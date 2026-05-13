Molia ni fafine se to’alima i le Faatupu Vevesi ma le Fa’ao’olima

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 20 o Aperila, 2026, na tula’i mai ai se faalavelave i le afioaga o Amanave, na manunu’a ai nit agata se to’alua, ae loka mai ai ni fafine se to’alima, na aofia ai Aileen Iti (AKA Emma), Saini Iti, Mehanu Vaielua, Menarisa Vaielua, ma Kelly Lam-Cheung.

O se taimi mulimuli ane, na molia uma ai i latou e to’alima, i le Faatupu Vevesi i nofoaga faitele ma le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu.

E tusa ai ma faamaumauga a le faamasinoga, na amata le fa’alavelave i le 8 i le taeao, ona o se tauga’upu a ni fafine se to’alua, i fafo o se fale i Amanave, ma i’u ai lava ina pa’i lima i la’ua.

Na ta’ua i su’esu’ega a leoleo, le amata o lenei tauga’upu ona o se ta’ifau a le aiga.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa maua atu le tina na a’afia, ma lona to’alua, i tafatafa o le alatele ma sa faasino atu e le ulugalii, i leoleo, ia i latou na molia.

Sa faapea foi ona taunu’u le vaega a le EMS ma togafitia ia le tina na a’afia ma lona to’alua, ma ave i la’ua i le LBJ mo nisi togafitiga, i o la manu’a, mai i le fusuaga.

E tusa ai ma su’esu’ega a leoleo, sa faamatalaina e le tina na a’afia, le faia o se la galuega faamama ma lona toalua, i tafatafa o le latou fanua, e faatalitali ai se kiliva o se uta ma’a, mo le latou fale. Ae o le taimi lea, na sao atu ai se la ta’ifau mai i le latou fanua, ma tamo’e atu i le fanua a le latou tua’oi.

Sa ta’uai e se tasi o fafine na molia, ia ma’a, i le ta’ifau, lea na ‘e’e atu ai le tina na ‘a’afia ma talosaga atu iai, e ‘aua le tau’aia le latou ta’ifau, o lea o le a alu atu e aumai.

Ae sa fa’ateteleina ia le tauga’upu i le va o le tina e ana le ta’ifau ma le fafine tua’oi, ma o’o ai lava ina oso mai le fafine tua’oi ma amata ona fufusu ma le tina e ana le ta’ifau.

Sa faamatalaina e ni molimau, i leoleo, le feosofi o nisi o aiga. Ma sa fa’amaonia e se tasi o le to’alima na molia, i leoleo, ia lona va’aia o le fafine tua’oi se misa ma le tina tua’oi, o fasi ia le tina tua’oi, ae e na te le’i oso atu i le futi mai le ulu o le tina tua’oi, e taumafai e vaovao le misa.

Na fa’amaonia foi e se tasi o le to’alima na molia, ia lona va’aia o se tasi o lona aiga, o togi le to’alua a le tina na a’afia, i se ‘ala.

Sa fa’ailoa atu e seisi fafine, i leoleo, ia lona molimauina o le fusuaga a le tina na a’afia ma le na molia, ma le feosofi atu a nisi o le aiga, e fesoasoani i le fafine tua’oi.

Ma sa ta’ua foi i ripoti a leoleo, ia le fa’amonia e se tasi na molia, ia lona tau’aia o le to’alua a le tina na a’afia, i ni ma’a, e pei o polo pesipolo le lapopo’a, ona sa tau le tu’i a le tamaloa ia te ia. Peitai, na ta’ua i ripoti a leoleo, le leai o se manu’a na va’aia e le vaega a le EMS, i lea tamaitai, e faamaonia ai lana faamatalaga.

I le faamatalaga a le fafine tua’oi, ia faamania ai le la tauga’upu ma le tina tua’oi, ina ua va’aia lana ta’ifau i le latou fanua. Ma na ia faamaonia lona savali atu ma amata ona fufusu ma le tina na a’afia, ma le feosofi atu o nisi o lona aiga.

Sa ta’ua i ripoti a leoleo, ia le fa’amaonia e se tasi o tina na auai i le fusuaga, ia lona vala’au atu i sana tama teine na auai i le fusuaga, ina ia tu i le ua o le tina na a’afia, ina ia maliu ai. Ae sa ia fa’ailoa atu foi i leoleo, ia lona taumafai e vaovao le fusuaga.

I le faamatalaga a le to’alua a le tina na a’afia, na amata le fusuaga, ina ua alu atu le fafine sa lae’iina se ofutino piniki, i le togi o ia i se ma’a ma tau i lona lima. Ona ia tamo’e mai lea i lona to’alua, ina ua ia (tamaloa) vaai mai ua pa’u i lalo, ae ua si’o ma fasi o ia e ni tamaitai talavou ma fafine.

Sa ta’ua e le tamaloa, ia lona taumafai e u’una’i ‘ese ia le toatele o tagata, mai lona to’alua, a’o ia taumafai e taofi latou mai i le osofa’i o lona to’alua. E le gata i lea, na ia fa’ailoa atu i leoleo, ia le taumafai o lona to’alua e tu i luga, a’o la faatalitali mo leoleo ma le EMS.

Na faamatala e le tina na a’afia, ia se lagona o le leai o se faamoemoe, a’o ta’atia i lalo ae o lo’o tatu’i ma kiki o ia e le toatele o fafine ma sa ia ta’ua foi, ia lona lagona ia faamatalaga u’una’i a isi, e fa’aauau ona fasi o ia.

O moliaga o le Fa’atupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500, po o faasalaga uma e lua.

O le moliaga o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina uma i latou e to’alima, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o faagasolo a latou faamasinoga.