Molia ni alii se to’alua i le misa a se nu’u

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na molia ia ia Fa’apo So’oula ma Piliati Sauta, i le Fa’ao’olima, ona o se misa na tupu i Afono, i le te’a o le 10:00 i le po.

O le faasalaga mo le moliaga o le fa’ao’olima, e aofia ai le nofosala i le falepuipui, e le silia ma le tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, le iai o seisi na ave faapagota foi i le po na tupu ai le faalavelave.

Sa lokaina Fa’apo ma Piliati, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i la’ua i tua, a’o faagasolo o la faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se valaau i le 10:58 i le po o Me 11, 2026, mai ia Piliati (le na molia) ma na ta’ua e Piliati, ia le sauaina e Faafitauli Aliilua, o se tamaititi talavou, e ala i le togi o le alii talavou, i se apa pia. O lea faalavelave na tupu i le afioaga o Afono.

Ina ua taunu’u leoleo, sa va’aia se alii talavou o toto se vaega o ona foliga. Na fa’amaonia i su’esu’ega a leoleo, e 16 tausaga, o le matua o lea alii talavou. Ma sa le gata i le le mautonu o le alii talavou, ae na manu’a ia ona foliga ma toto lona isu.

Sa amata ona faatalanoaina e leoleo ia ni alii matutua se to’alua, ma sa ta’ua e se tasi nei alii ia le faia o se tauga’upu, i le va o Piliati ma Faafitauli, ona o le sa a le nu’u, ma na faalogoina ai le lafoina e Piliati o ni upu taufa’amata’u, ia Faafitauli – e faapea, o le po lava lea o le a oti ai, ma o le a alu e aumai lana fana. Sa faapena ona fa’amaonia e le alii lona lua, sa faatalanoaina e leoleo, ia le lafoina e Piliati o nei upu tau fa’amata’u.

Sa aveina e leoleo nisi o molimau, po o i latou na iai i le taimi na tupu ai le faalavelave, i le falepuipui, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

I le faatalanoaga a leoleo ma le alii talavou na lavea, sa ia ta’ua ai le fesiligia o ia e Piliati, po o ai o lo’o inu i le faletalimalo a le nu’u. Sa tali atu le alii talavou o Faafitauli.

Ma na faamatala e le alii talavou na a’afia, ina ua mae’a le sa a le nu’u, a’o latou nofonofo ma seisi alii talavou, ma Faapo (le na molia), na alu atu ai Faafitauli ma ‘e’e atu ia te ia, ma fesili pe aisea na ia (alii talavou) ta’uina ai latou, o lo’o inu pia i le taimi o le sa.

Na ta’ua e le alii talavou na a’afia, ia le oso atu o Faafitauli ma amata ona fasi o ia, a’o taumafai leisi to’alua na iai, e toso ese ia Faafitauli, ma maua ai e le alii talavou ia le avanoa, e sola ‘ese ai. Sa ta’ua ia le togiina e Faafitauli, o le alii talavou na a’afia, i se ma’a, ae na misi. Sa tamo’e le alii talavou, e su’e ia Piliati.

Ae o le taimi lea, na tamo’e mai ai Piliati, ma pasi mai ia Faapo, o leisi alii talavou, ma Faafitauli, lea ua savali agai i le latou fale. O le valaau atu o Faafitauli ia Piliati, po o fea e alu iai, ma palauvale mai iai, na liliu ai ai Piliati, i le tu’i Faafitauli ma pa’u ai.

O se taimi mulimuli ane, na nofo malamalama ai leoleo, sa iai nisi na o latou fesoasoani i le asiga o Faafitauli.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na savali atu ia Faafitauli i le ofisa a leoleo, ma na sasala i le manogi pia. I lea faatalanoaga, sa fa’amaonia ai e Faafitauli, i leoleo, ia lona le fiafia ma lona fa’asua’ava, na ia togiina ai le alii talavou na a’afia, i se apa pia. Sa molimauina e leoleo, ia le fula o le laugutu pito i luga a Faafitauli. Sa fa’ailoa atu e Faafitauli i leoleo, ia lona mana’o e fai sana tagi, e faasaga ia i latou e toatolu, na fasia o ia.

Sa fa’ailoa atu e leoleo ia Faafitauli, o le a latou su’esu’eina lea mataupu, ae o le a ave faapagotaina o ia, ona o lona fa’ao’olima, i le alii talavou.

Na soso’o ai ona faatalanoaina e leoleo ia Piliati ma na fa’ailoa atu e leoleo, ia te ia, le mana’o o Faafitauli, e fai sana tagi, e faasaga ia te ia (Piliati). Sa ta’ua e Piliati, i leoleo, ia lona le fiafia ia Faafitauli, ona o lona palauvale mai ia te ia, ona o ia o se matai o le aiga.

Sa faapea foi ona faatalanoaina e leoleo ia le alii o Faapo, e 18 tausaga, ma na ia fa’amaonia ia le molimau a le alii talavou na a’afia, na aofia ai ma le togiina e Faafitauli o le apa pia, i foliga o le alii talavou.