ata i luga a’e o le faitoto’a i tua, i le taimi na ulufafo atu ai le na molia.

Sa iai se talitonuga i sui malu o le malo, na ulufale atu le na molia, i se faitoto’a i autafa o le fale, ae e le’i mafai ona fa’amautuina lea tulaga. Ma sa ta’ua foi i ripoti a leoleo, le leai o se tulaga va’aia na fa’amaonia ai le fosi e le na molia, o se faitoto’a po o se faamalama, e ulufale ai i totonu o le fale. O lona uiga, na matala le faitoto’a po o se faamalama lea na ulufale atu ai le na molia.

Na iloa manino i totonu o le ata vitio ia foliga o le na molia, o le susuga ia Leututu Ofiti, o se tasi na talitonuina, e nofo i le tuaoi lava e tasi.

Sa taumafai leoleo e saili le na molia, i lea aso, ae peitai, e le’i maua o ia.

O moliaga na fai fa’asaga ia Leututu Ofiti, na aofia ai:

Faitauga 1: Faomea i lona tulaga muamua – O se vaega ‘B’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 2: Gaoi – O se vaega ‘C’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Solivale o fale ma fanua – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i masina e ono, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

E $5,000 se vaegatupe na faatulaga e mafai ona tatalaina ai le na molia, a’o faagasolo lona faamasinoga.